Islámská revoluce byla politické zotročení, říká íránský režisér

Narodil jste se v roce 1979, tedy v době, kdy v Íránu definitivně zvítězila islámská revoluce. Letos je to čtyřicet let. Jaká je vaše nejranější vzpomínka na tu dobu?

Popravdě mám tři vzpomínky. První je na chvíli, kdy jsme se přestěhovali do města Dehdašt na západě Íránu, kde měli základnu členové skupiny Basídž (polovojenská organizace, kterou v době íránsko-irácké války v 80. letech minulého století založil ajatolláh Chomejní, pozn. red.). Slovo basídž pochází z arabštiny a znamená „dobrovolník“. Šli dobrovolně do války, to je druhá vzpomínka. Tou třetí je, že mi zrudlo oko a pořádně jsem kvůli tomu neviděl. Možná právě kvůli této válce jsme nemohli sehnat lék.

Pamatuji si, jak byly zakázané videokazety nebo jak se lidé z jednoho výboru chovali k těm, kteří podle nich dostatečně nepřispěli k šíření revoluce. Třeba tím, že nepřijali práci, kterou jim výbor nutil. Dva mé strýce málem oběsili. Celé je to pro mě dodnes velmi temné a nepříjemně zamlžené, když si mám na tu dobu vzpomenout.

Jak se o revoluci, která svrhla šáha Mohammada Rézu Pahlavího a nastolila dodnes trvající teokratický režim, mluvilo ve vaší rodině?

Má rodina tehdy patřila ke konzervativní části společnosti, takže islámskou revoluci zpočátku podporovala. Věřila, že povede k něčemu dobrému. Za šáha jsme měli nedostatek všeho, co patří k normálnímu životu. Od vybavení po možnosti, protože jsme bydleli na venkově. Ovšem všechno to zlo, které k revoluci patřilo, jsme nepodporovali. Všechno to věšení nepřátel a utrpení ostatních.

Hadí Mohaghegh Íránský režisér Hadí Mohaghegh natočil oceňované filmy Bardou a Nesmrtelný. Jeho posledním snímkem je Na tomto místě. Českým divákům jej představil na letošním ročníku festivalu Íránci. Na tomtéž festivalu se před dvěma lety seznámil se svou českou partnerkou.

Když mi bylo asi šest nebo sedm, měli jsme souseda se dvěma dospívajícími dětmi. Ty byly členy šíitské skupiny Lidoví mudžáhedíni, která původně bojovala po boku vlády a šířila revoluci (později se však skupina s vládou rozkmotřila kvůli boji o moc, pozn. red.). Mudžáhedíni mají velmi temnou historii a v jednu chvíli se spolčili se Saddámem Husajnem, nepřítelem íránského lidu, a začali vraždit nejen Íránce, ale velmi specificky i Kurdy v Iráku a Íránu. Lidé mudžáhedíny dodnes nenávidí.

Jednou za sousedovými dětmi přišli lidé napojení na vládu s tím, že se musí vzdát svých názorů a aktivit, jinak budou oběšeni. Jenže to byly ještě děti, mohlo jim být tak kolem šestnácti. Byly hrdé na to, že někam patří a že za něco bojují. Nevzdaly se, takže je oběsili. Jejich rodině pak ani nedovolili řádný pohřeb a obě děti skončily v masovém hrobě bez jakéhokoliv náhrobku. Pamatuji si jejich matku, jak pláče na kusu betonu, protože hrob mého otce byl hned vedle.

Na uplynulém Festivalu íránských filmů byl k vidění snímek Bomba, milostný příběh od režiséra Paymana Maadiho. Ten se odehrává v době íránsko-irácké války v 80. letech a jsou v něm scény dětí, které ve škole sborově volají naučené slogany jako „Ameriko, táhni do pekla“, „Shoř, Saddáme“ nebo „Táhni, Sovětský svaze“. Zajímalo by mě, jestli i vás ve škole učili podobná hesla.

Ó, ano! (smích) Museli jsme je umět, přitom jsme tehdy vůbec nevěděli proč. Jen jsme to opakovali a netušili, co tyto slogany vlastně znamenají. Jako děti jsme nevěděli nic o komunismu nebo revoluci a ani o tom, co se ve světě děje.

Kdy jste si uvědomil pravou povahu režimu?

Asi jako v každé zemi, která prožila revoluci a pak se změnila v totalitu. Vlády do lidí hustí své slogany a propagandu, ale děti vyrostou a začnou číst. Tak i já jsem si našel zdroje, ze kterých jsem se dozvěděl o realitě a zjistil, jak moc se někteří lidé mýlí. Nemohl jsem být víc proti. Ať už jsou myšlenky nebo ideologie jakékoliv, to, že si máte přát smrt někoho cizího, je špatně už od samého začátku. Můžeme jen prohrát. Pokud bych měl tehdejší dobu nějak nazvat, označil bych ji jako politické zotročení. Jako otroci jsme museli slepě opakovat politické názory někoho jiného.

Ovlivnila revoluce vedená islamisty nějak vaši víru v islám?

Určitě ano. Když máte štít, za který se schováte před vládou, autoritářstvím a ideologií, ten se při vaší ochraně musí poškodit. Tím štítem byl islám a škody nastaly nejen u mě, ale i u všech ostatních.

Jak se tedy Írán za těch posledních čtyřicet let změnil a jaká je dnes podle vás situace?

Upřímně, změnil se velmi výrazně. Jako bychom nyní ztráceli svou identitu. Lidé už nevědí, kam patří. A to ať už jde o jejich víru nebo náležitost k íránské společnosti. Nevědí, co je dobré a co je špatné, nebo je jim to jedno. Je to důsledek toho všeho, o čem jsme mluvili, a toho, že se věci nedějí tak, jak by měly. Nebo možná proto, že celý náš příběh začal proléváním krve.

Myslím, že u jakékoliv revoluce bychom nakonec měli zvážit, zda odpustíme svému někdejšímu nepříteli a nabídneme mu mír. Duchovní vedení země by to mělo udělat jako první a dát tak lidem dobrý příklad. Velmi mě mrzí, že bychom mohli být lepší, než jsme dnes. Víc k tomu přidám snad jen třicet nebo čtyřicet teček. Je to trochu íránský styl odpovědi (úsměv).

Jako by měl Írán tak trochu dvě image. Jedna ho zobrazuje jako krásnou zemi s bohatou kulturou, prastarou historií, skvělou kuchyní a milými lidmi. Ta druhá naopak vykresluje Írán jako největší zlo na Blízkém východě, zapojené do konfliktů v Sýrii či Jemenu, a jako hrozbu pro Izrael. Žijete v Česku, na kterou image své země narážíte častěji?

Ano, to je pravda. Na začátku každé schůzky se setkávám hlavně s tou negativní image. Pak se však s dotyčným začnu bavit a jeho obrázek o Íránu se čím dál víc mění v pozitivní. Myslím, že tyto dvě pověsti by od sebe měly být striktně oddělené, stejně jako image vlády a image národa kterékoliv země. Podívejte se třeba na Spojené státy.

Íránská revoluce Islámská revoluce začala v Íránu v roce 1978. Teheránem a dalšími městy otřásaly protesty nespokojených obyvatel, kteří vládnoucího šáha Rézu Pahlavího vyzývali k odchodu. Perský monarcha však místo toho vyhlásil stanné právo a osmé zářijové noci při masakru, který vešel do historie jako Černý pátek, zemřelo v hlavním městě 86 lidí (některá svědectví uvádějí až dva tisíce mrtvých). Stále větší tlak na vládu vedl 16. ledna 1979 k šáhově odletu do Spojených států. Hlavní postava revoluce, ajatolláh Ruholláh Chomejní ze svého exilu naopak přiletěl zpět do Teheránu, a to 1. února 1979. Z prozápadního Íránu se krátce nato stala teokratická islámská republika. Tento režim je v zemi dodnes.

Ostatně chaos je dnes po celém světě. Vzpomeňme si, jak dopadl ubohý novinář Chášukdží (saúdskoarabský žurnalista Džamál Chášukdží byl v říjnu zavražděn na ambasádě Saúdské Arábie v Istanbulu, pozn. red.). Byl jsem skutečně otřesen, když jsem si uvědomil, jak krutá politika umí být. Jak jen kvůli několika dohodám se Saúdy přivřely Spojené státy oko nad tak hrozným incidentem. Ctnost a morálka jsou pro mě velmi podstatné, takže raději než do zájmu o politiku svou energii investuji do toho, abych sám byl lepší člověk.

Zamiloval jste se do Češky a přestěhoval se za ní sem. Můžete mi popsat svůj příběh?

Začalo to jedním pohledem. Byl jsem tady na Festivalu íránských filmů, stál na pódiu a představoval své dílo, když jsem mezi diváky uviděl nádhernou ženu, jak se na mě upřeně dívá. Myslel jsem na ni i později a ona na mě také. Přidala si mě na Facebooku a napsala mi to. Zvláštní na tom je, že jsem tehdy cítil v kostech, že nějakou ženu v Praze potkám. Ovšem nebýt Facebooku, který tolik lidí proklíná, nebyli bychom spolu. Za pár dní se budeme společně stěhovat do Íránu.

Proč?

Zůstalo tam mé srdce a ta země je mi bližší, ovšem tady je to tak skvělé! Kdyby existovalo místo, kam bych mohl přijít zaplatit svůj příspěvek českým lidem i české vládě, moc rád bych to udělal. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za všechnu tu dobrotu a laskavost, kterou jste mi prokázali. Ten rok, který jsem tu žil, mi dal nový náhled i na to, co se děje v Íránu. Už mám srovnání.

V čem vidíte největší rozdíly?

Zatímco v Česku je dětská práce něco, co vůbec nepřipadá v úvahu, v íránských ulicích vidíte čím dál víc pracujících dětí. Ještě před deseti lety tam nebyly, ale kvůli zhoršující se ekonomice je to jev čím dál častější. Myslím, že první dva ukazatele civilizované společnosti jsou přístup k dětem a přístup ke zvířatům. Obojí je v Česku na nejlepší a v Íránu na velmi špatné úrovni.

Cítil jsem se tu velmi bezpečně, což je velmi důležité. Vždy jsem dodržoval všechny české zákony a respektoval všechny místní způsoby. Nikdy jsem tak neměl problém. Tak, jak jsem se já choval k ostatním, se pak ostatní chovali ke mně. Dvě věci minimálně tady v Praze podle mě bezvadně fungují - hromadná doprava a policie.

Jen jedna věc mě tu znepokojovala. Možná proto, že tu všechno funguje tak dobře, jsou pak lidé líní chránit přírodu. Rozhazují věci všude kolem, hlavně nedopalky, a vůbec nemyslí na to, že se dostanou do půdy i do vody. Ale jinak jsem za ten rok tady velmi vděčný. A co se mi na Češích velmi líbí, je fakt, že si zvolili umělce za prezidenta.