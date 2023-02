Írán propašoval do Ruska lepší drony. Na lodích a letech státních aerolinek

Írán propašoval do Ruska nové, technologicky vyspělé ozbrojené drony dlouhého doletu s pomocí lodí a státní letecké společnosti. Tyto drony ruská armáda využívá ve válce na Ukrajině. S pomocí zdrojů z této blízkovýchodní země obeznámených s výrobou a prodejem bezpilotních letounů to zjistil britský list The Guardian.