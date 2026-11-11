Otázka íránského jaderného programu a zásob obohaceného uranu je nadále sporným bodem jednání mezi Íránem a USA, které letošní válku proti Íránu odůvodňují snahou zabránit íránskému režimu v získání jaderné zbraně.
Teherán dlouhodobě tvrdí, že o tuto zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží výhradně civilním účelům.
Podle odhadu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) měl Írán v červnu 2025 přibližně 440,9 kilogramu uranu obohaceného na 60 procent, což je úroveň výrazně vyšší, než je potřeba pro jadernou energetiku. K výrobě samotné jaderné zbraně je zapotřebí uran obohacený na 90 procent.
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Teherán v reakci na americko-izraelské údery, které v únoru zahájily válku proti Íránu, začal mimo jiné útočit na vojenské základny USA v okolních arabských zemích.
V úterý podle agentury AFP pohrozil výslovně i evropským zemím, pokud by Spojeným státům dovolily své základny využívat k úderům na Írán.