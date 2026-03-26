Rusko chce udržet Írán bojeschopný, začalo mu posílat vylepšené drony

Autor:
  12:27
Moskva se blíží dokončení postupných dodávek smrticích zbraní, potravin a léků do Teheránu, uvádějí zprávy západních zpravodajských služeb, které podrobně popisují úsilí Moskvy udržet svého ohroženého partnera v boji, uvedl britský list Financial Times. Rusko také poskytlo Íránu klíčovou podporu včetně satelitních snímků, dat o cílení a zpravodajské podpory.
Íránci v Teheránu slaví 47. výročí islámské revoluce i s drony Šáhed. (11. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Vysocí íránští a ruští představitelé začali tajně diskutovat o dodávce dronů několik dní poté, co Izrael a USA zaútočily na Teherán, uvedli dva činitelé pro Financial Times . Zpracování dodávek začalo začátkem března a očekává se, že bude dokončeno tento měsíc.

Dodávky zbraní, jako jsou drony, by byly prvním důkazem, že Moskva je ochotna poskytnout Íránu smrticí podporu. Sama však zapojení do války nepotvrdila. „V současné době koluje spousta falzifikátů. Jedna věc je pravda – pokračujeme v dialogu s íránským vedením,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Moskva veřejně zdůrazňovala poskytování humanitární pomoci od začátku konfliktu a minulý týden uvedla, že do Íránu přes Ázerbájdžán poslala více než 13 tun léků a plánuje v dodávkách pokračovat.

Vysoce postavený západní představitel však uvedl, že Moskva zasahuje nejen proto, aby posílila bojové schopnosti Íránců, ale také aby zajistila širší politickou stabilitu teheránského režimu.

Írán z odpalování jednosměrných útočných dronů po celém Blízkém východě učinil klíčový prvek své vojenské strategie. Od vypuknutí bojů odpálil více než tři tisíce bezpilotních letounů, které je schopen levně vyrobit.

Rusko vyrábí jednosměrné útočné drony podle íránských návrhů pro použití na Ukrajině od roku 2023. Byly upraveny tak, aby se mohly vyhýbat protivzdušné obraně a nést těžší náklad.

„Nepotřebují více dronů. Potřebují lepší drony. Jdou po pokročilejších schopnostech,“ řekl vedoucí výzkumný pracovník think-tanku Royal United Services Institute (RUSI) Antonio Giustozzi o Íráncích.

Giustozzi uvedl, že nezávisle od zdrojů v rámci Islámských revolučních gard slyšel, že jednání s Ruskem o dodávkách dronů byla zahájena bezprostředně po amerických a izraelských útocích.

Jeden ze západních bezpečnostních představitelů uvedl, že dosud nestanovili přesný typ dronů, které Rusko tento měsíc souhlasilo do Íránu dodat. Dodal, že Moskva bude schopna poslat pouze modely, jako je Geraň-2, které jsou založeny na íránském stroji Šáhed-136.

Izrael mezitím podle zdrojů zaútočil na klíčovou trasu pro přepravu vojenského materiálu mezi Ruskem a Íránem v Kaspickém moři. Vývoj spolupráce obou zemí tak dál probíhá v kontextu rostoucího napětí v regionu.

Podle Nicole Grajewské z francouzské univerzity Sciences Po by Írán mohl usilovat o zpětné inženýrství ruských dronů, aby vylepšil vlastní systémy. „Rusové šáhedy dramaticky vylepšili, včetně úprav motorů, navigace a protirušivých schopností,“ uvedla. Tyto systémy jsou podle ní totiž již pokročilejší než ty, které doposud Írán vyrábí.

Teherán zároveň usiluje i o modernizaci protivzdušné obrany. S Ruskem se již loni dohodl na dodávkách přenosných raketových systémů Verba a raket 9M336, zatímco žádosti o pokročilejší systém S-400 Moskva odmítla, mimo jiné kvůli riziku další eskalace napětí se Spojenými státy.

Přesto Rusko a Írán loni podepsaly dohodu o strategickém partnerství, která ale výrazně postrádala závazek obou stran k vzájemné obraně.

