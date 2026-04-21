Trump prodloužil příměří, blokáda trvá. Írán hrozí ničením ropného průmyslu

  22:26aktualizováno  22:45
Americký prezident Donald Trump prodloužil příměří s Íránem do doby, než Teherán předloží mírový návrh a budou dokončena jednání. Blokádu přístavů ale zachovává. Íránské revoluční gardy pohrozily zemím Perského zálivu zničením ropného průmyslu v regionu, pokud bude jejich území použito k útoku na Írán.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Teherán v úterý uvedl, že dvoutýdenní příměří má vypršet ve středu v 01:00 SELČ. Americký prezident Donald Trump přitom v pondělí uvedl, že příměří vyprší v noci na čtvrtek SELČ.

O prodloužení příměří usiloval Pákistán, který dohodu zprostředkoval.

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social v úterý večer napsal, že prodlužuje příměří s Íránem do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Zároveň ale nařídil americké armádě, ať pokračuje v blokádě íránských přístavů.

Teherán v úterý pohrozil zemím Perského zálivu útoky na jejich ropný průmysl, pokud bude jejich území použito k útoku na Írán.

„Jižní sousedé by si měli uvědomit, že pokud budou jejich území a zařízení využity k útoku proti íránskému národu, měli by říci produkci ropy na Blízkém východě sbohem,“ cituje íránská agentura Mehr velitele vzdušných sil revolučních gard Madžída Músavího.

Některá íránská média a agentury vysílaly záběry z náměstí íránských měst, na kterých davy lidí přihlížely přehlídkám balistických raket.

Teherán již v březnu obvinil některé arabské země, že vojenské základny na jejich území, na nichž dlouhodobě působí americké jednotky, byly použity k útokům proti Íránu.

Írán na ropnou infrastrukturu v Perském zálivu útočil drony a balistickými raketami několik týdnů v odvetě za izraelsko-americké útoky, které začaly 28. února. Tyto vzdušné údery pozastavilo až příměří z 8. dubna.

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Trump prodloužil příměří, blokáda trvá. Írán hrozí ničením ropného průmyslu

