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Potřebujeme obohacený uran pro jaderné ponorky, vysvětluje Írán

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  19:23
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Mez Merrill, OGL v1.0

Írán potřebuje obohacený uran pro vývoj lodí a ponorek s jaderným pohonem, uvedl v úterý v Libanonské televizní stanici Al-Majádín šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezáí. Politik zároveň dodal, že v případě dalšího amerického útoku na Írán odpoví Teherán nejen údery na americké vojenské základny na Blízkém východě, ale i na ty, které se nacházejí na vzdálených místech, a to včetně Evropy.

Otázka íránského jaderného programu a zásob obohaceného uranu je nadále sporným bodem jednání mezi Íránem a USA, které letošní válku proti Íránu odůvodňují snahou zabránit íránskému režimu v získání jaderné zbraně.

Teherán dlouhodobě tvrdí, že o tuto zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží výhradně civilním účelům.

Podle odhadu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) měl Írán v červnu 2025 přibližně 440,9 kilogramu uranu obohaceného na 60 procent, což je úroveň výrazně vyšší, než je potřeba pro jadernou energetiku. K výrobě samotné jaderné zbraně je zapotřebí uran obohacený na 90 procent.

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Teherán v reakci na americko-izraelské údery, které v únoru zahájily válku proti Íránu, začal mimo jiné útočit na vojenské základny USA v okolních arabských zemích.

V úterý podle agentury AFP pohrozil výslovně i evropským zemím, pokud by Spojeným státům dovolily své základny využívat k úderům na Írán.

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