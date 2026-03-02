Trump klidně zabije vůdce, nesmíme ukázat slabost, tuší Rusko po íránské lekci

Premium

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí a ruský prezident Vladimir Putin při setkání v Teheránu (19. července 2022) | foto: AFP / KHAMENEI.IR / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  20:00
Pokud by režim ajatolláhů v Íránu padl, přišlo by Rusko o největšího spojence na Blízkém východě. Zatím se však jeho podpora Teheránu odehrává jen v rétorické rovině. „Už ničemu nelze věřit. Musíme se spoléhat jen na sebe a svou sílu,“ komentuje politolog Fjodor Lukjanov způsob, jakým Američané roztrhali možný deal s Íránem a zahájili bombardovací kampaň.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ruský prezident Vladimir Putin si při pohledu na letošní kalendář musí rvát zbytky vlasů na hlavě. Je teprve únor a on už přišel o dva klíčové spojence: v lednu americké komando uneslo venezuelského autokrata Nicoláse Madura, v sobotu izraelské rakety poslaly na onen svět íránského vůdce ajatolláha Chameneího.

Venezuela, budiž. Je to daleko a Moskva už dávno nemá sílu podporovat věčně krachující socialistický experiment na druhé straně zeměkoule. Ale Írán, to je jiný případ.

Američané reprodukují metody, které Izrael uplatňoval vůči vůdcům Hizballáhu a Hamásu. A Spojené státy tento přístup plně podporují.

Fjodor Lukjanovruský politolog

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

ONLINE: Trump připustil vyslání vojáků i nové údery, Írán se prsí útoky na 500 cílů

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump během slavnostního předávání Medaile cti v...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem. V rozhovoru s televizí CNN rovněž řekl, že zatím neví, kdo převezme vedení Íránu. Katar mezitím...

2. března 2026  16:54,  aktualizováno  20:27

Trump klidně zabije vůdce, nesmíme ukázat slabost, tuší Rusko po íránské lekci

Premium
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí a ruský prezident Vladimir Putin...

Pokud by režim ajatolláhů v Íránu padl, přišlo by Rusko o největšího spojence na Blízkém východě. Zatím se však jeho podpora Teheránu odehrává jen v rétorické rovině. „Už ničemu nelze věřit. Musíme...

2. března 2026

Ropa a plyn kvůli bojům v Íránu prudce zdražují. Dolar posiluje, koruna ztrácí

ilustrační snímek

Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Stejná situace nastala i u plynu. Jeho růst odpoledne zrychlil až k 50...

2. března 2026  9:50,  aktualizováno  19:38

Trump je bastard. Desítky lidí protestovaly před americkou ambasádou v Praze

Desítky lidí před americkou ambasádou v Praze v podvečer protestovaly proti...

Desítky lidí před americkou ambasádou v Praze v podvečer protestovaly proti útoku USA na Írán. Je podle nich v rozporu s mezinárodním právem, které připouští pouze obranu. Zároveň ale nepodporují...

2. března 2026  19:19

Taktika Íránu je stupidní, Izrael neodpouští, hodnotí analytik

Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln...

Íránská obrana je po americko-izraelských útocích prakticky zničená a taktika útočení Teheránu na okolní státy je kontraproduktivní, míní vojenský a bezpečnostní Lukáš Visingr. Zasažené arabské státy...

2. března 2026  19:17

Muže v Plzni zasypala při práci ve výkopu zemina. Na místě zemřel

Záchranáři získali v listopadu šest nových lékařských vozů pro RV systém a...

V plzeňské okrajové části Červený Hrádek dnes odpoledne zasypala zemina ve výkopu šestatřicetiletého muže. Muž zraněním na místě podlehl, informovala policejní mluvčí Iva Vršecká.

2. března 2026  19:11

Co si pohlídat před sezonou 2026: přehled očkování zdarma a příspěvků pojišťoven

K říjnovému očkování proti chřipce v BENU lékárnách je pro velký zájem je...

Jaro se blíží a s ním první výlety do přírody, práce na zahradě nebo víkendové pobyty na chatě. Než ale vytáhnete kolo a turistické boty, možná by stálo za to vytáhnout i očkovací průkaz.

2. března 2026  19:05

Boj o každý metr v prázdných domech. Aktivní zálohy oživily pístovská kasárna

Členové aktivních záloh v pístovských ruinách pilují svalovou paměť pro boj v...

Prázdné a vybydlené prostory bývalých kasáren v jihlavském Pístově se tento týden zaplní maskáči a zvukem cvičné střelby. Po zhruba dvou desítkách let, kdy armáda areál definitivně opustila, se sem...

2. března 2026  18:53

Pražská policie hledá devadesátiletou seniorku. Chodí o berli, trpí demencí

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po devadesátileté Jaroslavě Zíkové, která ráno odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Pohřešovaná žena trpí stařeckou demencí, je diabetička a může působit zmateně,...

2. března 2026  18:26

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

Z desátého patra bytového domu v Praze-Modřanech vyskočil člověk, který...

Z desátého patra bytového domu v pražské čtvrti Modřany dnes vypadl člověk, který na následky pádu zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

2. března 2026  18:01,  aktualizováno  18:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zájem o všeobecné středoškolské obory bude podobný jako loni. Praha je prioritní

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

V Praze bude letos zřejmě podobný převis zájmu o všeobecné obory středních škol jako loni. Na čtyřletá gymnázia v hlavním městě se letos hlásí asi 5900 uchazečů, meziročně o zhruba 50 méně. Nabízená...

2. března 2026  18:23

Válka s Íránem může posílit teroristické útoky v Evropě, varuje generál Šedivý

Premium
Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý

Francie a Velká Británie připustily možnost úderu na Írán. Bývalý náčelník Generálního štábu Jiří Šedivý vysvětluje, jak by se dal takový krok zneužít. Eskalace konfliktu podle něj přinese ekonomické...

2. března 2026  18:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.