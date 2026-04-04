Podle úřadů hrdelní trest potvrdil nejvyšší soud. Podle rozsudku se oba členové organizace zapojili „do sabotáže s cílem svrhnout islámskou republiku“ a dopustili se „vzpoury se zapojením do několik teroristických činů“.
Během týden íránská justice nechala popravit další čtyři členy Lidových mudžáhidů, které íránské úřady považují za teroristickou organizaci. Od začátku války Írán také popravil několik lidí, kteří se zapojili do protivládních protestů v lednu.
MEK vznikla v roce 1965 jako levicové hnutí nesouhlasící s režimem šáha Mohammada Rezy Pahlavího a zapojilo se do revoluce proti němu v roce 1979. Poté se nicméně postavilo proti novému teokratickému režimu a významná část jeho členů odešla do iráckého exilu.
S podporou tehdejšího iráckého prezidenta Saddáma Husajna se zapojila do íránsko-irácké války. Po svržení Husajnova režimu v roce 2003 v důsledku americké invaze do Iráku se MEK postupně odzbrojila a jeho členové odešli do exilu.