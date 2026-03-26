Složkám potlačujícím nepokoje v íránských ulicích docházejí lidi. Mohou nabírat 12leté

Snížení minimálního věku pro příslušnost k milicím je podle prohlášení představitele revolučních gard součástí „vzdoru, který se vytvořil proti globálnímu tyranovi“.
Tak íránští vládní představitelé označují Spojené státy, které spolu s Izraelem podnikají od konce února údery na Írán. „Snížili jsme povinný věk na 12 let, protože se chtějí zapojit i dvanáctileté či třináctileté děti,“ uvedl představitel gard.
Íránská raketa zabila v Abú Zabí dva lidi. Izrael hlásí zraněné
Mezi úkoly, které plní milice basídž, je organizace kontrolních stanovišť. Podle agentury AFP se jejich počet po začátku války výrazně zvýšil ve snaze zabránit jakýmkoliv protivládním protestům. Podle Nadalího příslušníci milic „sbírají bezpečností údaje“ a účastní se také hlídek v ulicích.
Írán ratifikoval v roce 1994 úmluvu o právech dětí, která v článku 38 stanovuje, že státy, které dokument ratifikovaly, „se zdržují povolávání do svých ozbrojených sil osob mladších 15 let“. Státy také mají zabezpečit, že se děti mladší 15 let neúčastní bojových akcí.