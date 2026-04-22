V Íránu popravili muže, který dříve pracoval pro íránskou jadernou energii

V Íránu popravili muže odsouzeného za špionáž ve prospěch izraelské tajné služby Mossad. Dvě íránské lidskoprávní organizace podle agentury AFP uvedly, že popravený Mehdí Faríd v minulosti pracoval pro státní Íránskou organizaci pro jadernou energii (AEOI). O Farídově popravě oběšením informovala tisková agentura Mízán spadající pod íránskou justici.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Faríd byl zatčen 31. května 2023 a v té době stále pracoval pro AEOI, uvedla lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku.

Původně byl odsouzen k deseti letům vězení, ale v červenci 2025 byl v novém procesu odsouzen k trestu smrti.

Podle organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech byl nový proces zahájen poté, co soud vyhověl odvolání prokuratury.

Rekordní počet poprav. V Íránu loni oběsili nejvíce lidí od roku 1989

Agentura Mízán napsala, že Faríd byl manažerem v Národní organizaci pro pasivní obranu, která má mimo jiné na starosti ochranu íránské infrastruktury před biologickými, chemickými či jadernými zbraněmi. Organizace však podle AFP toto tvrzení v prohlášení odmítla.

Íránské úřady v uplynulých týdnech a měsících popravily několik lidí, které odsoudily k trestu smrti za údajnou špionáž ve prospěch Izraele a USA. V neděli íránská média informovala o popravě dvou mužů odsouzených za spolupráci s Mossadem, v úterý o popravě muže odsouzeného za vedení skupiny napojené na Mossad.

„Jednal ve prospěch USA." Írán popravil muže za útok na sklad munice

Organizace IHR tento měsíc informovala, že Írán v minulém roce popravil nejméně 1639 lidí, což představuje nejvyšší počet poprav od roku 1989. Podle mnoha lidskoprávních organizací a pozorovatelů nelze íránskou justici považovat za nezávislou.

Íránské úřady letos zesílily represe v souvislosti s lednovými protirežimními protesty a americko-izraelskou válkou proti Íránu, která začala 28. února.

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

V Íránu popravili muže, který dříve pracoval pro íránskou jadernou energii

Ilustrační foto

V Íránu popravili muže odsouzeného za špionáž ve prospěch izraelské tajné služby Mossad. Dvě íránské lidskoprávní organizace podle agentury AFP uvedly, že popravený Mehdí Faríd v minulosti pracoval...

22. dubna 2026  22:26

Írán zabavil v Hormuzu dvě lodě. Nejsou USA ani Izraele, Trumpovi je to jedno

Pohled na Hormuzský průliv. (10. prosince 2023)

Íránské revoluční gardy oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem. Později i informovaly o střelbě na další. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno...

22. dubna 2026  8:41,  aktualizováno  21:59

Návrh na letní zákaz vjezdu aut do centra pobouřil radní sedmi pražských částí

Značky dopravní obsluhy na Praze 1. (24. července 2024)

Návrh na zákaz vjezdu autům do centra Prahy během letních prázdnin, s nímž přišel náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti), se okamžitě setkal s negativní odezvou. Nápad zásadně odmítli...

22. dubna 2026  21:27

Trump chce do Konga přesunout Afghánce, kteří pomáhali USA proti Tálibánu

Evakuace Afghánců z Kábulu. V pozadí český vojenský speciál. (18. srpna 2021)

Americký prezident Donald Trump chce do Konga přesunout 1100 Afghánců, kteří americkým silám pomáhali v boji proti hnutí Tálibán ve válce v Afghánistánu. Napsal to deník The New York Times (NYT) s...

22. dubna 2026  20:52

Máme nejsilnější pozici za poslední rok, hlásí Ukrajina. Pomohly drony

Mykola a Nasťa ze 102. brigády teritoriální obrany ukazují české drony Jan...

Ukrajina má proti Rusku na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, a to díky dronům, protivzdušné obraně a asymetrickým krokům. Na setkání s novináři to prohlásil ukrajinský ministr zahraničí...

22. dubna 2026  20:23

Operace Fénix. Orbán si líže rány, jeho strana hledá viníka debaklu

Premium
Maďarský premiér Viktor Orbán přiznal porážku v parlamentních volbách (12....

Zatímco Evropa si oťukává budoucího maďarského premiéra Pétera Magyara, v řadách poraženého Fideszu zavládla hluboká frustrace. Viktor Orbán se chystá na možnou stranickou rebelii a nejužší vedení...

22. dubna 2026

Maďarsko je, za potlesku Unie, na cestě k euru. Bude trnitá, ale cíl je realistický

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, promlouvá v Budapešti ke...

Politická proměna otevírá Maďarsku cestu k přijetí společné evropské měny. Nově zvolený premiér Péter Magyar totiž zařadil přijetí eura mezi své hlavní priority. Pokud by se mu to během následujících...

22. dubna 2026

V Cholupicích se převrátil domíchávač s betonem, zraněného řidiče museli vyprostit

Nákladní vůz se převrátil v pražských Cholupicích. (22. dubna 2026)

V pražských Cholupicích havaroval domíchávač s betonem, který sjel do příkopu. Na místě zasahují policisté a také hasiči. Silnice byla zprovozněna opět kolem půl osmé večer, informuje server...

22. dubna 2026  18:17,  aktualizováno  19:33

Nový šéf armády? Pavel čeká na návrhy ministra Zůny a chce jednat otevřeně

Prezident Petr Pavel při návštěvě gymnázia a střední grafické školy v Přelouči...

Favorita na nového velitele armády prezident Petr Pavel nemá. Očekává, že mu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) předloží své návrhy, aby je mohl případně okomentovat, neboť mu to na schůzce před...

22. dubna 2026  19:21

Odpustím hřích a uzdravím jejich zem. Trump v čtecím maratonu citoval z Bible

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na maratonu ve čtení Bible v noci na středu přečetl pasáž spojovanou s křesťanským nacionalismem. Týden trvající akce pořádaná konzervativci Amerika čte Bibli je...

22. dubna 2026  19:18

Média veřejné služby by neměla být závislá na vůli vlády, řekl prezident

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Je důležité sledovat kroky vlády, která chystá nový zákon o médiích veřejné služby. Veřejnoprávní média by se neměla dostat do stavu, že budou závislá na vůli vlády, řekl ve středu prezident Petr...

22. dubna 2026  15:27,  aktualizováno  19:07

Zákon bude bránit poskytování nepřiměřeně drahých spotřebitelských úvěrů

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Vládní návrh o zpřísnění poskytování spotřebitelských úvěrů začala projednávat Sněmovna. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky by nesměla naznačovat...

22. dubna 2026  6:12,  aktualizováno  19:02

