Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

Autor:
  12:43
O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém komplexu v Isfahánu, letecká základna nedaleko mezinárodního letiště Búšehr nebo stejnojmenná námořní základna. Současná válka začala 28. února a jen v Íránu si již vyžádala přes jedenáct set obětí.
O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují... Fotografie ukazují střechu námořní základny Búšehr nacházející se v jižním... Další pohled na základnu Búšehr. Horní snímek z 27. února opět ukazuje běžný... Vchody do tunelů v raketovém komplexu Isfahán v centrálním Íránu ještě... Další pohled na tunely v komplexu Isfahán. Horní snímek je pořízen 27. února... Na srovnávacím snímku je vidět letecká základna vedle mezinárodního letiště... Srovnání zachycuje skladovací budovy na íránské raketové základně Džam 24.... Na fotografiích jsou budovy vojenského zařízení v Čáhbaháru. Dne 25. února 2026... Útoku neunikly ani budovy íránské námořní základny Bandar Barchuh. Nepoškozené... Srovnávací snímek ukazuje hangár základny bezpilotních letounů Bandar Barchuh v... Další snímky námořní základny Bandar Barchuh. Nepoškozená z 20. ledna ještě... Kombinace snímků ukazuje budovy vojenského zařízení v Čáhbaháru 25. února 2026...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (43 příspěvků)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

Drony a teď už i roboti. Ukrajina má nejinovativnější obranný sektor v Evropě

Premium
Ukrajinský robotický bojový systém Droid TW 12.7 vytvořený společností DevDroid

Válka v Íránu dostala ukrajinské drony schopné likvidovat íránské kamikadze bezpilotní letouny do titulků prakticky všech světových novin. A znovu ukázala, že ukrajinský obranný sektor patří mezi...

11. března 2026

Trh s mlékem je jako na houpačce. I kvůli válce na Blízkém východě

V Albertu prodávali 27. března litr mléka Madeta za 14,90

Agrocentrum Jizeřan hospodaří na více než 1 300 hektarech v okolí Semil u údolí řeky Jizery. Mimo jiné chová skot, podle jeho ředitele Martina Lva zhruba 570 krav. Ročně vyrobí čtyři miliony litrů...

11. března 2026

Se správným tréninkem procentuálně roste šance na úspěšné přijímačky

Premium
ilustrační snímek

„Vojáci, samopal se skládá ze čtyř částí, jsou to tyto tři: pažba a hlaveň.“ Ano, tento vousatý vtip, který si bral na paškál staré „lampasáky“, dávali k lepšímu už naši dědové, když stříhali metr na...

11. března 2026

Exkluzivní průzkum: Třetina Čechů je na tom finančně hůř. Šetří na jídle i na zábavě

Premium
ilustrační snímek

Ačkoli Česko v uplynulém roce procházelo obdobím hospodářského růstu a zvyšování mezd, zdaleka ne všichni to pocítili na svých příjmech. Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro iDNES.cz se...

11. března 2026

Má miliardy, ale prchá před justicí. Vzestup a pád českého narkobarona Viléma Kováče

Premium
V zahraničí má Vilém Kováč údajně několik nemovitostí. V současné době se...

Na první pohled fádní dům ve vilové čtvrti v Jablonci nad Nisou. Před vchodem dnes parkují tři auta, ze dveří vybíhá kočka, na zahradě stojí trampolína a o stěnu jsou opřené dětské boby. Scéna jako z...

11. března 2026

Impresa Films reaguje na změny ve sportovním marketingu spuštěním studia BRIGADE

Logo studia BRIGADE, které v sobě spojuje dravost sociálních sítí s...

Dynamika sportovního marketingu se zásadně mění. Zatímco dříve byl obsah z akce vnímán jako archivní materiál, dnes se stává primárním komunikačním kanálem a cenným marketingovým kapitálem, který...

11. března 2026

Eskalace v Hormuzském průlivu. USA zničily část íránských minonosných lodí

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...

Spojené státy v posledních hodinách u Hormuzského průlivu zlikvidovaly řadu íránských námořních plavidel, včetně 16 lodí schopných pokládat miny. Šéf Bílého domu Donald Trump vyzval Teherán, aby...

10. března 2026  22:39,  aktualizováno  23:56

Několik lidí ve Švýcarsku nepřežilo požár autobusu. Policisté mluví o úmyslném činu

Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve švýcarské obci Kerzers. (10....

Nejméně šest lidí zemřelo při požáru autobusu ve Švýcarsku, další jsou zranění. V úterý pozdě večer to uvedla stanice BBC News a tiskové agentury s odvoláním na místní policii. Incident se podle nich...

10. března 2026,  aktualizováno  23:21

Další nález bomby z druhé světové války. Drážďany čeká vůbec největší evakuace

Pracovníci služby pro likvidaci výbušnin odhalují v Drážďanech podezřelé...

Z centra Drážďan se bude muset ve středu kvůli nálezu bomby z druhé světové války evakuovat 18 000 lidí. Na svém webu o tom dnes informovali hasiči saské metropole. Půjde podle nich o dosud největší...

10. března 2026  21:56

Havlíček jednal s Trumpovými ministry. Česko berou jako hlas rozumu, říká

Vicepremiér Karel Havlíček ve Washingtonu jednal s americkým ministrem obchodu...

Od našeho zpravodaje v USA Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) v úterý zahájil svou týdenní návštěvu Spojených států. Ve Washingtonu se sešel s Trumpovým ministrem obchodu Howardem Lutnickem a ředitelem kanceláře pro vědu a...

10. března 2026  21:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká

Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)

Markéta Šichtařová, zvolená za SPD, se rozhodla skončit v Poslanecké sněmovně. Důvodem je podle ní hlasování o zákonu o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro sociální sítě. Šichtařová v...

10. března 2026  19:47,  aktualizováno  21:05

Teplé předjaří, které nedělá všem radost. Vody je ve sněhu na desetině normálu

Na Ještědu mají moderní vybavení, které umožní zasněžování i při vyšších...

Zásoba vody ve sněhu je v Česku po zimě na méně než desetině dlouhodobého průměru. V přepočtu na metr čtvereční jsou to dva litry. Vyplývá to ze sdělení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na...

10. března 2026  20:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.