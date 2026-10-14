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Írán chce popravit studentku za příspěvek na sítích. Urazila proroka Mohameda, tvrdí

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  14:35
Íránce Najmeh Aminiové hrozí poprava kvůli příspěvku na sociálních sítích.

Íránce Najmeh Aminiové hrozí poprava kvůli příspěvku na sociálních sítích. | foto: X @NiohBerg

Žena prochází kolem transparentu s íránskou státní vlajkou na ulici v Teheránu....
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Kvůli příspěvku na sociálních sítích hrozí třiadvacetileté Íránce poprava. Najmeh Aminiová dostala trest smrti za údajnou urážku proroka Mohameda. Írán od začátku roku popravil už více než 600 lidí. Lidskoprávní organizace varují před rostoucím zneužíváním trestu smrti k potlačování nesouhlasu s režimem.

Aminiová skončila ve věznici v Mašhadu na severovýchodě Íránu poté, co jeden z jejích příspěvků na sociálních sítích upoutal pozornost kybernetické policie. Mladá žena v něm údajně urazila proroka Mohameda. Co přesně napsala, ale vyšetřovatelé nezveřejnili.

Bezpečnostní složky Aminiovou zatkly během lednových celonárodních protestů, které režim tvrdě potlačil. Násilný zásah si vyžádal tisíce mrtvých a úřady při něm zadržely více než padesát tisíc lidí.

Aminiová kromě trestu smrti dostala také 12 let, šest měsíců a jeden den vězení za ohrožení národní bezpečnosti a šíření propagandy proti režimu.

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„Minulý měsíc se na veřejnost dostala zvuková nahrávka, na níž Aminiová žádá OSN a lidskoprávní organizace, aby její případ prošetřili a pomohli jí.

„Nechci ze sebe dělat hrdinku. Chci jen jediné: buďte mým hlasem,“ vzkázala podle listu The Guardian. „Jsem nevinná mladá žena, která má tolik nadějí a snů. Čekají na mě rodiče. Každou noc se bojí, že o mě přijdou, a kvůli tomu se jim noc mění v ráno,“ dodala Aminiová.

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Její případ přichází v době, kdy v Íránu prudce roste počet poprav. Podle organizace Iran Human Rights tam úřady letos popravily už přes 600 lidí.

Šéf organizace Mahmood Amiry-Moghaddam upozornil, že íránské úřady mohou rozsudkem nad Aminiovou posouvat hranice toho, za co jsou ochotné lidi popravovat. „Hrozí, že režim začne trest smrti běžně využívat i za pokojné vyjadřování názorů na sociálních sítích,“ uvedl.

Íránské úřady podle něj zkoušejí, kam až mohou zajít, aniž by narazily na rozhodný odpor mezinárodního společenství.

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Íránský islámský trestní zákoník stanoví za urážku proroka Mohameda nebo významných šíitských náboženských postav trest smrti. Rozsudek nad Aminiovou zatím není pravomocný a studentka se proti němu může odvolat k íránskému nejvyššímu soudu.

Obavy z trestání za projevy na internetu posilují také snahy íránských zákonodárců kriminalizovat kontakty se zahraničními médii. Návrh se má týkat i příspěvků na sociálních sítích, které podle úřadů financuje cizí stát.

Írán popravil muže obviněného za špionáže v době války, represe zesílily

Írán ve středu popravil osmatřicetiletého Alího-Sínu Mostafávího, kterého vinili z podpory Izraele a exilového opozičníka Rezy Pahlavího.

Podle íránské stanice Iran International ho odsoudily za spáchání ozbrojených útoků ve městě Kermán na jihovýchodě země během izraelsko-amerických úderů zahájených koncem února. Lidskoprávní organizace upozornily, že se k činům přiznal pod nátlakem.

Íránské úřady dlouhodobě využívají vágně formulovaná obvinění ze špionáže, ohrožení národní bezpečnosti nebo ozbrojeného povstání k potlačování nesouhlasu a postihování politických oponentů. Lidskoprávní organizace upozorňují, že podobná obvinění často slouží jako záminka k popravám demonstrantů, disidentů a politických vězňů. Podle organizace Amnesty International vykonává Írán po Číně nejvíce poprav na světě.

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