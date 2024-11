Íránská studentka, která se kvůli hidžábu svlékla do prádla, je na svobodě

Poslanci budou schvalovat prodloužení ochrany uprchlíků před Putinovou válkou

Přímý přenos

Sněmovna projedná novelu lex Ukrajina, která zajistí prodloužení dočasné ochrany uprchlíkům před Putinovou válkou. Lex Ukrajina by se nemusel do budoucna měnit každý rok. Dočasná ochrana by se nově...