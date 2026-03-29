Odsuďte ostřelování univerzit, nebo se zaměříme na vaše, hrozí Írán Spojeným státům

  7:45
Íránské revoluční gardy pohrozily, že se zaměří na americké univerzity na Blízkém východě, pokud USA do pondělního poledne (10:30 SELČ) neodsoudí ostřelování univerzit. Izrael a USA útočí od konce února na Írán, který provádí odvetné údery v regionu.
Obyvatelé Teheránu se vzpamatovávají z americko-izraelských útoků. (27. března 2026) | foto: Reuters

Americko-izraelské údery podle gard zničily dvě íránské univerzity, napsala agentura AFP. Agentura Reuters naopak uvedla, že gardy pohrozily útokem na dvě izraelské nebo americké vysoké školy kvůli útoku na jednu íránskou univerzitu.

„Pokud americká vláda nechce, aby se tyto univerzity v regionu staly terčem odvetných opatření, musí ostřelování univerzit odsoudit v oficiálním prohlášení do poledne 30. března,“ píše se v prohlášení gard zveřejněném íránskými médii.

Současná válka na Blízkém východě začala 28. února vzdušnými údery Izraele a Spojených států na Írán. Ten v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu, konflikt se ale rozšiřuje kvůli zapojení íránských spojenců v Libanonu, Iráku a Jemenu, kteří provádějí útoky v solidaritě s Teheránem.

Íránské revoluční gardy také částečně blokují Hormuzský průliv, kudy prochází zhruba pětina světové produkce ropy a odhadem třetina zkapalněného zemního plynu (LNG).

20. března 2026
Odsuďte ostřelování univerzit, nebo se zaměříme na vaše, hrozí Írán Spojeným státům

