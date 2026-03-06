„Poradce Adolf je na cestě,“ informuje Pahlavího asistenta hlas z druhé strany videohovoru, o který se posléze duo Vovan a Lexus podělilo na webu Rumble. Poté, co se připojí i sám korunní princ, vidíme tváře obou „poradců“. Černovlasý Adolf má výrazný knír a vlasy zčesané na stranu. Podoba s německým diktátorem Adolfem Hitlerem však není tak prvoplánová, aby na druhé straně kohokoliv praštila do očí.
S ruským přízvukem Adolf Pahlavímu během úvodního tlachání vypráví, že jeho pradědeček znal princova otce, šáha Pahlavího. Ten Íránu vládl až do islámské revoluce z roku 1979. Jeho syn, tvář nynější íránské exilové opozice, se ho vyptává na detaily, Adolf tak dodá, že dědeček byl ve čtyřicátých letech německým agentem nasazeným v Teheránu.
Adolfův kolega nicméně přejde k tomu, co skutečně s korunním princem chtěli probrat. A sice možné Pahlavího partnerství s kancléřem Merzem včetně jejich blížící se schůzky. Pahlaví zdůrazní, jak si cení této příležitosti, a chválí Merzův silný postoj. Prý po jasné pozici evropských států volá už léta.
„Musím vás ujistit, že německá armáda je připravená rozjet vojenské akce v Íránu,“ skočí mu do slov díků Adolf. „Máme věže, rakety. Naše tajné služby jsou připravené bombardovat Teherán,“ popisuje, zatímco Pahlaví přikyvuje a následně odpoví, že „čím víc stran v koalici, tím lépe“.
Princ dále hovoří o tom, že by nechtěl, aby v současných akcích byli Američané a Izraelci osamoceni. „Pro nás je rozhodně vítaným elementem mít v této křížové výpravě víc lidí,“ pronese s tím, že doufá, že se pod německým vedením přidají i další země. Poradce Adolf se jej pak ptá, zda je připravený po těchto vojenských akcích vést íránskou vládu.
Pahlaví souhlasí a zopakuje to, co říká v posledních měsících i veřejně a o čem prý nyní jedná s Američany a Izraelci. Tedy že by vznikl dočasný kabinet, který by umožnil íránskému lidu vyjít znovu do ulic a svobodně si vybrat nové vedení. V mezičase prý řeší i to, aby na svou stranu dostal zběhy z íránských bezpečnostních složek i byrokracie.
„Až íránský režim zkolabuje, jsme připraveni zaplnit následné vakuum,“ říká Pahlaví, který má podle svých slov velmi dobré vztahy i s Izraelem. Tamní vláda si prý uvědomuje existenciální riziko, které židovskému státu hrozí, pokud by sousední teokratický režim pokračoval. Celý hovor nakonec přeruší Pahlavího poradce s omluvou, že má princ další telefonát a že za tři minuty budou zpět.
Na to už ovšem nedojde, obrazovky vypnou i oba ruští komici a začnou se smát. Do pasti chytili další oběť. Vladimir Kuzněcov a Alexej Stoljarov, jak se Vovan a Lexus skutečně jmenují, už za poslední roky obelstili řadu politiků a významných osobností a v Kremlu za to dostali i státní vyznamenání.
Na seznamu napálených mají třeba italskou premiérku Giorgiu Meloniovou, kyjevského primátora Vladimira Klička, bývalou německou kancléřku Angelu Merkelovou, zpěváka Eltona Johna, někdejšího generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, britského expremiéra Borise Johnsona, ale i tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana či francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.
S íránským princem Pahlavím dokonce ruské duo dokonce vydalo dva rozhovory za sebou, v prvním videu je však vidět pouze korunní princ. Ten zde mluví o tom, že íránský režim nikdy nebyl tak oslabený jako teď. Podle něj je potřeba udělat další kroky, jako třeba vyhostit diplomaty a zavřít ambasády v ostatních zemích, aby se ho podařilo definitivně odstavit od moci. U toho všeho je prý připraven nabídnout svou pomoc.
Není jasné, za koho přesně se zde Vovan s Lexusem vydávají, Pahlavímu nicméně slibují zprostředkování hovoru s Merzovým poradcem, který se uskutečnil vzápětí ve druhém videu.
Ačkoliv pro světovou veřejnost je korunní princ Pahlaví, jenž celý život prožil v exilu, přední postavou jedné části roztříštěné íránské opozice, přímo v Íránu tak jednoznačnou pozici nemá. Odborníci pravidelně upozorňují, že pro íránskou společnost není příliš známý a je otázkou, jak velká část národa by ho vůbec chtěla v čele státu. I proto sám Pahlaví ujišťuje, že nechce být novým monarchou, ale jen tím, kdo íránskému lidu pomůže s přechodem na nové státní zřízení.