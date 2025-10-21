Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným obrazem Šamcháního, který po léta dohlíží na prosazování přísných islámských pravidel a represí proti ženám.

Skandál propukl poté, co se v sobotu na internetu objevilo video ze svatby Šamcháního dcery z letošního dubna. Nevěsta má na záznamu šaty bez ramínek s hlubokým výstřihem. Zatímco ji otec vede uličkou k ženichovi, kolem jsou vidět ženy bez povinného šátku zahalujícího vlasy.

Íránci scénu vnímají jako výsměch konzervativním islámským hodnotám, jež Šamchání sám léta prosazuje. Video vyvolalo pobouření také kvůli okázalému luxusu v době, kdy mnoho obyvatel čelí chudobě a řada mladých lidí si nemůže dovolit vlastní svatbu.

Íránský úředník tvrdě vymáhal pravidla zahalování, na svatbě dcery nikoliv.
Íránský admirál Alí Šamchání a nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí v Teheránu (18. července 2025)
Íránky protestují v ulicích Teheránu poté, co zemřela zatčená Mahsá Amíníová. (22. září 2022)
Íránci a Íránky protestují v ulicích Teheránu poté, co zemřela zatčená Mahsá Amíníová. (22. září 2022)
Íránská média reagovala ostře. Deník Šargh tento týden otiskl Šamcháního fotografii na titulní straně s titulkem „Pohřben pod skandálem“, zatímco političtí komentátoři požadují jeho rezignaci.

Agentura Tasním, napojená na íránské Revoluční gardy, kritizovala Šamcháního s tím, že „životní styl představitelů Islámské republiky musí být obhajitelný“, zároveň ale odsoudila „zveřejnění soukromého záznamu“.

Deset let vězení za nevhodné oblečení. Írán zpřísnil pravidla pro ženy

Šamcháního stoupenci tvrdí, že jde o pomlouvačnou kampaň rivalů a že svatba byla neveřejná. Někteří analytici ale podle deníku The New York Times (NYT) poukázali na to, že islámská republika neváhala prosazovat svá pravidla v soukromém životě svých občanů, mimo jiné prováděla razie na svatbách a oslavách, které nepovažovala za islámské.

Šamchání na skandál reagoval výhrůžně. „Bastardi, já jsem stále naživu,“ vzkázal na síti X bez dalších podrobností.

„Pokrytectví v té nejčistší podobě“

Admirál patří k nejvlivnějším mužům režimu – je blízkým spolupracovníkem nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, členem Národní rady obrany, bývalým tajemníkem Nejvyšší rady národní bezpečnosti a dříve zastával funkci ministra obrany i velitele námořnictva.

Právě tyto instituce přitom stojí za vynucováním přísných zákonů o oblékání žen a potlačováním demonstrací. „Je to pokrytectví v té nejčistší podobě,“ řekl NYT Omid Memarian, expert z americké organizace DAWN.

Hlad, hadi a násilí. V íránské věznici zemřely tři ženy, Teherán nevidí problém

Aktivistka za práva žen Ellie Omidvariová připomněla oběti represí režimu. „Jejich nevěsta je v paláci, naše nevěsta je pohřbená v zemi,“ napsala o ženách, jež přišly o život při protivládních protestech v roce 2022.

USA v roce 2020 uvalily na Šamcháního sankce. Admirál a jeho synové vlastní a provozují rozsáhlé lodní impérium s ropnými tankery, které pomáhají přepravovat ropu z Íránu a Ruska do Číny.

Témata: Svatba, Hidžáb, Írán

