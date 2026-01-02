Máme nabito. Trump hrozí Íránu intervencí, pokud bude zabíjet demonstranty

„Pokud Írán bude násilně zabíjet pokojné demonstranty, jak má ve zvyku, Spojené státy je přijdou zachránit,“ uvedl Trump. Dodal, že Spojené státy mají „nabito“ a jsou připraveny zakročit.
Americký prezident se takto vyjádřil po smrti několika demonstrantů při největších protestech kvůli nárůstu životních nákladů. Protesty, při nichž se střetli demonstranti s bezpečnostními složkami, začaly v neděli v Teheránu, kde se shromáždili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Následující den se demonstrace rozšířily do dalších měst a v úterý vyšli do ulic také studenti nejméně deseti íránských univerzit.
Íránci protestují kvůli kolabující měně, plamínek neklidu rozfoukává Mosad
Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi uvalenými kvůli jadernému programu potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že propadající se měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí. Íránský ríjál loni ztratil přibližně polovinu své hodnoty vůči dolaru a inflace v prosinci dosáhla 42,5 procenta.
Úřady v posledních letech potlačovaly protesty proti vysokým cenám, suchu, omezování práv žen a politických svobod. Často kvůli tomu sáhly k tvrdým bezpečnostním opatřením a rozsáhlému zatýkání.