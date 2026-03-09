|
Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce
Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho
Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...
Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů
Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...
První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách
První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.
O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...
Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky
Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...
Drony a teď už i roboti. Ukrajina má nejinovativnější obranný sektor v Evropě
Válka v Íránu dostala ukrajinské drony schopné likvidovat íránské kamikadze bezpilotní letouny do titulků prakticky všech světových novin. A znovu ukázala, že ukrajinský obranný sektor patří mezi...
Trh s mlékem je jako na houpačce. I kvůli válce na Blízkém východě
Agrocentrum Jizeřan hospodaří na více než 1 300 hektarech v okolí Semil u údolí řeky Jizery. Mimo jiné chová skot, podle jeho ředitele Martina Lva zhruba 570 krav. Ročně vyrobí čtyři miliony litrů...
Se správným tréninkem procentuálně roste šance na úspěšné přijímačky
„Vojáci, samopal se skládá ze čtyř částí, jsou to tyto tři: pažba a hlaveň.“ Ano, tento vousatý vtip, který si bral na paškál staré „lampasáky“, dávali k lepšímu už naši dědové, když stříhali metr na...
Exkluzivní průzkum: Třetina Čechů je na tom finančně hůř. Šetří na jídle i na zábavě
Ačkoli Česko v uplynulém roce procházelo obdobím hospodářského růstu a zvyšování mezd, zdaleka ne všichni to pocítili na svých příjmech. Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro iDNES.cz se...
Má miliardy, ale prchá před justicí. Vzestup a pád českého narkobarona Viléma Kováče
Na první pohled fádní dům ve vilové čtvrti v Jablonci nad Nisou. Před vchodem dnes parkují tři auta, ze dveří vybíhá kočka, na zahradě stojí trampolína a o stěnu jsou opřené dětské boby. Scéna jako z...
Impresa Films reaguje na změny ve sportovním marketingu spuštěním studia BRIGADE
Dynamika sportovního marketingu se zásadně mění. Zatímco dříve byl obsah z akce vnímán jako archivní materiál, dnes se stává primárním komunikačním kanálem a cenným marketingovým kapitálem, který...
Eskalace v Hormuzském průlivu. USA zničily část íránských minonosných lodí
Spojené státy v posledních hodinách u Hormuzského průlivu zlikvidovaly řadu íránských námořních plavidel, včetně 16 lodí schopných pokládat miny. Šéf Bílého domu Donald Trump vyzval Teherán, aby...
Několik lidí ve Švýcarsku nepřežilo požár autobusu. Policisté mluví o úmyslném činu
Nejméně šest lidí zemřelo při požáru autobusu ve Švýcarsku, další jsou zranění. V úterý pozdě večer to uvedla stanice BBC News a tiskové agentury s odvoláním na místní policii. Incident se podle nich...
Další nález bomby z druhé světové války. Drážďany čeká vůbec největší evakuace
Z centra Drážďan se bude muset ve středu kvůli nálezu bomby z druhé světové války evakuovat 18 000 lidí. Na svém webu o tom dnes informovali hasiči saské metropole. Půjde podle nich o dosud největší...
Havlíček jednal s Trumpovými ministry. Česko berou jako hlas rozumu, říká
Od našeho zpravodaje v USA Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) v úterý zahájil svou týdenní návštěvu Spojených států. Ve Washingtonu se sešel s Trumpovým ministrem obchodu Howardem Lutnickem a ředitelem kanceláře pro vědu a...
Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká
Markéta Šichtařová, zvolená za SPD, se rozhodla skončit v Poslanecké sněmovně. Důvodem je podle ní hlasování o zákonu o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro sociální sítě. Šichtařová v...
Teplé předjaří, které nedělá všem radost. Vody je ve sněhu na desetině normálu
Zásoba vody ve sněhu je v Česku po zimě na méně než desetině dlouhodobého průměru. V přepočtu na metr čtvereční jsou to dva litry. Vyplývá to ze sdělení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na...