Prezident podle íránského deníku Šargh zvažuje přesun metropole na pobřeží Perského zálivu v jižní nebo jihovýchodní části země. Konkrétní místo zatím neuvedl, mezi prezidentovy oblíbené provincie patří podle médií Sístán a Balúčistán a Hormozgán.
Odpůrci návrhu varují před obrovskými náklady spojenými s takovou akcí. Vzhledem k hospodářské krizi a novým sankcím OSN považují přemístění za téměř neproveditelné.
V Teheránu žije přibližně patnáct milionů lidí, další čtyři miliony lidí tam dojíždějí z předměstí za prací. Městská infrastruktura je zastaralá, takže jsou přeplněné ulice. Město zároveň bojuje s poklesem podloží. Podle deníku Šargh dosahuje tento pokles v některých částech metropole až 30 centimetrů za rok, což ohrožuje stabilitu budov.
K tomu se přidávají vysoké životní náklady, které zejména mladým lidem komplikují snahu pořídit si vlastní bydlení. Mnozí proto i v dospělosti žijí s rodiči. Spousta lidí opouští své rodné provincie, aby si v hlavním městě zajistili obživu. Odborníci proto volají po decentralizaci státu.
Cíleným posílením provincií a přesunem jednotlivých úřadů by vláda mohla této vnitřní migraci čelit. Tím by se alespoň částečně vyřešila přelidněnost a další problémy hlavního města, píše DPA.
Diskuse o přemístění hlavního města Íránu trvá už řadu let. Uvažovalo se o ní už před islámskou revolucí v roce 1979 a i později se objevovaly podobné návrhy.
Provincie Hormozgán (červeně) a Sístán a Balúčistán (zeleně)
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License