Troufalá evakuace letce z Íránu málem selhala a ohrozila desítky životů

Začalo to špatně: na vybraném místě, kde měly záchranné jednotky vyzvednout letce, dvě transportní letadla Hercules a jeden vrtulník uvázly v terénu a nemohly vzlétnout. K lokalitě se již blížila přesila v podobě íránských milicí basídž.
Američané však měli v záloze další tři transportní letadla, která nakonec stihla evakuovat záchranáře i zachraňovaného. Stalo se tak už pod palbou postupujících Íránců.
Američanům na ústupu nezbylo než uvázlé stroje vyhodit do povětří, aby se nedostaly do íránských rukou. Byl to krok, který kvůli záchraně jediného muže stál americkou armádu miliony dolarů. Ale podle pozorovatelů se stal i symbolem nesmírné hrdosti na to, co vojáci dokážou zvládnout.
Íránská média tvrdila, že obě transportní letadla íránská strana sestřelila. Později tvrdila, že americká mise selhala, a označila zprávy o záchraně za „zakrývání“ těžké porážky.
Americký prezident Donald Trump naopak misi označil za obrovský úspěch a prohlásil, že prokázala americkou „dominanci a nadřazenost“ nad íránským nebem.
Takovou záchrannou akci by zvládl málokdo, komentují experti operaci USA
Íránská státní média zveřejnila video a snímky, které zřejmě zachycují vyhořelé trosky zničených letadel v jižní provincii Isfahán krátce poté, co Trump oznámil záchranu letce.
Záběry zachycují krajinu posetou troskami, které stále doutnají. Podle americké stanice CNN byly snímky pořízeny asi 50 kilometrů od íránského města Isfahán.
Podle íránské armády americké síly využily k provedení operace opuštěnou přistávací dráhu. Právě malou přistávací dráhu se podařilo CNN identifikovat v okolí místa, kde byly snímky údajně pořízeny.
Co bylo příčinou uváznutí letadel a vrtulníku, není známo. Spekuluje se o bahně. Také ale si stroje mohly v neznámém prostředí pro piloty poškodit podvozek, což je obzvlášť pro letadla potřebující ke startu rozjezd fatální.
USA zachránily i druhého letce v Íránu. Obětovaly kvůli tomu další svoje letouny
Nedělní záchraně předcházela rozsáhlá pátrací akce. Írán sestřelil americký letoun F-15E Strike Eagle v pátek a od té doby byl druhý člen z dvojčlenné posádky pohřešován. Média informovala, že prvního vojáka se podařilo nalézt už dříve.
Konflikt na Blízkém východě nadále trvá poté, co Spojené státy a Izrael 28. února podnikly rozsáhlé údery proti Íránu, při nichž byl zabit nejvyšší íránský vůdce.