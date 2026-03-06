Pahlaví s poradcem Adolfem řeší křížové tažení na Írán. Ruští komici mají další oběť

Autor:
  12:36
Syn někdejšího perského šáha Mohammeda Rezy Pahlavího se stal další obětí známých ruských vtipálků Vovana a Lexuse, kteří v minulosti napálili třeba italskou premiérku či francouzského prezidenta. Korunního prince Rezu Pahlavího přesvědčili, že patří do týmu německého kancléře Friedricha Merze a chtějí s ním probrat německou účast na válce v Íránu. Jeden z nich si říkal Adolf a kromě silného ruského přízvuku měl i příznačnou patku a knírek.
Reza Pahlaví, syn posledního íránského šáha žijící v exilu a íránský opoziční...

Reza Pahlaví, syn posledního íránského šáha žijící v exilu a íránský opoziční politik (14. února 2026) | foto: AP

Ruští komici Vladimir Kuzněcov a Alexej Stoljarov vystupují pod nnázvem Vovan a...
Demonstranti ve Washingtonu nesou fotografii Rezy Pahlavího. (28. února 2026)
Reza Pahlaví, syn posledního íránského šáha žijící v exilu a íránský opoziční...
Reza Pahlaví, syn posledního íránského šáha žijící v exilu a íránský opoziční...
20 fotografií

„Poradce Adolf je na cestě,“ informuje Pahlavího asistenta hlas z druhé strany videohovoru, o který se posléze duo Vovan a Lexus podělilo na webu Rumble. Poté, co se připojí i sám korunní princ, vidíme tváře obou „poradců“. Černovlasý Adolf má výrazný knír a vlasy zčesané na stranu. Podoba s německým diktátorem Adolfem Hitlerem však není tak prvoplánová, aby na druhé straně kohokoliv praštila do očí.

S ruským přízvukem Adolf Pahlavímu během úvodního tlachání vypráví, že jeho pradědeček znal princova otce, šáha Pahlavího. Ten Íránu vládl až do islámské revoluce z roku 1979. Jeho syn, tvář nynější íránské exilové opozice, se ho vyptává na detaily, Adolf tak dodá, že dědeček byl ve čtyřicátých letech německým agentem nasazeným v Teheránu.

Adolfův kolega nicméně přejde k tomu, co skutečně s korunním princem chtěli probrat. A sice možné Pahlavího partnerství s kancléřem Merzem včetně jejich blížící se schůzky. Pahlaví zdůrazní, jak si cení této příležitosti, a chválí Merzův silný postoj. Prý po jasné pozici evropských států volá už léta.

Za napálení západních politiků dostali vyznamenání. Kreml ocenil duo komiků

„Musím vás ujistit, že německá armáda je připravená rozjet vojenské akce v Íránu,“ skočí mu do slov díků Adolf. „Máme věže, rakety. Naše tajné služby jsou připravené bombardovat Teherán,“ popisuje, zatímco Pahlaví přikyvuje a následně odpoví, že „čím víc stran v koalici, tím lépe“.

Princ dále hovoří o tom, že by nechtěl, aby v současných akcích byli Američané a Izraelci osamoceni. „Pro nás je rozhodně vítaným elementem mít v této křížové výpravě víc lidí,“ pronese s tím, že doufá, že se pod německým vedením přidají i další země. Poradce Adolf se jej pak ptá, zda je připravený po těchto vojenských akcích vést íránskou vládu.

Na výběru lídra Íránu se musím podílet, řekl Trump. Syna Chameneího nechce

Pahlaví souhlasí a zopakuje to, co říká v posledních měsících i veřejně a o čem prý nyní jedná s Američany a Izraelci. Tedy že by vznikl dočasný kabinet, který by umožnil íránskému lidu vyjít znovu do ulic a svobodně si vybrat nové vedení. V mezičase prý řeší i to, aby na svou stranu dostal zběhy z íránských bezpečnostních složek i byrokracie.

„Až íránský režim zkolabuje, jsme připraveni zaplnit následné vakuum,“ říká Pahlaví, který má podle svých slov velmi dobré vztahy i s Izraelem. Tamní vláda si prý uvědomuje existenciální riziko, které židovskému státu hrozí, pokud by sousední teokratický režim pokračoval. Celý hovor nakonec přeruší Pahlavího poradce s omluvou, že má princ další telefonát a že za tři minuty budou zpět.

Na to už ovšem nedojde, obrazovky vypnou i oba ruští komici a začnou se smát. Do pasti chytili další oběť. Vladimir Kuzněcov a Alexej Stoljarov, jak se Vovan a Lexus skutečně jmenují, už za poslední roky obelstili řadu politiků a významných osobností a v Kremlu za to dostali i státní vyznamenání.

Z Macrona si vystřelili ruští komici. Telefonoval mu falešný Zelenskyj

Na seznamu napálených mají třeba italskou premiérku Giorgiu Meloniovou, kyjevského primátora Vladimira Klička, bývalou německou kancléřku Angelu Merkelovou, zpěváka Eltona Johna, někdejšího generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, britského expremiéra Borise Johnsona, ale i tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana či francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

S íránským princem Pahlavím dokonce ruské duo dokonce vydalo dva rozhovory za sebou, v prvním videu je však vidět pouze korunní princ. Ten zde mluví o tom, že íránský režim nikdy nebyl tak oslabený jako teď. Podle něj je potřeba udělat další kroky, jako třeba vyhostit diplomaty a zavřít ambasády v ostatních zemích, aby se ho podařilo definitivně odstavit od moci. U toho všeho je prý připraven nabídnout svou pomoc.

Není jasné, za koho přesně se zde Vovan s Lexusem vydávají, Pahlavímu nicméně slibují zprostředkování hovoru s Merzovým poradcem, který se uskutečnil vzápětí ve druhém videu.

Ačkoliv pro světovou veřejnost je korunní princ Pahlaví, jenž celý život prožil v exilu, přední postavou jedné části roztříštěné íránské opozice, přímo v Íránu tak jednoznačnou pozici nemá. Odborníci pravidelně upozorňují, že pro íránskou společnost není příliš známý a je otázkou, jak velká část národa by ho vůbec chtěla v čele státu. I proto sám Pahlaví ujišťuje, že nechce být novým monarchou, ale jen tím, kdo íránskému lidu pomůže s přechodem na nové státní zřízení.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Speciály jsem zakázal, zlobí se Babiš na Vystrčila kvůli letu do Milána

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Vládní politici kritizují předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS, že podle zjištění iDNES.cz odletěl na paralympiádu do Itálie armádním speciálem v době, kdy tisíce Čechů uvázly na Blízkém východě....

6. března 2026  12:07,  aktualizováno  13:01

Poslanci se přeli o přerozdělení miliard VZP, které má díky uprchlíkům z Ukrajiny

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci projednají v úvodním kole návrh státního...

Poslanci jednali o návrhu na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven. VZP „vydělala“ na uprchlících před Putinovou válkou z...

6. března 2026,  aktualizováno 

V Maďarsku zadrželi auta ukrajinské banky. Nejezděte tam, varuje Kyjev občany

Ukrajinská státní banka Oščadbank (23. února 2026)

Maďarský daňový úřad oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz. Zadržuje také dvě vozidla pro přepravu hotovosti. Ukrajinský ministr zahraničí...

6. března 2026  10:18,  aktualizováno 

Island uspořádá referendum o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií

Grindavík, který žil ještě před dvěma lety rybářským ruchem a vůní čerstvého...

Islandská vláda rozhodla o uspořádání referenda o obnově přístupových jednání o vstupu do Evropské unie, která byla přerušena před více než deseti lety. Hlasování se bude konat 29. srpna.

6. března 2026  12:51

Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, další nehoda blokovala D1

Dodávka narazila do nákladního auta odstaveného pro poruchu na krajnici dálnice...

Střet dodávky s nákladním automobilem komplikoval v pátek provoz na dálnici D35 na Šumpersku. Nehoda se stala na 243. kilometru ve směru z Olomouce na Mohelnici, komunikace byla v tomto směru...

6. března 2026  9:50,  aktualizováno  12:45

Pahlaví s poradcem Adolfem řeší křížové tažení na Írán. Ruští komici mají další oběť

Reza Pahlaví, syn posledního íránského šáha žijící v exilu a íránský opoziční...

Syn někdejšího perského šáha Mohammeda Rezy Pahlavího se stal další obětí známých ruských vtipálků Vovana a Lexuse, kteří v minulosti napálili třeba italskou premiérku či francouzského prezidenta....

6. března 2026  12:36

Přijede hvězdný DiCaprio, nebo ne? Městečko u Litoměřic očekává Scorseseho štáb

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Oscarový režisér Martin Scorsese bude v Úštěku na Litoměřicku natáčet film s pracovním názvem Schnapps, ve kterém hraje jeden z nejznámějších současných herců Leonardo DiCaprio. Některými médii...

6. března 2026  12:21

Království za Toyotu Hilux. Češi dotáhli ukrajinským vojákům vlak plný teréňáků

Premium
Projekt Oksana. Česká iniciativa Dárek pro Putina přivezla vlakem na Ukrajinu...

Od našich zpravodajů na Ukrajině Více než půl kilometru měřil nákladní vlak, kterým tento týden na Ukrajinu dorazil náklad více než sedmdesáti terénních aut a sanitek. Míří na východní frontu, kde se z aut stalo vysoce nedostatkové...

6. března 2026  12:05

„Zradou jste narušili chod dějin.“ Před 75 lety začal největší proces se špiony v USA

Julius a Ethel Rosenbergovi byli odsouzeni k trestu smrti v nejznámějším...

Nebýt jich, Sovětský svaz mohl získat jadernou bombu mnohem později než v roce 1949. Případ manželů Julia a Ethel Rosenbergových přitáhl začátkem 50. let 20. století celosvětovou pozornost. V prvních...

6. března 2026  12:05

Finsko chce umožnit rozmístění atomovek na svém území. Ohrožení, reaguje Kreml

Cvičení finské armády Arrow 22 na západě země (4. května 2022)

Finská vláda v pátek oznámila záměr změnit zákon, který zakazuje přítomnost jaderných zbraní ve Finsku. Tímto krokem hodlá otevřít dveře případnému rozmístění atomových zbraní na finském území v době...

6. března 2026  7:57,  aktualizováno  11:58

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Marže čerpadlářů míří pod drobnohled. Stát opět požaduje denní reporting cen

Fronty na čerpací stanici v Tisé na Ústecku (1. března 2026)

Ministerstvo financí reaguje na dynamický růst cen nafty a benzinu na většině tuzemských čerpacích stanic, který je zčásti důsledkem války na Blízkém východě, a přistupuje ke kontrole jejich cen a...

6. března 2026  11:44

Jaké počasí čekat o víkendu? Mapa ČHMÚ ukazuje, kde bude jasno

Mapa výskytu mlh v sobotu 7. března

Do prvního jarního dne, který nastane v pátek 20. března v 15:46 hodin zbývají ještě dva týdny, ale jarní počasí už převzalo vládu. A o víkendu se jí vzdá jen v noci. Noční mrazy ale brzy skončí,...

6. března 2026  11:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.