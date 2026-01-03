Íránské protesty kvůli kolabující měně pokračují, nejméně deset lidí zemřelo

Ve čtvrti Nármak v Teheránu zapálili protestující policejní automobil a motocykl. Ve městě Záhedán na jihovýchodě země, kde dominuje menšina etnických Balúčů, demonstranti provolávali protirežimní hesla včetně „Smrt diktátorovi“, které se vztahuje na íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Podle kurdské lidskoprávní organizace Hengau sídlící v Norsku bylo v západních provinciích zatčeno nejméně 133 osob. Současné protesty, které byly zprvu vedeny ekonomickými požadavky, jsou největšími za poslední tři roky.
Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi uvalenými kvůli jadernému programu potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že propadající se měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí. Íránský ríjál loni ztratil přibližně polovinu své hodnoty vůči dolaru a inflace v prosinci dosáhla 42,5 procenta.
Úřady v posledních letech potlačovaly protesty proti vysokým cenám, suchu, omezení práv žen a politických svobod. Často kvůli tomu sáhly k tvrdým bezpečnostním opatřením a rozsáhlému zatýkání.