Írán se pokusil zabít Trumpa, ale zničujícím způsobem vítězíme, prohlásil Hegseth

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.
„Amerika vyhrává, rozhodujícím, devastujícím a nemilosrdným způsobem,“ uvedl Hegseth s tím, že operace trvají čtyři dny, ale Spojené státy budou v úderech pokračovat tak dlouho, jak uznají za vhodné. Americký prezident Donald Trump v minulých dnech zmiňoval čtyři či pět týdnů trvající útoky. Dosavadní dopady izraelsko-americké operace Hegseth označil za mimořádné.
„Mají to spočítané a vědí to,“ prohlásil americký ministr obrany o íránském režimu a dodal, že cílem USA je vedení „rozebrat, demoralizovat, zničit a porazit“. „Nikdy to nebyl férový boj a není,“ uvedl Hegseth s tím, že USA rozdávají rány ve chvíli, kde je íránský režim na kolenou. „Další a větší vlny přijdou,“ avizoval o dalších amerických úderech s tím, že USA „teprve začaly“.
Spolupráci s Izraelem Hegseth označil za „závan čerstvého vzduchu“ s tím, že je skvělé mít takto schopného a odhodlaného spojence.
Americký prezident Donald Trump podle Hegsetha rozhodnutím provést údery proti Íránu staví Spojené státy na první místo. „Írán se pokusil prezidenta Trumpa zabít,“ řekl novinářům Hegseth s tím, že jako poslední se ovšem směje nynější americký prezident. Ministr v této souvislosti bez podrobností uvedl, že USA „ulovily a zabily lídra jednotky, které se pokusila na prezidenta Trumpa spáchat atentát“.
Americká vláda v roce 2024 vznesla obvinění proti občanu Afghánistánu v souvislosti s údajným íránským plánem spáchat atentát na Trumpa ještě před jeho zvolením téhož roku. Vláda tehdy uvedla, že obviněný je v Íránu.