Na 500 obětí za 15 dní protestů v Íránu. Přes deset tisíc zatčených. Přesný počet není znám, odhady dokonce mluví až o 2 000 obětech. Těžko říci. Režim ajatolláhů se snaží ze všech sil udržet u moci, a tak vypnul v zemi telefony a internet.
Včera odpoledne to bylo 60 hodin, kdy Íránci zůstali bez spojení se světem – vyjma toho družicového, například Starlinku Elona Muska. Podle odhadů technologických společností je míra internetového připojení v Íránu v současné době kolem jednoho procenta běžné úrovně. Cílem je zabránit tomu, aby se svět dozvěděl o zločinech spáchaných na demonstrantech a také aby bylo obtížné protesty svolávat.
„Možná jsme loni měli ještě několik dní vytrvat, neustoupit Trumpovi a ještě víc zasáhnout Revoluční gardy a další poskoky režimu. Íránci by to teď měli snazší.“