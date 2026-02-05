Írán zadržel v Perském zálivu dva ropné tankery, informují tamější státní média

Regionální velitel námořnictva Revolučních gard, generál Hajdar Honarian Modžarrad uvedl, že tankery přepravovaly asi milion litrů paliva (asi 6 300 barelů), včetně nafty, a byly zadrženy poblíž ostrova Farsí a přesunuty do Búšéhru.
Patnáct členů posádky na palubě obou tankerů je ve vazbě. Jejich státní příslušnost Modžarrad neupřesnil. Zadržení čelí obvinění z pašování paliva.
Tento postup není v oblasti ničím výjimečným. Írán v posledních měsících zadržuje plavidla na základě podobných obvinění pravidelně. Jen za loňský listopad a prosinec došlo ve strategicky klíčovém Hormuzském průlivu k několika obdobným zásahům, které skončily zabavením lodí i zatýkáním posádek.
V prosinci zadržel například Írán tanker, který plul strategickém Hormuzském průlivu a zadrželo 16 členů posádky.
Situace v Perském zálivu zůstává napjatá už od roku 2015, kdy Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa jednostranně odstoupily od jaderné dohody s Íránem.
Západní mocnosti Íránu připisují zejména používání přísavných min i útok dronem na izraelský tanker z roku 2021, při kterém zahynuli dva evropští námořníci. Zvyšují se tak obavy o stabilitu jednoho z nejdůležitějších dopravních uzlů pro vývoz ropy.
22. července 2019