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Íránci se bouří proti jestřábům. Válčete si s USA sami, žádá přes sto tisíc lidí

Kateřina Havlická
  14:33

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Muž projíždí na kole kolem portrétu zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího v Teheránu. (3. července 2026) | foto: Vahid SalemiČTK

Jeďte se na tu svou válku podívat a pak mluvte, vzkázali naštvaní Íránci politikům, kteří odmítají diplomatické řešení konfliktu s USA. Více než sto tisíc lidí za jediný den podepsalo petici, v níž žádají, aby byli členové radikální Fronty Pajdárí vysláni na jih země. Právě tam americké údery míří nejvíce. A obyvatelé měst jako Bandar Abbás mají pocit, že v Teheránu neberou jejich útrapy vážně.

„S veškerou úctou bychom vás rádi upozornili, že jižní regiony země, zejména okres Sírík a město Bandar Abbás, jsou nepřetržitě vystaveny přímé hrozbě zahraničních vpádů. Obyvatelé těchto oblastí – ať už se jedná o vážené občany, vojenské velitele či vojáky – žijí v neustálém strachu z možných útoků a ohrožení klíčové infrastruktury, jako jsou třeba dodávky elektřiny,“ píší tvůrci petice a odkazují na prohlášení členů Fronty Pajdárí ohledně „nutnosti být připraveni na válečnou situaci“.

Fronta za stabilitu islámské revoluce neboli Fronta Pajdárí je jednou z nejradikálnějších politických frakcí v Íránu a její poslanci opakovaně kritizují, že se s Američany, kteří na konci února napadli Írán spolu s Izraelci, vůbec jedná. Místo sezení za stolem žádají pomstu za to, že nepřátelé zabili nejvyššího duchovního vůdce Íránu Alího Chameneího.

Petice se navíc objevila v době, kdy íránské úřady vybídly média, aby o sporech mezi politickými frakcemi raději nepsala a nenarušovala tak zdání národní jednoty.

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