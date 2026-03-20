Mluvčí íránských gardistů vyhrožoval útoky na turisty, následně při úderech zahynul

  20:25
Írán v pátek pohrozil, že se zaměří na rekreační a turistická místa po celém světě. Mezitím tato země pokračuje ve výrobě raket poté, co USA a Izrael podnikly první společné údery proti této blízkovýchodní zemi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

„Vyrábíme rakety i za válečných podmínek, což je úžasné, a s jejich skladováním nemáme žádné zvláštní problémy,“ uvedl podle zpráv mluvčí Islámských revolučních gard generál Ali Mohammad Naini.

Dodal, že země se zaměří na „parky“ a turistické destinace svých nepřátel.

Íránská státní televize následně oznámila, že Naini byl zabit při leteckém útoku 20. března krátce po zveřejnění svých vyjádření.

Zprávy o smrti jedněch z nejvyšších íránských představitelů jsou čím dál častější. Začalo to první den útoků, kdy USA a Izrael zabili ajatolláha Alího Chamenejího. Mezi nimiž jsou tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Laridžání, ministr pro zpravodajské služby Esmail Chátib a Gholamreza Solejmání, velitel jednotky Basídž při polovojenské Revoluční gardě.

Nový nejvyšší vůdce Íránu ajatolláh Mojtaba Chameneí, který nebyl viděn od svého nástupu k moci po smrti svého otce, v prohlášení vydaném v pátek po Chátibově smrti uvedl, že nepřátelům Íránu je třeba odebrat jejich „bezpečnost“.

USA a Izrael tvrdí, že společná vojenská operace v Teheránu zničila také řadu klíčových vojenských objektů v zemi.

Hned po únorových útocích USA potvrdily, že zničily velitelství íránských revolučních gard.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že útočné síly potopily íránské námořnictvo a zanechaly jeho letectvo v troskách.

Netanjahu také tvrdil, že izraelská vojenská operace zbavila Teherán schopnosti vyrábět balistické rakety, ale íránský režim toto tvrzení popřel.

Terčem plynová pole, doplácí na to Irák. Izrael poprvé zaútočil na severu Íránu

Írán také nedávno ostřeloval ropná a plynová zařízení v sousedních státech Perského zálivu v reakci na izraelský útok na významné íránské plynové pole.

Zasáhl plynová pole například v Qataru nebo Saudské Arábii. Škody do teď nejsou jasné, ale cena ropy a zemního plynu se šplhá stále vzhůru. Některé země začínají hledají způsoby jak šetřit. Například v Egyptě se budou obchodní domy zavírat od 28. března dříve než normálně, kromě dvou dnů v týdnu. Celé toto opatření by mělo trvat zhruba měsíc. Takové jsou tedy i naděje, že pak už bude po válce.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

