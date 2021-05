Íránští jestřábi zesilují útoky na rivaly. Ovlivnit mohou i jadernou dohodu

„Amerika má v plánu zrušit sankce jen na papíře a Írán přinutit, aby výměnou za nic snížil svou jadernou aktivitu,“ říká vypravěč v dokumentu Konec hry vysílaném na íránských televizních obrazovkách, píše list The Washington Post (WP) s tím, že tento televizní kanál ovládají jestřábi.



Tedy konzervativní křídlo íránského vedení, které zastává tvrdý postoj vůči Západu. Kromě dokumentu, v němž popisuje vyjednavače o jaderné dohodě jako nešťastníky mířící do americké pasti, nabídlo divákům i fiktivní seriál.

Ten zase tamní ministerstvo zahraničí ukazuje jako hnízdo zahraničních špehů. I televizní program se tak stal bitevním polem pro dvě frakce soupeřící o výhru v důležitých prezidentských volbách. Konat se mají 18. června a nabídka kandidátů ještě není uzavřená.

Jisté je, že současný prezident Hasan Rúhání už to po dvou odsloužených mandátech nebude. Předvolební kampaň je nicméně v plném proudu a jedním z témat je právě i dohoda JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Tu světové mocnosti s Íránem uzavřely v roce 2015 a o tři roky později ji tehdejší americký prezident Donald Trump jednostranně vypověděl. Aktuálně se o oživení dohody jedná ve Vídni.

Důvodem, proč jsou nyní útoky jestřábů na umírněné křídlo kolem současného prezidenta Hasana Rúháního intenzivnější, tak nejsou jen a pouze volby samotné. Analytici podle WP míní, že aktivita tvrdého jádra může zkomplikovat i samotná jednání. A to pak zase Rúháního opozici pomůže u voleb.

Jestřábi se totiž obávají, že pokud jaderná jednání půjdou dobře, íránský ministr zahraničí Džavíd Zaríf se s nově nabytou popularitou rozhodne kandidovat ve volbách a možná i uspěje. Právě na něj tak mířil i jeden z posledních útoků.

Na veřejnost unikla nahrávka, ve které Zaríf popisuje, že jako šéf diplomacie neměl na íránskou zahraniční politiku téměř žádný vliv, protože mu do toho mluví mocné revoluční gardy podřízené přímo nejvýše postavenému jestřábovi, ajatolláhovi Alímu Chameneímu.

Kdo výseč ze Zarífova rozhovoru pro média zveřejnil, není jasné. Prezident Rúhání proto pověřil jednoho ze svých ministrů, aby to zjistil. „V době, kdy jsou schůzky ve Vídni na vrcholu úspěchu, se zveřejní tato nahrávka, aby uvnitř vyvolala sváry,“ řekl minulý týden na schůzi vlády.

Na druhou stranu, pokud se dohoda nestihne projednat ještě během předvolební kampaně, ale až po nástupu nového - konzervativního - prezidenta, jestřábům to zase pomůže, protože budou sklízet úspěchy svých oponentů.

Útoky jestřábů na umírněné křídlo nejsou nic nového, a to ani prostřednictvím televizní produkce. Už před dvěma lety Íránci mohli zhlédnout seriál Gando, který prezentoval členy revolučních gard jako hrdiny bojující se špiony, tajnými agenty a zkorumpovanými politiky včetně těch vládních.

Jedinou změnou tak je, že Rúháního kabinet na propagandu veřejně reaguje, míní expert na íránskou politiku Ali Vaez ze skupiny International Crisis Group. Vládní politici se také mnohem víc snaží dostat k lidem - například i na sociální síti Clubhouse - a vysvětlovat, proč by navzdory deziluzi měli přijít k volbám.

„Ukazuje to, že Rúháního administrativa už nemá co ztratit a je ochotná víc zariskovat pro to, aby zajistila, že po ní zůstane větší odkaz než jen polomrtvá jaderná dohoda a ekonomika v příšerném stavu,“ říká Vaez. A konečně, výsledky červnových voleb budou zásadní i pro další vztahy Íránu se světem a především Spojenými státy.