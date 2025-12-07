Íránec okradl desetitisíce lidí o sedm miliard korun, skončil na šibenici

Podvody začaly v roce 2013 v severozápadní provincii Kazvín a týkaly se slibů ohledně investic do nemovitostí a prodeje levných automobilů.
Kafarí byl se svými společníky obviněn z krádeže značné sumy peněz, která se podle úřadů dotkla více než 28 tisíc lidí.
Dělo se tak prostřednictvím takzvaného Ponziho schématu, které odměňuje investory z peněz nových účastníků. Svá vozidla podle obžaloby dostala pouze čtyři procenta zákazníků.
V případu bylo souzeno 28 lidí. Kafarí slíbil, že obětem uhradí škody, podle Mízánu ale své dluhy navzdory několika varováním nesplatil.
Podvod měl pro oběti závažné finanční i psychické důsledky, uvedla agentura agentura Mízán spadající pod íránskou justici..
V Íránu se trest smrti obvykle ukládá za vraždy, znásilnění, ekonomické kauzy či špionáž. Islámská republika, kde odsouzené většinou čeká oběšení, je podle lidskoprávních organizací po Číně druhou zemí co do počtu poprav.