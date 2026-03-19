Írán popravil tři lidi, při protestech prý vraždili ve prospěch USA a Izraele

V Íránu byli ve čtvrtek popraveni tři lidé odsouzení za to, že při protirežimních protestech ze začátku letošního roku podnikali operace ve prospěch Spojených států a Izraele.

Příznivci íránské vlády se v reakci na protesty proti režimu sešli v Teheránu na vlastní manifestaci. (23. září 2022) | foto: Reuters

„Tři osoby odsouzené během lednových nepokojů kvůli vraždě a aktivitám ve prospěch sionistického režimu a Spojených států byly dnes ráno oběšeny,“ oznámila agentura Mízán, která spadá pod íránskou justici. Popravení lidé se podle ní zapojili do zabití dvou příslušníků bezpečnostních složek.

Protesty původně propukly kvůli nárůstu životních nákladů, ale postupně přerostly v nejrozsáhlejší protivládní protesty za celá desetiletí. Íránské represivní složky proti nim tvrdě zakročily.

Íránské úřady připustily, že při nepokojích zahynulo více než 3000 lidí, včetně příslušníků bezpečnostních složek i lidí, kteří s protesty neměli nic společného. Lidskoprávní organizace HRANA se sídlem v USA ale odhaduje, že zemřelo přes 7000 lidí, většinou demonstrantů. Skutečný počet zabitých ale podle ní bude zřejmě mnohem vyšší.

„Bude to masakr.“ Izrael rozdmýchává revoluci, Íránci mu dávají tipy, kde má udeřit

Koncem února Spojené státy a Izrael proti Íránu zahájily útoky. Teherán na ně odpovídá údery proti cílům v těch zemích regionu, které považuje za spojence Washingtonu.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3. Tohle nemám zapotřebí, pronesl

Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové...

Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro účastníky i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a kontroverzního...

OBRAZEM: Žádná chemie z drogerie, ale včelí vosk. Víme, jak se gruntuje na Hluboké

Pracovníci Státního zámku Hluboká se připravují na zahájení nadcházející...

První návštěvníci si už tu a tam prohlížejí zdobné zdi na nádvoří. Hlavní nápor však státní zámek Hluboká u Českých Budějovic teprve čeká. V současnosti je prioritou generální úklid, který památku...

19. března 2026

S občankou lze cestovat i mimo EU. Jaké doklady s sebou musí mít Češi na dovolené

O titul letiště s nejkrásnějšími výhledy během přistání se podle hodnocení...

Připravené doklady jsou základ dovolené bez stresu. Po většině Evropy stačí česká občanka i řidičák, mimo starý kontinent už budete zpravidla muset sáhnout po cestovním pasu. Část zemí také...

19. března 2026

Policie zadržela robota za obtěžování seniorky. V šoku skončila v nemocnici

Policie v Macau zadržela humanoidního robota, vyděsil seniorku na ulici

Na první pohled scéna jako z futuristického filmu. Humanoidní robot v čínském Macau se přiblížil k 70leté ženě tak blízko, že zpanikařila, začala křičet a nakonec skončila na vyšetření v nemocnici.

19. března 2026

Česko si polepšilo v žebříčku prosperity, v Evropě je už na osmém místě

Premium
ilustrační snímek

V letošním Indexu prosperity a finančního zdraví, který měří ekonomickou úspěšnost Česka a porovnává ji s ostatními evropskými zeměmi, dosáhla republika nejlepšího umístění za pět let. V mezinárodním...

19. března 2026

Souvětí a věty vedlejší. Máte v tom jasno? Otestujte se před přijímačkami, dokud je čas

Premium
ilustrační snímek

„Které zvíře je nejchytřejší?“ ptá se učitel. „Vlaštovka,“ odpoví Maruška, „na začátku školního roku totiž odlétá do teplých krajin.“ Ano, při řešení některých úloh by člověk kolikrát nejraději letěl...

19. března 2026

Spanilé cesty prezidentů po krajích. Zeman byl dražší, Pavel tají, na co dal miliony

Premium
Petr Pavel se během oficiální návštěvy Středočeského kraje zúčastnil...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu zahájili dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. V letošním roce jde už o třetí výjezd hradního páru do regionů. Jeho předchůdce Miloš Zeman býval za...

19. března 2026

A proč nevykopat Arabský průplav? Sypou se nápady, jak obeplout Hormuzský průliv

Premium
Tanker Callisto kotví v přístavu Sultan Qaboos, protože v Hormuzském průlivu...

V podstatě by stačilo málo. Jen udělat ze Spojených arabských emirátů rozdělené emiráty. Kdyby je přesekl kanál široký tak, aby jím mohly proplouvat supertankery, bylo by po starostech s Hormuzem....

19. března 2026

Terčem plynová pole, doplácí na to Irák. Izrael poprvé zaútočil na severu Íránu

Ropné pole Peškabir, které provozuje norská ropná a plynárenská společnost DNO...

Americké a izraelské údery ve středu podle Íránu zasáhly významnou oblast těžby plynu v Perském zálivu. Rozsah škod zatím není jasný. Útoky odsoudily Spojené arabské emiráty i Katar, jehož těžební...

18. března 2026  21:05,  aktualizováno 

Polsko zakáže dětem mobily na základních školách, většina lidí to podporuje

ilustrační snímek

Polsko od nového školního roku zakáže používání mobilních telefonů na základních školách, oznámila ve středu ministryně školství Barbara Nowacká. Uvedla, že zákaz projednala s premiérem Donaldem...

18. března 2026  22:27

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kdy se může Island stát členem EU. Jeho ministryně řekla datum

Islandská ministryně zahraničí Katrín Gunnarsdóttir (15. května 2025)

Island by se mohl stát členem Evropské unie v roce 2028. Ve středu to řekla ministryně zahraničí tohoto severského ostrovního státu. Země v Bruselu podepsala s EU dohodu o partnerství v oblasti...

18. března 2026  21:49

Na summit NATO jedu s Macinkou, počítá Babiš. Pavlovi nic neřekl

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Premiér Andrej Babiš (ANO) počítá s tím, že na letní summit Severoatlantické aliance (NATO) pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve středu to sdělil České televizi. Dříve Babiš...

18. března 2026  19:32,  aktualizováno  20:25

