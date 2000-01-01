náhledy
O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém komplexu v Isfahánu, letecká základna nedaleko mezinárodního letiště Búšehr nebo stejnojmenná námořní základna. Současná válka začala 28. února a jen v Íránu si již vyžádala přes jedenáct set obětí.
Fotografie ukazují střechu námořní základny Búšehr nacházející se v jižním Íránu na pobřeží Perského zálivu. Horní snímek pořízený 27. února 2026 ji ukazuje ještě kompletní, zatímco na dolní fotografii je patrné její poničení v důsledku leteckých útoků ze dne 7. března 2026.
Další pohled na základnu Búšehr. Horní snímek z 27. února opět ukazuje běžný stav. Na dolní fotografii ze 7. března je zasažená loď převrácená na bok.
Vchody do tunelů v raketovém komplexu Isfahán v centrálním Íránu ještě nepoškozené z 27. února 2026 (nahoře) a zničené (dole) po leteckém úderu provedeném 8. března 2026.
Další pohled na tunely v komplexu Isfahán. Horní snímek je pořízen 27. února 2026, tedy den před válkou. Spodní fotografie je ze dne 8. března 2026, kdy se uskutečnil ničivý letecký útok.
Na srovnávacím snímku je vidět letecká základna vedle mezinárodního letiště Búšehr 27. února (nahoře) a 7. března 2026 (dole) po leteckých úderech.
Srovnání zachycuje skladovací budovy na íránské raketové základně Džam 24. prosince 2025 (nahoře) a pohled na poškození budovy po vojenském úderu 6. března 2026.
Na fotografiích jsou budovy vojenského zařízení v Čáhbaháru. Dne 25. února 2026 (nahoře) ještě v kompletním stavu, po vojenském útoku 6. března již značně poškozené (dole).
Útoku neunikly ani budovy íránské námořní základny Bandar Barchuh. Nepoškozené je zachycuje fotografie z 20. ledna 2026 (nahoře), jejich stav po vojenském úderu z 6. března 2026 je patrný na dolním snímku.
Srovnávací snímek ukazuje hangár základny bezpilotních letounů Bandar Barchuh v Íránu 20. ledna 2026 (nahoře) a poškození hangáru základny po vojenském útoku 6. března 2026.
Další snímky námořní základny Bandar Barchuh. Nepoškozená z 20. ledna ještě před vypuknutím války (nahoře) a po vojenském zásahu ze dne 6. března 2026 (dole).
Kombinace snímků ukazuje budovy vojenského zařízení v Čáhbaháru 25. února 2026 (nahoře) a budovy tohoto objektu po vojenském útoku 6. března 2026.
Satelitní snímek zachycuje škody na komplexu Ghání Abad v Íránu po náletu amerického a izraelského letectva.(6. března 2026)
Zničený letoun Il-76 íránského letectva (IRIAF) na letecké základně Šíráz v jižní části centrálního Íránu. (6. března 2026)
