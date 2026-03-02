Trump klidně zabije vůdce, nesmíme ukázat slabost, tuší Rusko po íránské lekci

Ruský prezident Vladimir Putin si při pohledu na letošní kalendář musí rvát zbytky vlasů na hlavě. Je teprve únor a on už přišel o dva klíčové spojence: v lednu americké komando uneslo venezuelského autokrata Nicoláse Madura, v sobotu izraelské rakety poslaly na onen svět íránského vůdce ajatolláha Chameneího.
Venezuela, budiž. Je to daleko a Moskva už dávno nemá sílu podporovat věčně krachující socialistický experiment na druhé straně zeměkoule. Ale Írán, to je jiný případ.
Američané reprodukují metody, které Izrael uplatňoval vůči vůdcům Hizballáhu a Hamásu. A Spojené státy tento přístup plně podporují.