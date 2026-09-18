Přehlídce přihlížel íránský prezident Masúd Pezeškján, představitelé ozbrojených a bezpečnostních složek a šíitští duchovní. Íránské revoluční gardy předvedly drony používané při útocích na plavidla v Hormuzském průlivu i terénní vozidla vybavená těžkými zbraněmi.
Před tribunou, které dominovala velká fotografie někdejšího duchovního vůdce země Alího Chameneího zabitého při americko-izraelských úderech, pochodovali uniformovaní ozbrojenci, duchovní i ženy s puškami. Na některých záběrech jsou vidět ženy nesoucí na ramenou makety balistických střel a děti se střelnými zbraněmi. Objevily se také symbolické rakve zahalené vlajkami USA a Izraele. Přehlídku sledovali i další lidé, z nichž někteří drželi íránské vlajky.
Íránská státní televize ráno uvedla, že do ulic metropole vyšlo přes 300 tisíc lidí. Velitel revolučních gard v Teheránu televizi sdělil, že se k účasti zaregistrovalo více než 600 tisíc lidí a polovojenský výcvik podstoupí přes milion Íránců.
Íránské úřady v minulosti uvedly, že se k případné mobilizaci přihlásilo přes 30 milionů dobrovolníků, tedy přibližně třetina obyvatel země. Výcvik zahrnuje zacházení se střelnými zbraněmi i poskytování první pomoci.
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Duchovní Hosejn Táeb, který stojí v čele polovojenských milicí basídž spadajících pod revoluční gardy, v projevu uvedl, že dobrovolníci budou připraveni na „plnohodnotnou obranu“. Podobná shromáždění se podle něj budou konat také v dalších íránských městech. Od začátku války se v noci uskutečnilo zhruba 200 prorežimních shromáždění.
„Jsem tady, abych Trumpovi řekla, že my Íránci nemáme žádný strach z jeho výhrůžek naší vlasti,“ řekla 24letá Marzíje Afághíová agentuře AP. „Nikdo v historii nedokázal vtrhnout do Íránu a zůstat tu,“ dodala. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek serveru Axios řekl, že ho čeká důležité rozhodnutí, zda na íránský režim zaútočit a zničit ho. Trump již v minulosti Íránu vyhrožoval likvidací celé civilizace, která „se už nikdy nevrátí“.
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Válka, kterou zahájily Spojené státy a Izrael, paradoxně umožňuje íránskému režimu převzít iniciativu a prezentovat se jako hradba proti oběma nepřátelským zemím. Na přelomu minulého a letošního roku přitom po celém Íránu propukly rozsáhlé protirežimní demonstrace, původně vyvolané zhoršující se ekonomickou situací v zemi. Bezpečnostní složky protesty po několika týdnech násilně potlačily a zabily při tom tisíce lidí.