Trumpa zavřeli za mříže. Írán se vysmívá USA, „vězeň“ má i prezidentovy pohyby

Vězeňská cela s postelí, umyvadlem a toaletou vyrostla na teheránském náměstí Tádžríš, jednom z nejrušnějších v metropoli. V úterý ji tam umístil městský úřad zodpovědný za „zkrášlování Teheránu“. Ten má na svědomí i předchozí díla vysmívající se Trumpovi, teď se ovšem překonal.
Najatý herec v obleku s červenou kravatou, gumové masce a s typickým blond tupé na hlavě ve vězení zkroušeně přechází sem a tam, odpočívá nebo předvádí Trumpův oblíbený taneček YMCA.
Za ním mezitím běží obrázky z nedávného útoku americké armády na dům se svatebčany v jihoíránském Kúhestaku. „Nechat si ujít tuto scénu je zločin,“ zní nápis na jednom z obrázků, zatímco se po obrazovce rozvíjí žlutá policejní páska. Na ty se ovšem „Trump“ nedívá.
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Podle íránských úřadů bylo při útoku na svatbu zabito pět lidí včetně dítěte a dalších 68 lidí utrpělo zranění.
Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) se k tomuto útoku přímo nevyjádřilo, ale jeho mluvčí uvedl, že USA „nikdy necílí na civilisty, na rozdíl od íránských revolučních gard“.
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Pokud jde o výsměch a ponižování, Trump si s íránským teokratickým režimem nemá co vyčítat. Navzájem se urážejí nejen prostřednictvím billboardů na náměstí – jedním z nich byl šéf Bílého domu v rakvi –, ale i videí z dílny umělé inteligence, a to především od začátku letošní války.
Zatímco Trump se prezentuje jako tvrďák a ničitel celého Íránu, Íránci si z něj i členů jeho administrativy dělají nepokrytou legraci. Využívají k tomu třeba postavičky z Lega a mezi motivy je údajné řízení americké zahraniční politiky Izraelem nebo Epsteinovy spisy, kvůli kterým prý Trump svou válku proti Íránu vůbec začal.
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A zatímco obvyklé propagandistické billboardy už Íránce, kteří vládnoucí režim skutečně nemilují, nechávají chladnými, performance se zavřeným Trumpem je zaujala o kus víc. Mnozí se po cestě na trh nebo z práce domů pobaveně zastavili, zvedli oči a instalaci si fotili a natáčeli. Nenávist vůči americké vládě, která jim neustále hrozí „návratem do doby kamenné“ je totiž dnes mnohem silnější než před válkou.