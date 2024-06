„Nebuďme tak krutí.“ Hidžáby promluví v Íránu do voleb, zuří boj o hlasy žen

„Volby a politiku stranou, za žádných okolností se nemůžeme k íránským ženám chovat takto krutě,“ prohlásil minulý týden konzervativní prezidentský kandidát a někdejší ministr spravedlnosti a vnitra Mostafa Púr-Mohammádí. Čtyřiašedesátiletý státní zástupce, který už se za ajatolláha Chomejního údajně připletl k vraždám politických vězňů, také ve státní televizi poznamenal, že by vládní činitelé měli být potrestáni.

Podle jeho názoru by se ženám mělo trpělivě vysvětlovat, proč je dobré nosit muslimský šátek, nikoliv je k tomu nutit násilím. Během čtyřhodinové diskuse o sociálních tématech byly šátky a ženy hlavním tématem rozpravy. Zmiňují se o nich i předvolební klipy různých kandidátů, kteří tak zřejmě cílí na voličky. Otázka hidžábů, jež tamní ženy musejí povinně nosit, zaznívá i na mítincích napříč Íránem.

„Máte moc postavit se mravnostní policii, dohlížitelům na nošení hidžábů a samostatným bezpečnostním složkám?“ zeptala se na mítinku poslance a reformisty Masúda Pezeškjána údajně osmnáctiletá dívka s tím, že zastupuje mladou generaci a prvovoliče, kteří se už dokážou postavit za své požadavky.

Pezeškján je letos jediným reformním kandidátem, jemuž úřady účast ve volbách povolily. A podle listu The New York Times (NYT) patří k nehlasitějším kritikům povinných hidžábů mezi politiky. Jasně říká, že nebude nikomu nakazovat, jak se má oblékat. „Nepřinutíme ženy, aby nosily hidžáb. Vyřeší to snad zatýkání, konfrontace a ostudné chování?“ ptal se v pátek. „Děláme věci, kvůli kterým nás ženy a dívky nenávidí. To kvůli našemu chování sahají po konfrontaci,“ řekl na svém mítinku.

Volit může v Íránu zhruba třicet milionů žen. A zdá se, že celonárodní protesty po smrti mladé íránské Kurdky Mahsá Amíníové přece jen měly nějaký dopad, i když je režim nakonec brutálně potlačil. Dvaadvacetiletá žena zatčená proto, že měla špatně nasazený šátek, zemřela v září 2022 v policejní vazbě – podle policie na infarkt, nejen její rodina tomu však neuvěřila.

Do ulic po celé zemi brzy vyšly statisíce lidí a hlavní silou byly ženy, které s mottem „Žena, život, svoboda“ volaly po uvolnění poměrů v zemi. Jak tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl odborník na politiku v Íránu Josef Kraus, proti povinnému nošení šátku je zhruba polovina íránské populace. A podle NYT se celá původní šestice kandidujících mužů distancovala od tvrdých metod bezpečnostních složek a mravnostní policie, jež na správné zahalování dohlíží.

Jeden z kandidátů, viceprezident Amírhosejn Gházízáde Hášemí, ve středu večer oznámil, že z klání odstupuje. A ve čtvrtek odstoupil i starosta Teheránu Alírezá Zákání. Zbývají tak čtyři kandidáti, jeden reformista a tři konzervativci.

Po nástupu posledního prezidenta Ebráhíma Raísího, který zemřel při květnové havárii, vymáhání oděvního zákona zesílilo, režim do ulic nasadil drony a kamery, díky nimž může ženy trestat i zpětně, pořád se také objevují záběry žen, jež členové hlídek zbili a vtáhli do auta. Ani po smrti jestřába Raísího není pravděpodobné, že by se situace výrazně změnila. V parlamentu navíc nyní leží zákon, který znovu a zásadně utáhne šrouby.

Ženám, jež se budou vzpírat pravidlům, bude hrozit, že přijdou o povolení cestovat či o přístup k sociálním službám a že jim soudy zabaví peníze na účtu v bance. Podle některých analytiků a aktivistů je však úspěch i to, že se práva žen vůbec stala tématem těchto voleb. Zkrátka už je není možné úplně ignorovat a téma částečně setřelo hranice mezi liberály a konzervativci, mezi mladou a starší generací, mezi sociálními vrstvami.

Púr-Mohammádí už slíbil, že bude proti připravovanému zákonu. Současný předseda parlamentu a přední konzervativní kandidát Mohammad Kalíbaf, který má pravděpodobně největší šanci na výhru, zase podotkl, že na novele je ještě spousta práce. „Ničeho však nemůžete dosáhnout násilím, tlakem a bez respektu – to vše odsuzujeme,“ dodal.

„Nevěřím jim. Prezident nemá v této věci žádnou pravomoc, protože toto je červená linie pro Islámskou republiku. V minulých volbách ovšem téma hidžábů úplně vynechali a teď o něm mluví všichni,“ říká dvaatřicetiletá učitelka z Teheránu Sepideh. A dodává, že ženy ve svém úsilí zvítězí. Také teheránská socioložka Fatemeh Hassáníová americkému deníku sdělila, že letošní volby ukazují, že ženy svým tlakem a odhodláním „úspěšně ovlivnily domácí politiku a přinutily vládu, aby uznala jejich žádosti o více práv“.

Íránští prezidentští kandidáti Původně kandidovalo osmdesát lidí včetně několika žen. Žádná z nich se však do voleb nezapojí, Rada dohlížitelů svolení udělila celkem šesti mužům: Nejvýraznějším kandidátem je Mohammad Kalíbaf (62), předseda parlamentu s úzkými vazbami na polovojenské Revoluční gardy. Na prezidenta už neúspěšně kandidoval v letech 2005 a 2013 a v roce 2017 se z kampaně stáhl, aby podpořil tehdy ještě neúspěšného Raísího. Novináři už odhalili několik korupčních kauz, které se týkají buď Kalíbafa nebo jeho rodiny. A zatímco lidem Kalíbaf káže o skromnosti a využívání domácích zdrojů, s rodinou utrácí za luxus v zahraničí. Hlavní postavou jedné aféry se stala i jeho dcera, jež pro své dítě uspořádala v Turecku velkou „baby shower“ a domů si pak dovezla stovky dětských oblečků. Kalíbaf korupci popírá a slibuje, že zefektivní zkostnatělou íránskou administrativu. Ultrakonzervativní diplomat a bývalý vyjednavač o íránském jaderném programu Saíd Džalílí (58) bojoval v íránsko-irácké válce, kde přišel o nohu. V minulosti mimo jiné působil v kanceláři ajatolláha Alího Chameneího a o prezidentský úřad se ucházel už v roce 2013, avšak neuspěl. Exministr zdravotnictví a poslanec ázerbájdžánského původu Masúd Pezeškján (69) je povoláním lékař a v těchto volbách je jediným zástupcem reformistů. Hlasitě vystupoval proti neprůhlednému vyšetřování smrti mladé Mahsá Amíníové. V roce 2021 byl z prezidentských voleb vyloučen a jeho úspěch závisí mimo jiné i na hlasech lidí, kteří v minulosti k volbám nechodili. Slibuje, že by v roli prezidenta usiloval o obnovení jaderné dohody Íránu a Spojených států, a míní, že by Teherán měl se Západem zase začít mluvit. Exministr vnitra a spravedlnosti Mostafa Púr-Mohammádí (64) je v těchto volbách jediným duchovním. V resortu vnitra působil za jestřába Mahmúda Ahmadínežáda, ve své druhé pozici zažil reformního prezidenta Hasana Rúháního. Organizace Human Rights Watch zdokumentovala údajnou roli Púr-Mohammádího při popravě stovek politických vězňů v roce 1988. Politik se k tomu nevyjádřil, stejně jako k podezřením, že se podílel na vraždách několika významných disidentů v roce 1998. Na poslední chvíli odstoupili: Konzervativní politik Amír-Hosejn Ghazizadeh Hášemí (53) . Současný viceprezident a šéf Nadace mučedníků podle agentury Reuters kandidoval i v prezidentských volbách v roce 2021, ovšem neúspěšně. Z voleb nakonec odstoupil.

Starosta Teheránu Alírezá Zákání (58). Konzervativní exposlanec byl v letech 2013 a 2017 vyloučen z voleb prezidenta, v roce 2021 pak sám odstoupil a podpořil Ebráhíma Raísího. „Ve volbách v roce 2024 zůstanu a budu soutěžit až do konce, abych pokračoval v jeho cestě," napsal na síti X. V minulosti velel milici Basídž, která patří pod Revoluční gardy. Ve čtvrtek vzdal kandidaturu.

Jít, či nejít k volbám

Na předvolebních billboardech září sliby o ekonomické prosperitě, zatočení s korupcí, svobodném tisku či zastavení odlivu mozků do zahraničí. Všichni kandidáti bez ohledu na politickou příslušnost se překvapivě ostře pouštějí do současné vlády. Otázkou však je, zda především zklamaní mladí lidé, ženy a oponenti režimu k volbám vůbec přijdou. Už v letošních parlamentních volbách byla účast jen 41 procent a podle agentury AP se dá podobná očekávat i v těch prezidentských.

„Což není výhrou pro liberálně smýšlející obyvatele. Vyšší procento voličů zvyšuje šance na vítězství změny a reformistů. Základ elektorátu konzervativců, který se voleb pravidelně účastní, tvoří asi dvacet procent hlasů. Čím více voličů tedy k volbám přijde, tím větší je šance, že budou přehlasováni a že se země posune dál od konzervativní politiky,“ vysvětluje pro iDNES.cz íránistka a arabistka Lenka Hrabalová.

Jedním z důvodů neúčasti je, že lidé volebnímu systému nevěří. „Tyto volby jsou stejně jako všechny volby v Íránu jenom cirkus. I kdyby to bylo svobodné a férové hlasování a kdyby se všichni kandidáti mohli zúčastnit, prezident tu nemá žádnou moc,“ říká dvaadvacetiletá Atúsa, jež se do protestů před dvěma lety sama zapojila a za trest ji pak vyloučili ze studia architektury. Za érou demonstrací se proto ohlíží se smutkem – zatímco sama za všechno draze zaplatila, „režim je stále tady“.

Podle agentury Reuters se mezi Íránci na sociálních sítích šíří hashtag #ElectionCircus a někteří také vyzývají k bojkotu voleb. Podle průzkumu, jenž provedla nizozemská agentura Gamaan Institute na vzorku 77 tisíc Íránců od 19 let, se jen 22 procent respondentů k volbám určitě chystá. Naopak 65 procent z nich volit nepůjde a 12 procent ještě nebylo rozhodnuto.

Mezi důvody, které nevoliči uváděli, byla zejména celková nespokojenost s íránským režimem (68 procent), dále omezené pravomoci prezidenta v zemi, kde nad ním stojí ještě nejvyšší duchovní vůdce (18 procent), ale také fakt, že byl jejich preferovaný kandidát vyloučen (8 procent). Průzkum probíhal mezi 17. a 19. červnem a více než třetina dotázaných tehdy ani nevěděla, kdy přesně se volby konají. Správná odpověď je 28. června.

Prezident sice v Íránu nemá hlavní slovo, vítěz voleb však sehraje svou roli ve výběru příštího duchovního vládce země a nepřímo tak ovlivní další směřování Íránu, který už léta tíží masivní západní sankce, korupce a nevlídná ekonomická situace. „Prezident hraje roli jak ve správě země, tak zejména v utváření její zahraniční politiky. Může působit jako zprostředkovatel mezi různými politickými frakcemi a ovlivňovat interakce země s mezinárodním společenstvím,“ dodává Hrabalová.

Sám duchovní vládce země Alí Chameneí vyzval k „maximální“ volební účasti. „Islámská republika má nepřátele. Jednou věcí, jež Islámské republice pomůže přemoct nepřátele, jsou volby. Pokud v těchto volbách uvidíme slušnou účast, Islámská republika na to bude hrdá,“ pronesl, aniž výslovně podpořil některého z kandidátů. Nezvykle otevřeně však varoval jediného reformního uchazeče, kardiochirurga Pezeškjána.

„Někteří politici v naší zemi se domnívají, že se musí podbízet té či oné mocnosti, a že bez podbízení se slavným zemím a mocnostem nelze dosáhnout pokroku. Někteří tak uvažují. Nebo si myslí, že všechny cesty k pokroku vedou přes Ameriku. Ne, takoví lidé nemohou dobře řídit zemi,“ vzkázal Chameneí kandidátovi, který na své mítinky v metropoli a dalších větších městech vábí obří davy.

„Když už nic jiného, alespoň bychom mohli donutit režim, aby přestal být tak úzkoprsý, pokud ženy a dívky Íránu i všichni ti, kdo se od volebních uren cítí odpojení, přijdou k volbám,“ nabádá Pezeškján.