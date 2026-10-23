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Trumpa zavřeli za mříže. Írán se vysmívá USA, „vězeň“ má i prezidentovy pohyby

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  12:31
Americký prezident Donald Trump skončil ve vězení. Tedy alespoň v Íránu... a jen jeho „dvojník“. Propaganda tamního režimu po výsměšných billboardech a videích zašla ještě dál a k ponižování Spojených států si najala herce. Ten v typickém obleku s kravatou a maskou šéfa Bílého domu na tváři přechází sem a tam přímo nad náměstím v Teheránu. A Íránci se baví.

Vězeňská cela s postelí, umyvadlem a toaletou vyrostla na teheránském náměstí Tádžríš, jednom z nejrušnějších v metropoli. V úterý ji tam umístil městský úřad zodpovědný za „zkrášlování Teheránu“. Ten má na svědomí i předchozí díla vysmívající se Trumpovi, teď se ovšem překonal.

Íránci v Teheránu mají novou zábavu. Na náměstí sledují „Donalda Trumpa“ ve vězeňské cele. Najatý herec s maskou amerického prezidenta v ní zkroušeně přechází sem a tam. (22. října 2026)
Íránci v Teheránu mají novou zábavu. Na náměstí sledují „Donalda Trumpa“ ve vězeňské cele. Najatý herec s maskou amerického prezidenta v ní zkroušeně přechází sem a tam. (21. října 2026)
Íránci v Teheránu mají novou zábavu. Na náměstí sledují „Donalda Trumpa“ ve vězeňské cele. Najatý herec s maskou amerického prezidenta v ní zkroušeně přechází sem a tam. (21. října 2026)
Íránci v Teheránu mají novou zábavu. Na náměstí sledují „Donalda Trumpa“ ve vězeňské cele. Najatý herec s maskou amerického prezidenta v ní zkroušeně přechází sem a tam. (22. října 2026)
Íránci v Teheránu mají novou zábavu. Na náměstí sledují „Donalda Trumpa“ ve vězeňské cele. Najatý herec s maskou amerického prezidenta v ní zkroušeně přechází sem a tam. (21. října 2026)
59 fotografií

Najatý herec v obleku s červenou kravatou, gumové masce a s typickým blond tupé na hlavě ve vězení zkroušeně přechází sem a tam, odpočívá nebo předvádí Trumpův oblíbený taneček YMCA.

Za ním mezitím běží obrázky z nedávného útoku americké armády na dům se svatebčany v jihoíránském Kúhestaku. „Nechat si ujít tuto scénu je zločin,“ zní nápis na jednom z obrázků, zatímco se po obrazovce rozvíjí žlutá policejní páska. Na ty se ovšem „Trump“ nedívá.

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Podle íránských úřadů bylo při útoku na svatbu zabito pět lidí včetně dítěte a dalších 68 lidí utrpělo zranění.

Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) se k tomuto útoku přímo nevyjádřilo, ale jeho mluvčí uvedl, že USA „nikdy necílí na civilisty, na rozdíl od íránských revolučních gard“.

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Pokud jde o výsměch a ponižování, Trump si s íránským teokratickým režimem nemá co vyčítat. Navzájem se urážejí nejen prostřednictvím billboardů na náměstí – jedním z nich byl šéf Bílého domu v rakvi –, ale i videí z dílny umělé inteligence, a to především od začátku letošní války.

Zatímco Trump se prezentuje jako tvrďák a ničitel celého Íránu, Íránci si z něj i členů jeho administrativy dělají nepokrytou legraci. Využívají k tomu třeba postavičky z Lega a mezi motivy je údajné řízení americké zahraniční politiky Izraelem nebo Epsteinovy spisy, kvůli kterým prý Trump svou válku proti Íránu vůbec začal.

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A zatímco obvyklé propagandistické billboardy už Íránce, kteří vládnoucí režim skutečně nemilují, nechávají chladnými, performance se zavřeným Trumpem je zaujala o kus víc. Mnozí se po cestě na trh nebo z práce domů pobaveně zastavili, zvedli oči a instalaci si fotili a natáčeli. Nenávist vůči americké vládě, která jim neustále hrozí „návratem do doby kamenné“ je totiž dnes mnohem silnější než před válkou.

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