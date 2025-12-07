Íránec okradl desetitisíce lidí o sedm miliard korun, skončil na šibenici

Autor: ,
  14:09
Írán v neděli popravil muže odsouzeného za podvod v oblasti investic a za podvody při prodeji automobilů. Úřady odhadují, že desítky tisíc lidí okradl o 350 milionů dolarů (7,2 miliardy korun). Mohammad Rezá Kafarí byl oběšen poté, co nejvyšší soud v srpnu potvrdil jeho odsouzení za „rozsáhlé narušení ekonomického systému země“.

Několik stovek íránských exulantů demonstruje v Kolíně nad Rýnem proti Teheránu. (11. ledna 2020) | foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres / Geisler-Fotopress / dpa Picture-Alliance via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Podvody začaly v roce 2013 v severozápadní provincii Kazvín a týkaly se slibů ohledně investic do nemovitostí a prodeje levných automobilů.

Kafarí byl se svými společníky obviněn z krádeže značné sumy peněz, která se podle úřadů dotkla více než 28 tisíc lidí.

Írán pokračuje v popravách. Zlikvidoval dalšího muže za spolupráci s Mosadem

Dělo se tak prostřednictvím takzvaného Ponziho schématu, které odměňuje investory z peněz nových účastníků. Svá vozidla podle obžaloby dostala pouze čtyři procenta zákazníků.

V případu bylo souzeno 28 lidí. Kafarí slíbil, že obětem uhradí škody, podle Mízánu ale své dluhy navzdory několika varováním nesplatil.

Fotka mezi životem a smrtí. Zvěčnil popravu v Íránu, pak léta tajil identitu

Podvod měl pro oběti závažné finanční i psychické důsledky, uvedla agentura agentura Mízán spadající pod íránskou justici..

V Íránu se trest smrti obvykle ukládá za vraždy, znásilnění, ekonomické kauzy či špionáž. Islámská republika, kde odsouzené většinou čeká oběšení, je podle lidskoprávních organizací po Číně druhou zemí co do počtu poprav.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

VIDEA TÝDNE: Humr místo podprsenky, smrt ve fitku a Putinovy výhrůžky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Vicemiss Daniela Zálešáková se nechala odvážně vyfotit do kuchařky s názvem Dej si mě. Amatérského vzpěrače v Brazílii zabila těžká činka, kterou si upustil na hrudník. Předseda hnutí ANO veřejně...

7. prosince 2025  14:54

Íránec okradl desetitisíce lidí o sedm miliard korun, skončil na šibenici

Několik stovek íránských exulantů demonstruje v Kolíně nad Rýnem proti...

Írán v neděli popravil muže odsouzeného za podvod v oblasti investic a za podvody při prodeji automobilů. Úřady odhadují, že desítky tisíc lidí okradl o 350 milionů dolarů (7,2 miliardy korun)....

7. prosince 2025  14:09

Turkova návštěva na Hradě v ohrožení. Je upoután na lůžko, řeší se i operace

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Není jisté, zda Filip Turek (Motoristé) v pondělí dorazí na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Podle spolustraníka Borise Šťastného je kandidát na ministra životního prostředí upoután na lůžko...

7. prosince 2025  12:27,  aktualizováno  13:58

V Ústí nad Labem hořela opuštěná budova bývalého divadla

Požár bývalého divadla nedaleko Spolchemie. (7. prosince 2025)

Hasiči v Ústí nad Labem v neděli bezmála 11 hodin likvidovali požár budovy bývalého divadla v Klíšské ulici nedaleko Spolchemie. Zranění při něm neutrpěl nikdo, škodu hasiči odhadli na dva miliony...

7. prosince 2025  9:53,  aktualizováno  13:43

Převzali jsme moc v Beninu, tvrdí skupina vojáků. Armáda však hlásí překazení puče

Prezident Beninu Patrice Talon (23. května 2024)

Skupina vojáků oznámila v neděli ráno v beninské státní televizi, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a převzala moc. Okolí hlavy státu ale uvedlo, že Talon je v bezpečí, armáda...

7. prosince 2025  10:30,  aktualizováno  13:32

Smrtelná nehoda lyžaře v Rakousku. Na poslední chvíli se vyhýbal jinému, vylétl ze sjezdovky

Lyžařské středisko Gerlos ve skiresortu Zillertal Arena

Šestnáctiletý lyžař ve středním Rakousku v sobotu utrpěl smrtelná poranění, když se vyhýbal jinému lyžaři a vyjel přitom ze sjezdovky. V nemocnici svým zraněním podlehl, informovala agentura APA.

7. prosince 2025  13:21

Babiš Agrofert do zahraničí nepřevede, o daňové příjmy nepřijdeme, řekl Havlíček

Na konzultace s prezidentem Petrem Pavlem dorazil na Hrad Karel Havlíček (ANO),...

Česko podle místopředsedy ANO Havlíčka nepřijde o daňové příjmy z Agrofertu, holding nebude Babišem převeden do zahraniční trustové struktury. K převedení holdingu na nezávislého správce podle něj...

7. prosince 2025  12:01,  aktualizováno  12:42

Praha navyšuje místa v domovech pro seniory, stále to ale nestačí. Čeká se i roky

Budova Ypsilonky v hradeckém domově U Biřičky vznikla v roce 1965....

Praha bojuje s nedostatečnou kapacitou domovů pro seniory, a tak v nejbližší době v hlavní městě přibude dalších 542 míst. Přesto jsou zatím standardní čekací dobou na volné lůžko jeden až dva roky.

7. prosince 2025  12:30

Strach z Ruska prospívá i britským loděnicím. Těší se z nových zakázek

Ještě relativně nedávno sloužil Nomadic na Seině jako plovoucí diskotéka.

Ruská agrese na Ukrajině a obecná geopolitická nejistota nutí Evropu investovat do obrany. Z těchto investic profitují i britské loděnice, které v posledních měsících získávají nové zakázky. Pro...

7. prosince 2025

Město růží, cihly, Napoleon. K přilákání turistů nestačí Baťův kanál, míní v Hodoníně

První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...

Kdysi živé průmyslové centrum, nyní město duchů, které mezi turisty příliš velkou popularitou nedisponuje. Tak mnozí vnímají Hodonín. Změnu si vedení města slibuje zejména od nedávno spuštěného...

7. prosince 2025  11:24

Tarantino sestavil žebříček nej filmů 21. století. První je Ridley Scott, druhý animák

Quentin Tarantino (Cannes, 23. května 2014)

Režisér Quentin Tarantino sestavil pro podcast amerického spisovatele Breta Eastona Ellise žebříček dvaceti nejlepších filmů 21. století. Na vrcholu je válečné drama Černý jestřáb sestřelen od...

7. prosince 2025  11:20

Nešlo dělat víc, říká porodník z Litoměřic. Odstavili ho účelově, tvrdí jiní zdravotníci

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Petr Holba, zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí lékař porodních sálů v Litoměřicích, se přes dva roky snaží zlepšovat přístup týmu k rodičkám. Úspěšně. Ženy přijíždějí i z...

7. prosince 2025  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.