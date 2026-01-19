Hackeři narušili vysílání íránské státní televize, k lidem promluvil Pahlaví

Protesty, jež začaly koncem prosince, režim pomocí násilí a střelby do demonstrantů prozatím úspěšně potlačil. Podle lidskoprávních organizací zabily bezpečnostní složky tisíce lidí.
V jednom z videí Pahlaví oslovuje íránskou armádu. „Nezbývá vám příliš času. Co nejdříve se připojte k lidu,“ cituje agentura AP bývalého korunního prince, který žije v exilu. „Jste národní armádou Íránu, ne armádou islámské republiky,“ dodal.
Na dalším z odvysílaných videí muž v uniformě ozbrojených složek píše na zeď monarchistické heslo „Ať žije šáh“, které odkazuje k Mohammadu Rezá Pahlavímu, který byl svržen v roce 1979. Jiní lidé v uniformách tvrdí, že „složily zbraně a přísahaly věrnost lidu“. Agentura AP upozorňuje, že pravdivost záběrů nelze nezávisle ověřit.
Agentura Fars, jež je blízká íránským revolučním gardám, uvedla, že „neznámý zdroj“ v některých částech země narušil signál stanic, obsah neautorizovaného vysílání nicméně nezmínila.
|
Kradou těla a zakazují pohřby. Rodiny obětí íránských protestů líčí vládní teror
Původně poklidné demonstrace, které začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů země, přičemž proti protestujícím začaly zasahovat bezpečnostní složky, které tvoří převážně milice basídž, jež jsou součástí íránských revolučních gard.
Podle středečních údajů lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku íránské bezpečnostní složky zabily nejméně 3 428 protestujících. Agentura Reuters v neděli s odvoláním na nejmenovaného íránského činitele uvedla, že při protestech zemřelo nejméně 5 000 lidí včetně asi 500 členů bezpečnostních složek.
|
Američané a sionisté by neměli očekávat mír, popravujme, žádá íránský duchovní
Režim v Teheránu nadále blokuje přístup k internetu, vyplývá z údajů nevládní organizace Netblocks, která monitoruje kybernetickou bezpečnost. Režim k tomuto kroku přistoupil 8. ledna v době největších represí.
Ze zprvu ekonomicky motivovaných demonstrací se postupně staly protirežimní protesty, při nichž někteří účastníci volali po smrti íránského duchovního vůdce Alího Chameneího či právě po návratu Rezá Pahlavího.