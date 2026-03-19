Írán popravil tři lidi, při protestech prý vraždili ve prospěch USA a Izraele

„Tři osoby odsouzené během lednových nepokojů kvůli vraždě a aktivitám ve prospěch sionistického režimu a Spojených států byly dnes ráno oběšeny,“ oznámila agentura Mízán, která spadá pod íránskou justici. Popravení lidé se podle ní zapojili do zabití dvou příslušníků bezpečnostních složek.
Protesty původně propukly kvůli nárůstu životních nákladů, ale postupně přerostly v nejrozsáhlejší protivládní protesty za celá desetiletí. Íránské represivní složky proti nim tvrdě zakročily.
Íránské úřady připustily, že při nepokojích zahynulo více než 3000 lidí, včetně příslušníků bezpečnostních složek i lidí, kteří s protesty neměli nic společného. Lidskoprávní organizace HRANA se sídlem v USA ale odhaduje, že zemřelo přes 7000 lidí, většinou demonstrantů. Skutečný počet zabitých ale podle ní bude zřejmě mnohem vyšší.
