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Íránci zaútočili na ropný tanker v Hormuzském průlivu. Loď začala hořet

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  6:22
Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026) | foto: Reuters

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Íránské revoluční gardy zaútočily v Hormuzském průlivu na ropný tanker plující pod vlajkou Toga. Podle íránských státních médií loď po zásahu začala hořet. Osud posádky zatím není známý a není ani potvrzené, zda jde o stejné plavidlo, u kterého ve čtvrtek večer hlásila bezpečnostní incident britská agentura UKMTO.

„Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem. Gardy neupřesnily osud posádky, ani neuvedly další podrobnosti.

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Britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO již ve čtvrtek večer informovala o „bezpečnostním incidentu v Hormuzském průlivu“, ale neuvedla další podrobnosti, a tak není jasné, zda se jedná o stejnou loď, na kterou zaútočily gardy, poznamenala AFP.

Hormuzský průliv se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami. V útocích proti plavidlům, která se snaží proplout bez jeho svolení, nadále pokračuje.

Kvůli konfliktu v oblasti se provoz na této námořní trase výrazně snížil, což vedlo k cenovým výkyvům na trzích s ropou a plynem. Americko-íránské memorandum o porozumění podepsané v červnu, které mělo válku ukončit, zkrachovalo, přičemž obě země se vzájemně obviňují z jeho porušování.

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