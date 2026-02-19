Rubio tam má s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem jednat o Íránu.
Nejvýše postavení američtí poradci pro národní bezpečnost se ve středu sešli v situační místnosti Bílého domu k jednání o Íránu. Podle zdroje Reuters jim bylo sděleno, že všechny americké vojenské síly rozmístěné v blízkovýchodním regionu by měly dorazit na cílové pozice do poloviny března.
|
Až 800 úderů za den. USA shromažďují u Íránu drtivou sílu, boje mohou trvat týdny
Spojené státy v posledních dnech přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů. Děje se tak v situaci, kdy anonymní zdroje z americké administrativy dávají v médiích najevo, že by prezident Donald Trump mohl nařídit údery na Írán.
Úterní nepřímé rozhovory v Ženevě mezi americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem a šéfem íránské diplomacie Abbásem Arakčím měly za cíl zastavit prohlubující se spor ohledně íránského jaderného programu. Toho se Írán odmítá vzdát a zároveň dlouhodobě tvrdí, že neusiluje o vývoj jaderné zbraně.
|
USA mají mnoho důvodů zasáhnout v Íránu, pohrozila mluvčí Bílého domu
Íránští zástupci během rozhovorů v Ženevě přistoupili na to, že předloží písemný návrh, jak řešit obavy Spojených států, uvedl vysoce postavený americký činitel. „V současnosti na to od Íránců čekáme,“ dodal.
Spojené státy se snaží rozšířit rozsah jednání i na nejaderné otázky, například na íránské zásoby raket. Írán uvádí, že je ochoten jednat pouze o omezení svého jaderného programu výměnou za zmírnění sankcí a že se zcela nevzdá obohacování uranu ani nebude diskutovat o svém raketovém programu.
|
Trump opět hrozí Íránu. Pokud nepřistoupí na jadernou dohodu, přijdou následky
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve středu novinářům řekla, že v Ženevě bylo dosaženo určitého pokroku, ale že v některých otázkách je shoda ještě velmi vzdálená.