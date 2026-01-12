„Měli bychom se zdržovat u krytu.“ Izraelci se obávají, aby z Íránu zase nelétaly rakety

Demonstranté zapalují auta v ulicích Teheránu. (9. ledna 2026) | foto: Reuters

Dagmar Langová
Od naší spolupracovnice v Izraeli - Více než 60 hodin bez internetu. Přes 500 zabitých. Novináři v Izraeli, který je kvůli napětí v Íránu ve stavu nejvyšší pohotovosti, tvrdí, že z informací, které se podaří získat, není zcela jasné, co se v zemi děje.

Na 500 obětí za 15 dní protestů v Íránu. Přes deset tisíc zatčených. Přesný počet není znám, odhady dokonce mluví až o 2 000 obětech. Těžko říci. Režim ajatolláhů se snaží ze všech sil udržet u moci, a tak vypnul v zemi telefony a internet.

Včera odpoledne to bylo 60 hodin, kdy Íránci zůstali bez spojení se světem – vyjma toho družicového, například Starlinku Elona Muska. Podle odhadů technologických společností je míra internetového připojení v Íránu v současné době kolem jednoho procenta běžné úrovně. Cílem je zabránit tomu, aby se svět dozvěděl o zločinech spáchaných na demonstrantech a také aby bylo obtížné protesty svolávat.

„Možná jsme loni měli ještě několik dní vytrvat, neustoupit Trumpovi a ještě víc zasáhnout Revoluční gardy a další poskoky režimu. Íránci by to teď měli snazší.“

12. ledna 2026

12. ledna 2026

