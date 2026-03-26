Složkám potlačujícím nepokoje v íránských ulicích docházejí lidi. Mohou nabírat 12leté

Do milic basídž, které íránská vláda používá pro kontrolu a represi domácího obyvatelstva, se nově mohou hlásit i děti, kterým bylo sotva 12 let. Podle agentury AFP to ve čtvrtek v íránské televizi ohlásil představitel revolučních gard v Teheránu, pod které milice spadají, Rahím Nadalí. Podle něj mnoho dospívajících projevuje zájem o službu v milicích, které v Teheránu například organizují kontrolní stanoviště.
Íránci v Teheránu slaví 47. výročí islámské revoluce i s drony Šáhed. (11....

Íránci v Teheránu slaví 47. výročí islámské revoluce i s drony Šáhed. (11. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Íránci oslavují konec bojů s Izraelem, někteří vnímají příměří jako vítězství...
Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu a na...
Íránské Revoluční gardy během vojenské přehlídky k výročí íránsko-irácké...
Íránské Revoluční gardy během vojenské přehlídky k k výročí íránsko-irácké...
Snížení minimálního věku pro příslušnost k milicím je podle prohlášení představitele revolučních gard součástí „vzdoru, který se vytvořil proti globálnímu tyranovi“.

Tak íránští vládní představitelé označují Spojené státy, které spolu s Izraelem podnikají od konce února údery na Írán. „Snížili jsme povinný věk na 12 let, protože se chtějí zapojit i dvanáctileté či třináctileté děti,“ uvedl představitel gard.

Íránská raketa zabila v Abú Zabí dva lidi. Izrael hlásí zraněné

Mezi úkoly, které plní milice basídž, je organizace kontrolních stanovišť. Podle agentury AFP se jejich počet po začátku války výrazně zvýšil ve snaze zabránit jakýmkoliv protivládním protestům. Podle Nadalího příslušníci milic „sbírají bezpečností údaje“ a účastní se také hlídek v ulicích.

Írán ratifikoval v roce 1994 úmluvu o právech dětí, která v článku 38 stanovuje, že státy, které dokument ratifikovaly, „se zdržují povolávání do svých ozbrojených sil osob mladších 15 let“. Státy také mají zabezpečit, že se děti mladší 15 let neúčastní bojových akcí.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Hormuzským průlivem bezpečně a bez starostí? Íránci nerušeně vybírají mýtné

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému. S odkazem na zjištění listu zaměřeného na námořní dopravu Lloyd’s List o tom píše deník Handelsblatt. Systém mýtného zavedly íránské...

26. března 2026  20:01,  aktualizováno  21:03

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

26. března 2026  14:01,  aktualizováno  20:52

V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu. Hledají podezřelého

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Policie pátrá po podezřelém muži v souvislosti se čtvrtečním nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, na které hasiči narazili při dohašování požáru. Policie na smrti ženy nevyloučila možný cizí...

26. března 2026  8:42,  aktualizováno  20:49

Húsíové mohou rozšířit válečný požár do Rudého moře. Loajalita za loajalitu, hlásí

V Rudém moři se potopila nákladní loď Magic Seas, na kterou zaútočili jemenští...

Vůdce jemenských húsíjských povstalců Abdul Malik Húsí ve čtvrtek varoval, že jeho hnutí je připraveno zapojit se do nynější regionální války. Íránem podporovaní Húsíové, kteří ovládají severní část...

26. března 2026  19:58

Polsko uleví řidičům s cenami benzinu. Premiér Tusk oznámil výrazné snížení DPH

Polský premiér Donald Tusk v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem...

Polská vláda sníží sazbu daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 procent na osm. Oznámil to ve čtvrtek premiér Donald Tusk. Vláda podle něj zredukuje i spotřební daň a zavede maximální ceny...

26. března 2026  16:16,  aktualizováno  19:47

Pirátka Gregorová byla proti. Europoslanci i tak schválili rychlejší vracení migrantů

Pirátský předvolební mítink na Kladně (24.května 2024). Markéta Gregorová a...

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí,...

26. března 2026  19:28

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

26. března 2026  19:25

Režim se pomstí na nás, válčete dál. Mezi Íránci se šíří strach z mírových jednání

Premium
Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)

Případné rozhovory mezi Íránem a USA, které by vedly ke konci války, mezi některými Íránci nevzbuzují nadšení. Chtějí vidět konec krutého islamistického režimu a bojí se, že zůstane díky nějaké...

26. března 2026

Nebezpečí v kojeneckém mléce. Tento výrobek obsahuje nadměrně moc toxinů

Počáteční mléko Nutrilon PRO futur s nebezpečně vysokým množstvím toxinu

U počátečního mléka Nutrilon PRO futura, užívaného k umělé výživě čerstvě narozených miminek, našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nebezpečně vysoké množství toxinu, který může...

26. března 2026  18:57

Nekonečné směny, nelidské podmínky. Severokorejští dělníci si v Rusku nepolepší

Severokorejská vlajka vlaje vedle té ruské

Na první pohled příležitost vydělat si nevídané peníze, na ten druhý podmínky podobné otroctví. To čeká na severokorejské dělníky, které tamní režim v rámci státem řízeného programu posílá na práci...

26. března 2026  18:54

Snižte ceny, vyzval Babiš pumpaře. Marže jsou přemrštěné, tvrdí

Premiér Andrej Babiš

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyzval hlavní distributory pohonných hmot, aby snížili „nehorázné“ ceny paliv. „Je to neakceptovatelné,“ řekl ve videu na svých sociálních sítích. Zdůraznil, aby...

26. března 2026  16:11,  aktualizováno  18:35

