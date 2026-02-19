USA od Íránu očekávají písemný návrh, jak vyřešit spor. Rubio bude jednat v Izraeli

Podle vysoce postaveného amerického činitele se očekává, že Írán předloží písemný návrh, jak vyřešit svůj spor se Spojenými státy. Dokument by měl navazovat na úterní americko-íránská jednání v Ženevě o íránském jaderném programu, sdělil agentuře Reuters. Stejný zdroj také uvedl, že americký ministr zahraničí Marco Rubio navštíví 28. února Izrael.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

foto: Reuters

Ománský ministr zahraničí Badr Busajdí (vpravo) s americkým zvláštním vyslancem...
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v čele útočné skupiny v Arabském...
Mírové jednání mezi Ruskem a Ukrajinou v Ženevě. (17. února 2026)
Rubio tam má s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem jednat o Íránu.

Nejvýše postavení američtí poradci pro národní bezpečnost se ve středu sešli v situační místnosti Bílého domu k jednání o Íránu. Podle zdroje Reuters jim bylo sděleno, že všechny americké vojenské síly rozmístěné v blízkovýchodním regionu by měly dorazit na cílové pozice do poloviny března.

Až 800 úderů za den. USA shromažďují u Íránu drtivou sílu, boje mohou trvat týdny

Spojené státy v posledních dnech přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů. Děje se tak v situaci, kdy anonymní zdroje z americké administrativy dávají v médiích najevo, že by prezident Donald Trump mohl nařídit údery na Írán.

Úterní nepřímé rozhovory v Ženevě mezi americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem a šéfem íránské diplomacie Abbásem Arakčím měly za cíl zastavit prohlubující se spor ohledně íránského jaderného programu. Toho se Írán odmítá vzdát a zároveň dlouhodobě tvrdí, že neusiluje o vývoj jaderné zbraně.

USA mají mnoho důvodů zasáhnout v Íránu, pohrozila mluvčí Bílého domu

Íránští zástupci během rozhovorů v Ženevě přistoupili na to, že předloží písemný návrh, jak řešit obavy Spojených států, uvedl vysoce postavený americký činitel. „V současnosti na to od Íránců čekáme,“ dodal.

Spojené státy se snaží rozšířit rozsah jednání i na nejaderné otázky, například na íránské zásoby raket. Írán uvádí, že je ochoten jednat pouze o omezení svého jaderného programu výměnou za zmírnění sankcí a že se zcela nevzdá obohacování uranu ani nebude diskutovat o svém raketovém programu.

Trump opět hrozí Íránu. Pokud nepřistoupí na jadernou dohodu, přijdou následky

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve středu novinářům řekla, že v Ženevě bylo dosaženo určitého pokroku, ale že v některých otázkách je shoda ještě velmi vzdálená.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Byznys snů, nebo běžný nájem? V Kolíně se rozhořel spor kvůli školní jídelně

Provizorní školní jídelnu nalezli žáci kolínské Základní školy Kmochova v...

Přemrštěná cena, nebo běžná nájemní smlouva za standardní tržní hodnotu? Na tom se neshodne vedení kolínské radnice v čele se starostou Michaelem Kašparem (Změna pro Kolín) a krajský zastupitel...

19. února 2026

Moře vyplavilo na pláž u Skotska plasty z 60. let. Dobrovolníky udivilo množství

Plastový odpad z rybolovu na pláži jednoho z ostrovů britského souostroví...

Pláž jednoho z ostrovů britského souostroví Orkneje zaplnily plastové lahve a další odpadky vyplavené z moře. Odpad pochází z Kanady, kde byl vyroben v 60. a 70. letech minulého století. Množství...

19. února 2026

Po mrazivé zimě nastane změna. Postupně se oteplí, příští týden bude až 15 stupňů

Inverze z Ještědu

I ve čtvrtek se teploty budou držet nízko, s maximy mezi -2 až +3 °C. V noci na pátek se zintenzivní sněžení, ráno a dopoledne dorazí na jih republiky. Pátek bude poměrně slunečný, na západě se...

19. února 2026  6:25

Tragédie po pádu laviny v Kalifornii. Nepřežilo osm lyžařů, po dalším se pátrá

Pátrání v oblasti Soda Springs v Kalifornii, kde došlo k pádu laviny. (18....

Po úterním pádu laviny nedaleko jezera Tahoe v severní Kalifornii zemřelo osm lyžařů, po jednom se ještě pátrá, uvedla ve středu místní šerifka. Jde o nejhorší podobné neštěstí ve Spojených státech...

18. února 2026  20:36,  aktualizováno  19. 2. 6:15

Prezident přijme kandidáta Motoristů sobě do vlády Červeného

Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor...

Prezident Petr Pavel se dopoledne setká s kandidátem Motoristů sobě na ministra životního prostředí Igorem Červeným, chce si vyslechnout jeho názory. Prezident předpokládá, že Červeného jmenuje...

19. února 2026  5:55

Opravili střechu a skončili. Brno nadále tápe, jak naloží s chátrajícími lázněmi

Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní...

Už několik desetiletí budova zábrdovických lázní v Brně pouze chátrá. Stavba navržená proslulým architektem Bohuslavem Fuchsem marně čeká na nové využití. Dosavadní snahy o její oživení skončily...

19. února 2026  5:45

Objednal zapálení auta, domluvil spolupráci s SPD. Kdo řídí Rajchlovo PRO

Premium
Jindřich Rajchl (PRO). Ve výřezu manažer Rajchlovy strany PRO Matěj Drbohlav.

Strana PRO Jindřicha Rajchla si v lednu jako manažera zvolila Matěje Drbohlava, který byl podmínečně odsouzen za to, že si objednal zapálení auta manželky svého politického soka. Drbohlav je také...

19. února 2026

Jen pár dětí na oboru. Zájem o řemesla mizí, hrozí problémy

ilustrační snímek

Klíčové profese ve stavebnictví citelně chybějí, zároveň ale řada učebních oborů postupně zaniká. Dokreslují tak úpadek zájmu o řemesla v Česku. Jsou řemesla, která se vyučují už jen na několika málo...

19. února 2026

Další otřes pro živočišný výzkumný ústav. Nový ředitel skončil už po čtvrt roce

Premium
Přeštické prase, Výzkumný ústav se mimo jiné zabývá tímto druhem prasátek.

Výzkumný ústav živočišné výroby, který procházel loni vleklou krizí, z níž mu měl pomoci nový ředitel Marek Turčáni, se znovu vrací do období nejistoty. Turčáni, který do funkce přišel jako odborník...

19. února 2026

Plyn v Nigérii usmrtil desítky horníků. Země se potýká s ilegálními doly léta

Jenže jakýkoli pokus o řešení musí vycházet z toho, že zama zama jsou...

Nejméně 38 dělníků zahynulo po otravě plynem v neoficiálním dole na olovo v nigerijském státě Plateau. Tragédie se odehrála v ranních hodinách, kdy se šachtami začal šířit oxid uhelnatý. Dalších 27...

18. února 2026  22:45

Příčina smrti dcery Tommyho Lee Jonese odhalena. Co se Victorii stalo na silvestra

Tommy Lee Jones s manželkou Dawn Jonesovou a dcerou Victorií Jonesovou....

Victoria Jones, dcera slavného herce Tommyho Lee Jonese, zemřela v důsledku „toxických účinků kokainu,“ oznámil v úterý úřad hlavního soudního lékaře v San Franciscu. Smrt čtyřiatřicetileté herečky,...

18. února 2026  22:22

