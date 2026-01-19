Hackeři narušili vysílání íránské státní televize, k lidem promluvil Pahlaví

Autor: ,
  12:47
Neznámí hackeři v noci na pondělí narušili satelitní vysílání íránské státní televize a odvysílali záběry podporující bývalého korunního prince Rezá Pahlavího. Záběry, které se šíří na sociálních sítích, zachycují části Pahlavího nedávných proslovů nebo pouliční střety mezi protestujícími a bezpečnostními složkami.

Protesty, jež začaly koncem prosince, režim pomocí násilí a střelby do demonstrantů prozatím úspěšně potlačil. Podle lidskoprávních organizací zabily bezpečnostní složky tisíce lidí.

V jednom z videí Pahlaví oslovuje íránskou armádu. „Nezbývá vám příliš času. Co nejdříve se připojte k lidu,“ cituje agentura AP bývalého korunního prince, který žije v exilu. „Jste národní armádou Íránu, ne armádou islámské republiky,“ dodal.

Hackeři narušili vysílání íránské státní televize vzkazem korunního prince
Demonstrantka v texaském Houstonu drží fotografii Rezá Pahlavího během protestu požadujícího zásah USA proti režimu Islámské republiky. (18. ledna 2026)
Protivládní protesty v druhém nejlidnatějším městě Íránu Mašhadu na severovýchodě země. (14. ledna 2026)
Protivládní protesty v druhém nejlidnatějším městě Íránu Mašhadu na severovýchodě země. (14. ledna 2026)
44 fotografií

Na dalším z odvysílaných videí muž v uniformě ozbrojených složek píše na zeď monarchistické heslo „Ať žije šáh“, které odkazuje k Mohammadu Rezá Pahlavímu, který byl svržen v roce 1979. Jiní lidé v uniformách tvrdí, že „složily zbraně a přísahaly věrnost lidu“. Agentura AP upozorňuje, že pravdivost záběrů nelze nezávisle ověřit.

Agentura Fars, jež je blízká íránským revolučním gardám, uvedla, že „neznámý zdroj“ v některých částech země narušil signál stanic, obsah neautorizovaného vysílání nicméně nezmínila.

Kradou těla a zakazují pohřby. Rodiny obětí íránských protestů líčí vládní teror

Původně poklidné demonstrace, které začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů země, přičemž proti protestujícím začaly zasahovat bezpečnostní složky, které tvoří převážně milice basídž, jež jsou součástí íránských revolučních gard.

Podle středečních údajů lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku íránské bezpečnostní složky zabily nejméně 3 428 protestujících. Agentura Reuters v neděli s odvoláním na nejmenovaného íránského činitele uvedla, že při protestech zemřelo nejméně 5 000 lidí včetně asi 500 členů bezpečnostních složek.

Američané a sionisté by neměli očekávat mír, popravujme, žádá íránský duchovní

Režim v Teheránu nadále blokuje přístup k internetu, vyplývá z údajů nevládní organizace Netblocks, která monitoruje kybernetickou bezpečnost. Režim k tomuto kroku přistoupil 8. ledna v době největších represí.

Ze zprvu ekonomicky motivovaných demonstrací se postupně staly protirežimní protesty, při nichž někteří účastníci volali po smrti íránského duchovního vůdce Alího Chameneího či právě po návratu Rezá Pahlavího.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Po umoření dluhů z exekuce inkasovali zbylé peníze. Podvodníci získali 50 milionů

ilustrační snímek

Jednoduchý fígl, jak přijít k penězům, vymyslela čtveřice podvodníků. V exekučních řízeních vystupovali jako dlužníci či zmocněnci dlužníků. Na jejich konta pak putovaly peníze, které zbyly po...

19. ledna 2026  13:16

Babiš řekl, že si koupil globus kvůli sporu o Grónsku, preferuje dohodu v NATO

Aktualizujeme
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš a ministr...

Premiér Andrej Babiš si v souvislosti se spory o Grónsko, které je autonomní součástí Dánska, ale chce ho pro USA získat prezident Donald Trump, pořídil za 15 tisíc korun globus. Řekl, že rámci...

19. ledna 2026  13:14

Portál veřejných zakázek nefunguje. Zaútočili na něj hackeři

ilustrační snímek

Hackeři zaútočili na portál veřejných zakázek a vyřadili ho z provozu. Systém, ve kterém musí být ze zákona sdíleny informace o veřejných zakázkách, se ministerstvo pro místní rozvoj nyní pokouší co...

19. ledna 2026  12:28,  aktualizováno  13:09

Japonská premiérka Takaičiová rozpustí parlament, zemi čekají předčasné volby

Japonská premiérka Sanae Takaičiová za Liberálně demokratickou stranu funkci...

Japonská premiérka Sanae Takaičiová v pondělí oznámila, že v pátek rozpustí parlament a vyhlásí předčasné volby. O jejím záměru se diskutovalo už minulý týden, kvůli čemuž dvě opoziční strany...

19. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  13:07

Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu, oznámil Okamura

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po koaličním jednání oznámil, že se...

Koaliční rada se podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury shodla na zrušení poplatků za ČT a Českému rozhlasu. Upravila také časový harmonogram změny financování. Konec koncesionářských poplatků...

19. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  13:05

U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba...

19. ledna 2026  10:36,  aktualizováno  13:03

Hodně „brit“ a hodně „pop“. Robbie Williams vydal nové album o tři týdny dříve

Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)

Zpěvák Robbie Williams překvapil fanoušky, když v pátek 16. ledna vydal nové album Britpop. Původně měla deska vyjít na podzim 2025, a to ve stejný den jako novinka Taylor Swift. Williams usoudil, že...

19. ledna 2026

Vláda odmítla zálohování PET lahví, odvolala ze správní rady VZP Kalouska

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (19. ledna...

Vláda odmítla návrh bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na zálohování PET lahví a nápojových plechovek, řekl po jednání vlády premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

19. ledna 2026  6:10,  aktualizováno  12:55

Lidi v Zábřehu děsil neurvalec v modré bundě s kapucí, skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Potkat muže v modré bundě s kapucí na hlavě znamenal především pro mladé dívky, nezletilce a seniory ze Zábřehu na Šumpersku v posledních týdnech traumatizující zážitek. Muž na náhodně vybrané...

19. ledna 2026  12:48

Hackeři narušili vysílání íránské státní televize, k lidem promluvil Pahlaví

Hackeři narušili vysílání íránské státní televize vzkazem korunního prince

Neznámí hackeři v noci na pondělí narušili satelitní vysílání íránské státní televize a odvysílali záběry podporující bývalého korunního prince Rezá Pahlavího. Záběry, které se šíří na sociálních...

19. ledna 2026  12:47

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dva mrtví a šest zraněných po střelbě na úřadě. Útočil narkoman, tvrdí místní

Přímý přenos
Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Tragédie se odehrála na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Policie tam zasahovala proti střelci. Prvotní informace uváděly, že zemřela žena a útočník, později policisté upřesnili, že obětí je...

19. ledna 2026  10:26,  aktualizováno  12:41

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

19. ledna 2026  12:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.