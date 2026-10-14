Aminiová skončila ve věznici v Mašhadu na severovýchodě Íránu poté, co jeden z jejích příspěvků na sociálních sítích upoutal pozornost kybernetické policie. Mladá žena v něm údajně urazila proroka Mohameda. Co přesně napsala, ale vyšetřovatelé nezveřejnili.
Bezpečnostní složky Aminiovou zatkly během lednových celonárodních protestů, které režim tvrdě potlačil. Násilný zásah si vyžádal tisíce mrtvých a úřady při něm zadržely více než padesát tisíc lidí.
Aminiová kromě trestu smrti dostala také 12 let, šest měsíců a jeden den vězení za ohrožení národní bezpečnosti a šíření propagandy proti režimu.
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„Minulý měsíc se na veřejnost dostala zvuková nahrávka, na níž Aminiová žádá OSN a lidskoprávní organizace, aby její případ prošetřili a pomohli jí.
„Nechci ze sebe dělat hrdinku. Chci jen jediné: buďte mým hlasem,“ vzkázala podle listu The Guardian. „Jsem nevinná mladá žena, která má tolik nadějí a snů. Čekají na mě rodiče. Každou noc se bojí, že o mě přijdou, a kvůli tomu se jim noc mění v ráno,“ dodala Aminiová.
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Její případ přichází v době, kdy v Íránu prudce roste počet poprav. Podle organizace Iran Human Rights tam úřady letos popravily už přes 600 lidí.
Šéf organizace Mahmood Amiry-Moghaddam upozornil, že íránské úřady mohou rozsudkem nad Aminiovou posouvat hranice toho, za co jsou ochotné lidi popravovat. „Hrozí, že režim začne trest smrti běžně využívat i za pokojné vyjadřování názorů na sociálních sítích,“ uvedl.
Íránské úřady podle něj zkoušejí, kam až mohou zajít, aniž by narazily na rozhodný odpor mezinárodního společenství.
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Íránský islámský trestní zákoník stanoví za urážku proroka Mohameda nebo významných šíitských náboženských postav trest smrti. Rozsudek nad Aminiovou zatím není pravomocný a studentka se proti němu může odvolat k íránskému nejvyššímu soudu.
Obavy z trestání za projevy na internetu posilují také snahy íránských zákonodárců kriminalizovat kontakty se zahraničními médii. Návrh se má týkat i příspěvků na sociálních sítích, které podle úřadů financuje cizí stát.
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Írán ve středu popravil osmatřicetiletého Alího-Sínu Mostafávího, kterého vinili z podpory Izraele a exilového opozičníka Rezy Pahlavího.
Podle íránské stanice Iran International ho odsoudily za spáchání ozbrojených útoků ve městě Kermán na jihovýchodě země během izraelsko-amerických úderů zahájených koncem února. Lidskoprávní organizace upozornily, že se k činům přiznal pod nátlakem.
Íránské úřady dlouhodobě využívají vágně formulovaná obvinění ze špionáže, ohrožení národní bezpečnosti nebo ozbrojeného povstání k potlačování nesouhlasu a postihování politických oponentů. Lidskoprávní organizace upozorňují, že podobná obvinění často slouží jako záminka k popravám demonstrantů, disidentů a politických vězňů. Podle organizace Amnesty International vykonává Írán po Číně nejvíce poprav na světě.