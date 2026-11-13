Podle prohlášení revolučních gard byl útok reakcí na předchozí nepřátelský nálet na telekomunikační věž v přístavním městě Sírík na jihu Íránu. Gardy zároveň označily svůj čin za vážné varování Spojeným státům, aby ukončily letecké provokace a pašování ropy v Hormuzském průlivu.
Americké základny a vojenská technika v oblasti Perského zálivu čelí opakovaným útokům již během osm měsíců trvající války mezi Íránem a Spojenými státy. Konflikt začal 28. února, kdy Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán.
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Teherán v odvetě omezil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, který patří k nejdůležitějším trasám pro světový obchod s energiemi. Íránské útoky zasáhly také infrastrukturu v zemích Perského zálivu, včetně letišť, námořních přístavů,energetických zařízení a amerických vojenských objektů.
Americké ústřední velitelství (CENTCOM), které řídí vojenské operace USA v regionu, minulý měsíc uvedlo, že od léta pomohlo zemím Perského zálivu vyvézt přes Hormuzský průliv 1,5 miliardy barelů ropy.
Washington na začátku války uvalil blokádu na íránské přístavní oblasti. V srpnu pak ohlásil kampaň, kterou označil za „ekonomické udušení“ Íránu a jejímž cílem je přiškrtit tamní obchody a finanční toky.
Spojené státy v poslední době zmírnily hrozby, že obnoví útoky na Írán. Podle agentury Reuters k tomu přispěla mimo jiné porážka Republikánské strany prezidenta Donalda Trumpa v nedávných volbách v polovině mandátu a také nízká popularita války mezi americkou veřejností.