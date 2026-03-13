Proti protestům zakročíme ještě tvrději, hrozí revoluční gardy a blokují internet

  11:16
Íránské revoluční gardy v pátek varovaly, že reakce na případné protivládní protesty bude tvrdší než v lednu, kdy byly zabity tisíce lidí. S prohlášením přišly v době americko-izraelských úderů, na něž Teherán reaguje útoky na Izrael a americké základny na Blízkém východě. Podle organizace NetBlocks, jež monitoruje kybernetickou bezpečnost, je v Íránu internet zablokovaný už čtrnáct dní.
Protesty v Teheránu (9. ledna 2026)

Protesty v Teheránu (9. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Protivládní protesty v Íránu sílí, desítky mrtvých a stovky zatčených.
Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...
34 fotografií

„Dnes se nepřítel, neschopný dosáhnout svých vojenských cílů v terénu, znovu snaží šířit teror a vyvolávat nepokoje,“ uvedly gardy v prohlášení odvysílaném v íránské státní televizi. Zároveň pohrozily, že reakce na případné nové demonstrace bude „tvrdší než 8. ledna“.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dříve tento týden řek, že cílem izraelsko-americké ofenzivy proti Íránu je mimo jiné poskytnout Íráncům prostředky ke „svržení režimu“ Islámské republiky, který je u moci od roku 1979 a který Izrael považuje za existenční hrozbu.

Je mi ctí zabíjet vyšinuté šmejdy, napsal Trump. Zkritizoval obraz války v médiích

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti napsal, že Spojené státy naprosto „ničí teroristický režim v Íránu – vojensky, ekonomicky i jinak“. „Sledujte, co se dnes stane s těmito vyšinutými šmejdy. Sedmačtyřicet let zabíjeli nevinné lidi po celém světě a teď je zabíjím já, jako 47. prezident Spojených států amerických. Je mi velkou ctí,“ dodal.

Íránské bezpečnostní složky v lednu tvrdě potlačily protivládní protesty, které úřady označily za výtržnictví. Demonstrace původně propukly kvůli nárůstu životních nákladů, ale postupně se proměnily v rozsáhlé protivládní protesty, které vyvrcholily 8. ledna.

Útok na Írán

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)
Tryzna v Teheránu (11. března 2026)
Následky „černého deště“ po útocích na Teherán (10. března 2026)
Billboard v Tel Avivu vyjadřující dík Donaldu Trumpovi (12. března 2026)
295 fotografií

Íránské úřady připustily, že při nepokojích zahynuly více než tři tisíce lidí, včetně příslušníků bezpečnostních složek i lidí, kteří s protesty neměli nic společného. Lidskoprávní organizace HRANA se sídlem v USA však odhaduje, že při tvrdém potlačení protestů zahynulo přes sedm tisíc lidí, většinou demonstrantů. Skutečný počet zabitých však podle ní bude zřejmě mnohem vyšší.

Přístup k internetu je podle platformy NetBlocks v Íránu na jednom procentu běžného stavu už čtrnáct dní a občané jsou zahlcováni informacemi o vývoji konfliktu, které schválila vláda.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka

„Vzhledem k tomu, že autentické hlasy jsou umlčovány a k civilistům se nedostávají důležité informace, tuto mezeru vyplňuje neustálý proud obsahu schváleného režimem,“ uvedla skupina v příspěvku na síti X.

Izrael s USA zahájily koordinované vzdušné údery proti Íránu poslední únorový den s proklamovaným cílem zničit jaderný program a vojenské kapacity Teheránu. Údery také zabily mnoho vedoucích představitelů režimu včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony a střelami útočit na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkém východě, přičemž zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích.

