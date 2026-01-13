Íránci promluvili o situaci v zemi. Popsali střelbu do davů i první popravy

  15:57
Zničené město, všudypřítomné bezpečnostní složky a strach. Tak popisují situaci v zemi Íránci, kteří se po několika dnech přerušeného signálu znovu spojili se zahraničím. Íránské úřady uvedly, že při pokračujících protestech zemřelo přibližně 2000 lidí, zatčených je podle neziskových organizací přes 10 000. Svědci popsali střelbu do davů i první případy odsouzení k trestu smrti.
Pálení fotky A. Khameneiho protestujícími

Pálení fotky A. Khameneiho protestujícími | foto: Profimedia.cz

„Lidé, zejména mladí, ztratili naději. Stále ale mluví o protestech,“ sdělil AP řidič taxi Rezá, který z bezpečnostních důvodů neuvedl své příjmení. Podle očitých svědků jsou v ulicích jednotky policie se zbraněmi i další strážníci v civilu. Svou přítomnost posílily dobrovolnické jednotky Íránských revolučních gard, podle svědectví jsou také ozbrojené.

Obyvatelé Íránu se podle AP obávají budoucnosti včetně možné americké intervence, kterou v posledních dnech opakovaně pohrozil prezident Donald Trump. „Moji zákazníci mluví o Trumpových reakcích a uvažují, zda plánuje útok na islamistickou republiku,“ uvedl majitel obchodu Mahmúd. „Nečekám, že by se Trump nebo jakákoliv jiná země starali o zájmy Íránců,“ doplnil.

Podle BBC se po obnovení telefonního spojení množí také informace o smrtících zásazích íránského režimu proti demonstrantům. Server uvedl, že svědci popsali střelbu přímo do davu protestujících, podle lékařů byly nemocnice zavaleny velkým počtem mrtvých a zraněných.

Íránský režim během dnů či týdnů padne, je přesvědčený Merz

Íránská exilová organizace na ochranu lidských práv Hengaw se sídlem v Norsku uvedla, že režim už některé účastníky protestů odsoudil k smrti. Rodinu 26letého Efrána Sultáního podle ní úřady informovaly, že ho ve středu popraví. Muže zatkly bezpečnostní složky minulý čtvrtek a jeho blízcí neobdrželi žádné informace o průběhu procesu. „Zatím jsme nikdy neviděli, že by se o případu rozhodlo tak rychle,“ uvedla organizace.

Při protestech, které v zemi začaly 28. prosince, shořelo podle svědků v Teheránu několik bank a vládních budov. V ulicích hlavního města je podle AP jen málo lidí, ačkoliv většina obchodů otevřela. Svědci ale agentuře sdělili, že bezpečnostní složky nařídily majitelům obnovit provoz bez ohledu na situaci.

Trump uvalil clo na země obchodující s Íránem. Řeší se i tamní jaderný program

Bezpečnostní složky také podle AP napříč celým Íránem hledají vysílače satelitního internetu Starlink. Internetové připojení vláda už čtvrtým dnem blokuje. Lidé na severu země uvedli, že pokračují prohlídky v domech, které mají na fasádě připevněné satelity.

Současné protivládní protesty jsou největší od demonstrací z přelomu let 2022 a 2023, které následovaly po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové v policejní cele. Roznětkou nynějších nepokojů se staly protesty obchodníků v Teheránu rozhořčených poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů, nepokoje tak přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.

