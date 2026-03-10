Smrtící osud, který loni potkal vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha, minulý týden dohnal i samotného nejvyššího íránského vůdce Alího Chameneího. Úspěch těchto likvidačních operací vzbuzuje logickou a pro režim děsivou otázku: infiltroval izraelský Mosad nejvyšší patra íránského vedení a revolučních gard?
Hledáček podezřelých se upřel mimo jiné na muže, od něhož by to málokdo čekal. Je jím Esmáíl Káaní, který od ledna 2020 šéfuje elitním jednotkám Kuds, zahraničnímu křídlu Islámských revolučních gard. Jejich primárním úkolem je řízení operací a vyzbrojování polovojenských spojenců Íránu po celém světě. Tedy teroristů z Hamásu a Hizballáhu či jemenských Húsíů.
Cohen naverbovaný Mosadem, přijal krycí identitu syrského podnikatele a dokázal proniknout do nejvyšší syrské politické a vojenské smetánky v Damašku. Okouzlil prezidenta, stal se jeho důvěrníkem a byl dokonce zasvěcen do nejcitlivějších národních bezpečnostních tajemství.