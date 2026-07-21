„S veškerou úctou bychom vás rádi upozornili, že jižní regiony země, zejména okres Sírík a město Bandar Abbás, jsou nepřetržitě vystaveny přímé hrozbě zahraničních vpádů. Obyvatelé těchto oblastí – ať už se jedná o vážené občany, vojenské velitele či vojáky – žijí v neustálém strachu z možných útoků a ohrožení klíčové infrastruktury, jako jsou třeba dodávky elektřiny,“ píší tvůrci petice a odkazují na prohlášení členů Fronty Pajdárí ohledně „nutnosti být připraveni na válečnou situaci“.
Fronta za stabilitu islámské revoluce neboli Fronta Pajdárí je jednou z nejradikálnějších politických frakcí v Íránu a její poslanci opakovaně kritizují, že se s Američany, kteří na konci února napadli Írán spolu s Izraelci, vůbec jedná. Místo sezení za stolem žádají pomstu za to, že nepřátelé zabili nejvyššího duchovního vůdce Íránu Alího Chameneího.
Petice se navíc objevila v době, kdy íránské úřady vybídly média, aby o sporech mezi politickými frakcemi raději nepsala a nenarušovala tak zdání národní jednoty.