„Námořní síly IRGC (Íránské revoluční gardy) dnes za úsvitu při složité zpravodajské a operační akci u vstupu do Hormuzského průlivu zadržely jeden z nejmodernějších bezpilotních a chytrých ponorných prostředků americké teroristické armády,“ cituje vyjádření gard zpravodajský deník Arab News.
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Podle informací je ponorka vybavená nejmodernějšími technologiemi a americké vojenské loďstvo ji vlastní od roku 2025. „Ponorka je nyní v našem držení a její záběry budou zveřejněny v nadcházejících hodinách,“ dodali zástupci íránských jednotek.
Íránská média uvedla, že mezi hlavní schopnosti bezpilotního podvodního prostředku patří průzkum a sledování pod hladinou, mapování mořského dna, detekce min a kontrola podmořských kabelů a potrubí.
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Gardy také v úterý oznámily, že nad průlivem zneškodnily americký dron MQ-1. Podle agentury Reuters to sdělila agentura Tasním, kterou íránské revoluční gardy kontrolují. Ani k tomuto zásahu se Spojené státy nevyjádřily.
Otázka Hormuzského průlivu, který je stěžejní trasou pro vývoz ropy, plynu a dalších komodit ze zemí Perského zálivu, zůstává hlavním sporným bodem mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán během regionální války zahájené USA a Izraelem dopravu v průlivu v podstatě zastavil, a to jak výhrůžkami, tak útoky. Spojené státy později zahájily námořní blokádu Íránu.