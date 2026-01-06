Krvavé protesty v Íránu pokračují, mrtvých je už 35 včetně čtyř dětí

Autor: ,
  6:36
Počet obětí přes týden trvajících protestů v Íránu vzrostl na 35 včetně čtyř dětí. Podle agentury AP to v úterý uvedla lidskoprávní organizace HRANA sídlící ve Spojených státech. Zatčeno bylo 1 200 lidí a protesty se dále šíří, napsala AP den poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty.

Demonstrace, které začaly 28. prosince v Teheránu, se již rozšířily do 27 ze 31 íránských provincií a konají se na 250 místech, uvedla organizace. O život podle ní přišlo 29 protestujících, čtyři děti a dva příslušníci bezpečnostních složek.

Írán zažívá protesty obchodníků, kteří kvůli slábnoucímu rijálu nechávají své podniky zavřené. (30. prosince 2025)
Demonstranti v íránském městě Fasá zaútočili na vládní budovu. (31. prosince 2025)
Írán zažívá protesty obchodníků, kteří kvůli slábnoucímu rijálu nechávají své podniky zavřené. (30. prosince 2025)
Írán zažívá protesty obchodníků, kteří kvůli slábnoucímu rijálu nechávají své podniky zavřené. (30. prosince 2025)
9 fotografií

HRANA, která shromažďuje informace od sítě aktivistů v Íránu, při minulých protestech poskytovala údaje odpovídající skutečnosti, napsala AP.

Íránské protesty kvůli kolabující měně pokračují, nejméně deset lidí zemřelo

Íránská agentura Fars uvedla, že zranění při protestech utrpěly téměř tři stovky policistů či dobrovolnických pořádkových oddílů.

Protesty zahájili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny, kteří vyšli do ulic. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace získaly politický ráz.

Současné protesty jsou největšími za poslední tři roky. Přestože prozatím nedosahují velikosti protestů z přelomu let 2022 a 2023 vyvolaných smrtí kurdské dívky v policejní cele či těch v roce 2009 po prezidentských volbách, představují pro vládnoucí režim výzvu.

Nejvyšší íránský vůdce uznal oprávněnost protestů, „výtržníkům“ ale hrozí zásahem

Teheránu pohrozil i Trump, podle něhož USA tvrdě zasáhnou, pokud nepřestane zabíjení demonstrantů. List The Times napsal, že podle zdroje z tajné služby íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí plánuje uprchnout do Moskvy, pokud se nepokoje a protesty neuklidní.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Babiš se potká s lídry koalice pro Ukrajinu, dorazit mají i zástupci USA

Premiér Andrej Babiš na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se...

Od naší zpravodajky v Paříži Premiér Andrej Babiš se v úterý v Paříži zúčastní jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. „Jsem sám zvědav, co se tam dozvím,“ zmínil šéf hnutí...

6. ledna 2026

Česko zažilo silné mrazy, teploty klesly až k téměř minus 28 stupňům

Modrava (německy Mader) je obec v okrese Klatovy, 13 km jihozápadně od...

V noci na úterý spadly teploty v Krušných horách až téměř k minus 28 stupňům. Například v Jelení na Karlovarsku stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) naměřila krátce po půlnoci 27,9...

6. ledna 2026  7:04,  aktualizováno  7:58

Pražská teplárenská zdražila jen nepatrně, lidé si připlatí za vodu a MHD

ilustrační snímek

Dražší voda a MHD, ale za to levnější energie. Peněženky Pražanů čeká v tomto roce řada změn. Některé finančně zabolí, jiné naopak uleví.

6. ledna 2026

Krvavé protesty v Íránu pokračují, mrtvých je už 35 včetně čtyř dětí

Írán zažívá protesty obchodníků, kteří kvůli slábnoucímu rijálu nechávají své...

Počet obětí přes týden trvajících protestů v Íránu vzrostl na 35 včetně čtyř dětí. Podle agentury AP to v úterý uvedla lidskoprávní organizace HRANA sídlící ve Spojených státech. Zatčeno bylo 1 200...

6. ledna 2026  6:36

„Žerou“ magnety na lednici elektřinu? K vysvětlení odborníků se přidal i Bosch

Lednička je pokryta fotografiemi a magnetkami z cest. U dětí jsou velmi...

Barevné magnetky, pohledy z dovolené nebo dětské kresby. Pro řadu domácností je lednice nástěnkou každodenního života. Spolu s tím se ale už roky šíří domněnka, že magnetky mohou spotřebiči škodit a...

6. ledna 2026

Dívka nalila spolužákovi do pití metanol, smrtící směsi se napily i učitelky

Ilustrační snímek

Smrtící metanol měl posloužit mladistvé dívce z jižní Moravy jako nástroj pomsty za údajnou šikanu ze strany spolužáka. Nebezpečnou látku jí z Polska obstaral bývalý přítel. Ve škole pak nalila...

6. ledna 2026

U prezidentského paláce v Caracasu létaly drony a ozývaly se výbuchy

Delcy Rodriguezová po složení prezidentské přísahy. (5. ledna 2026)

Exploze a střelba byly podle svědků v pondělí večer slyšet u prezidentského paláce ve venezuelském hlavním městě Caracasu. Nad objektem se také objevily neidentifikovatelné bezpilotní letouny, proti...

6. ledna 2026  5:34

Pozor na březen, duben a květen. Kdy se letos platí daně z příjmů či nemovitosti

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

6. ledna 2026

Cestujících ve vlacích i autobusech ubylo, levný benzin nahnal lidi do aut

Premium
Město Prostějov slavnostně otevřelo nový dopravní terminál v ulici Újezd, který...

Levnější nafta a benzin spolu se seškrtáním počtu denních spojů způsobily odliv lidí z veřejné dopravy k individuální automobilové. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy, které počty cestujících...

6. ledna 2026

Politici nekonali a Berlín sevřel mrazivý teror. Sabotáž přinesla dvojí varování

Premium
Záchranáři vyzvedávají obyvatele domova důchodců v Berlíně v Německu během...

Venkovní teplota klesá pod minus osm stupňů a v bytech či školách ve čtvrti Zehlendorf na jihozápadě Berlína se drží slabě nad nulou. Hustě sněží. Ulice jsou potemnělé, v oknech žádná světla. Sabotáž...

6. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chovatelům skotu se dařilo. Zemědělci si podle odhadu polepšili o 68 procent

Krávy plemene Limousine.

Podnikatelský důchod, který je obdobou zisku v zemědělství, loni podle prvního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostl meziročně o 68 procent na 21,2 miliardy korun. O zhruba 10 miliard...

6. ledna 2026

Každý pátý Čech má nemocné nohy. Jaké jsou hlavní příčiny deformace chodidel

Premium
Bez cvičení to nejde. Spoléhat se jen na ortopedické vložky nelze. Pravidelné...

Ploché nohy, vbočené palce, kotníky a další deformace trápí stále více Čechů. Problémy s chodidly začínají už u dětí, u dospělých často končí operací nebo bolestmi celého pohybového aparátu.

6. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.