Íránci protestují kvůli kolabující měně, plamínek neklidu rozfoukává Mosad

„Vyjděte společně do ulic. Čas nadešel. Jsme s vámi. Nejen na dálku a slovy. Jsme s vámi na místě,“ obrátil se Mosad v perštině na svém účtu X na demonstranty.
Výzva Mosadu přichází po jednáních, která se tento týden konala mezi izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump následně varoval Írán před novými údery, pokud Teherán obnoví své jaderné nebo balistické programy.
|
Írán může obnovovat jaderný program jinde, než jsme udeřili, připustil Trump
Írán židovský stát dlouhodobě obviňuje ze sabotáže svých jaderných zařízení a vraždění svých vojenských, politických a vědeckých představitelů. Faktem je, že Mosad dlouhodobě prokazuje schopnost proniknout až do nejvyšších íránských kruhů. V červenci 2024 v Teheránu zavraždil Ismáíla Haníju, politického vůdce palestinského hnutí Hamás.
Írán a Izrael jsou od založení Islámské republiky v roce 1979 zapřisáhlí nepřátelé. V červnu obě země vedly 12denní válku, kterou vyvolal bezprecedentní útok Izraele na vojenské a jaderné objekty, včetně obytných oblastí.
Propad rijálu spustil protesty
Protesty obchodníků začaly v neděli v Teheránu a v pondělí se rozšířily do dalších měst včetně Isfahánu, Mašhadu či Šírázu. Mnozí majitelé nechali své obchody na protest zavřené. Na několika místech v Teheránu policie proti demonstrantům v pondělí zasahovala slzným plynem. Podle AFP byla dnes část obchodů znovuotevřena.
V úterý do ulic Teheránu vyšli i studenti. Studentské demonstrace se konaly na sedmi předních teheránských univerzitách a také na univerzitě ve městě Isfahán. Silná přítomnost bezpečnostních složek byla hlášena jak z centra Teheránu, tak z okolí univerzit.
Íránský prezident Masúd Pezeškján vyjádřil pro protestující obchodníky určité pochopení. „Požádal jsem ministra vnitra, aby vyslechl legitimní požadavky protestujících v rámci dialogu s jejich zástupci, aby pak vláda mohla učinit vše, co je v jejích silách, pro řešení daných problémů,“ uvedl.
|
Írán uvedl, že popravil izraelského špiona. Letos poprav výrazně přibylo
Agentura AP připomněla, že protesty a stávky obchodníků sehrály klíčovou roli v roce 1979 při svržení šáha Mohammada Rezá Pahlavího, po němž byl v zemi nastolen teokratický režim.
V neděli rezignoval guvernér Centrální banky Mohammed Rezá Farzín, přičemž ho nahradil bývalý ministr financí Abdolnáser Hemmatí, který funkci guvernéra v minulosti již zastával.
V neděli byl směnný kurz íránské měny 1,42 milionu rijálů za dolar, přičemž v roce 2022, kdy se Farzín ujal funkce guvernéra Centrální banky, to bylo 430 000 rijálů za dolar. V roce 2015, kdy byly v rámci jaderné dohody uvolněny některé mezinárodní sankce uvalené na Írán, byl kurz 32 000 rijálů za dolar.
Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že propadající se měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí.