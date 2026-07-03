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OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...
Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...
Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?
Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...
Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem
Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...
Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti
Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...
Ženy v růžovém jako podporovatelky režimu. Islamismus v Íránu ustupuje
Íránský režim a jeho podporovatelé zveřejňují videa, v nichž vystupují jeho dřívější odpůrci, včetně žen v západním stylu oblečení a s nezakrytými tvářemi. Cení režim za obranu země. Někteří kritici...
Malá rybka, velký problém. Nedostatek ančoviček může zdražit i oblíbeného lososa
Jedna z nejžádanějších komodit současnosti je v ohrožení. Výpadek dodávek je mnohem větší než byl u ropy při blokádě Hormuzského průlivu a silnější je i reakce trhů. Celosvětová produkce v tomto...
Češi opouštějí „mamahotel“ až po 25 letech. Extrém jsou Chorvaté, ukazují data
Mladí Češi opouštějí byty svých rodičů v průměru v pětadvaceti letech. Jsou tak na evropském průměru, zjistila data společnosti Eurostat. V porovnání se situací před deseti lety se na vlastní nohy...
Test letních hospodských zahrádek: někde točí pod míru, ceny vyletěly i mimo Prahu
Horké letní dny a výlety v přírodě vybízejí k tomu, aby se člověk alespoň na chvíli zchladil perfektně načepovaným pivem, ideálně u vody nebo ve stínu stromů. Redaktoři iDNES.cz se proto vydali v...
Sedl si do smyčky a ta praskla. Na Grossglockneru se zranil český horolezec
Na nejvyšší rakouské hoře Grossglockner se těžce zranil český horolezec. Po přetržení jisticí smyčky se nedaleko vrcholu zřítil deset metrů. Vrtulník jej převezl do nemocnice, uvedla dnes policie ve...
„Ví, kdo je šéf,“ řekl Trump po telefonátu s Netanjahuem. Ten zřejmě přijede do USA
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu požádal o schůzku a příští týden zřejmě přijede do Bílého domu, řekl americký prezident Donald Trump s tím, že Netanjahu ví, kdo je tu šéf. Půjde tak o první...
Klempíř nakonec do Karlových Varů přijel, zvěčnil se s podcasterem Strakatým
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v sobotu přijel do Karlových Varů, kde se koná mezinárodní filmový festival, jehož slavnostního zahájení se ministr v pátek nezúčastnil. Šéf resortu kultury...
„Smrt Americe a Izraeli,“ skandovali Íránci při loučení s Alím Chameneím
Stovky tisíc Íránců se v sobotu za přísných bezpečnostních opatření začaly v Teheránu loučit s íránským duchovním vůdcem Alí Chameneím, jehož zabily 28. února americko-izraelské útoky na íránskou...
Venezuela hlásí téměř tři tisíce mrtvých po zemětřesení. Pátrání pokračují
Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2954, uvedla podle světových agentur ve čtvrtek večer (v sobotu večer SELČ) prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Pátrání po...
Odborníci varují před novým fenoménem. Děti vraždí pro zážitek i respekt v partě
V Česku se objevil nový nebezpečný trend mezi dětmi: zážitkové násilí. Tedy násilné chování dětí a dospívajících motivované touhou po zážitku. Jednoduše si někoho vyhlédnou a zbijí. Zkopou, okradou,...
Prodej bytu 2+kk, 70 m2, Děčín, ul. Na Hrázi
Na Hrázi, Děčín - Děčín VIII-Dolní Oldřichov
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Strach z nemocí nebo špatného počasí. Jen jeden Čech z pěti se nebojí o dovolenou
Nějaké obavy spojené s dovolenou má 80 procent Čechů, loni to bylo 84 procent. Aktuální geopolitické napětí jejich chuť cestovat ale výrazně neomezuje. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro ERGO...
Přetížený autobus se v Pákistánu zřítil v rychlosti do rokle. Mrtvých jsou desítky
Nejméně 40 lidí zahynulo a dalších osm utrpělo zranění při nehodě autobusu, který se v pátek v Balúčistánu na jihozápadě Pákistánu zřítil do strže. Uvedly to místní úřady.