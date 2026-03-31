Írán zasáhl kuvajtský tanker v Dubaji. Hrozí únik ropy

Íránský útok v noci na úterý zasáhl kuvajtský tanker kotvící v Dubaji, způsobil požár a hrozící únik ropy do moře. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters, podle nichž nebyl při útoku nikdo zraněn. Čtyři lidé také utrpěli v Dubaji zranění po pádu nespecifikovaných trosek způsobeném protivzdušnou obranou.
Írán se v odvetě za americko-izraelské útoky snaží co nejvíce narušovat...

Írán se v odvetě za americko-izraelské útoky snaží co nejvíce narušovat energetickou a průmyslovou infrastrukturu v oblasti Perského zálivu. Agentura Reuters ukázala důsledky íránských útoků na sérii dostupných fotografií. Poškozený tanker u irácké Basry. | foto: Reuters

Dým nad průmyslovou zónou Fudžajra ve Spojených arabských emirátech. Klíčový...
Satelitní snímek ukazuje hořící kotviště v Dubaji. (1. března 2026)
Dým stoupající nad ropnou rafinerií BAPCO v Bahrajnu. Rafinerie je největším...
Oheň a dým v průmyslové zóně Fudžajra ve Spojených arabských emirátech po...
„Tanker byl v okamžiku incidentu zcela naplněn. Útok způsobil hmotné škody na trupu lodi, požár na palubě a hrozí únik ropné skvrny do okolních vod,“ citovala kuvajtská agentura Kuna prohlášení tamní ropné společnosti KPC.

Na Dubaj mířil i další útok, s nímž si poradila protivzdušná obrana. Padající trosky však způsobily požár v jednom z domů, který byl naštěstí prázdný. Lehce přitom zranily čtyři lidi v okolí budovy.

Útok hlásí i Saúdská Arábie, jejíž ministerstvo obrany podle agentury Reuters informovalo o zneškodnění tří balistických střel mířících na region okolo metropole Rijádu.

Údery na země Arabského poloostrova cílené na americké základny, energetická zařízení, lodě či další objekty podniká Írán a jeho spřátelené organizace v odvetě za americko-izraelské údery.

Ty na konci února zahájily válku, v jejímž důsledku zemřely tisíce lidí a která ohrožuje globální dodávky ropy a plynu, způsobuje nedostatek zásob hnojiv a narušuje leteckou dopravu.

Írán zasáhl kuvajtský tanker v Dubaji. Hrozí únik ropy

Sledujeme online
Írán se v odvetě za americko-izraelské útoky snaží co nejvíce narušovat...

Íránský útok v noci na úterý zasáhl kuvajtský tanker kotvící v Dubaji, způsobil požár a hrozící únik ropy do moře. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters, podle nichž nebyl při útoku nikdo zraněn....

31. března 2026  6:18

