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Granáty a zápalné lahve. Írán popravil tři muže za násilnosti při protestech

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  7:58
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V Íránu pohřbili policisty zabité při protestech

V Íránu pohřbili policisty zabité při protestech | foto: Reuters

Pohled na každodenní život v íránském Teheránu (22. října 2026)
V Íránu hoří americké vlajky, lidé protestují proti příměří
Satelitní pohled na tzv. Krumpáčovou horu (Pickaxe Mountain), íránský jaderný...
Záběry z videa šířeného na sociálních sítích ukazují Íránce hledající mezi těly...
30 fotografií
Írán popravil tři muže odsouzené za ozbrojené nepokoje během lednových protivládních protestech a za operace ve prospěch Izraele a Spojených států. Popravená trojice podle rozsudku během demonstrací použila zbraně, granáty, zápalné lahve, zapalovala veřejné objekty a poškodila elektrickou rozvodnu ve městě Karadž u metropole Teheránu, což v části oblasti vedlo k výpadku proudu.

Íránem se na přelomu roku rychle rozšířily protesty, které začaly koncem prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny. Ze zprvu ekonomicky motivovaných demonstrací se postupně staly protirežimní protesty, které bezpečnostní složky násilně potlačily.

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Íránská lidskoprávní organizace HRANA se sídlem v USA uvádí, že při protestech bylo zabito nejméně 7007 lidí: 6488 protestujících, 76 náhodných civilistů, 236 dětí a 207 členů bezpečnostních a ozbrojených složek. Organizace také zaznamenala zatčení nejméně 53 777 osob a 369 případů vynuceného přiznání.

Organizace na ochranu lidských práv Iran Human Rights (IHR) a nevládní instituce Společně proti trestu smrti (ECPM) v dubnu informovaly o tom, že íránské úřady v loňském roce popravily nejméně 1639 lidí, což je nejvyšší počet od roku 1989.

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