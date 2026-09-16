Válka proti Íránu postavila Abú Dhabí a Teherán proti sobě. Íránské rakety a drony začaly dopadat do Dubaje a dalších míst ve Spojených arabských emirátech (SAE). Ty se nakonec rozhodly k vážnému kroku a úplně zastavily obchod s Íránem, což byla pro šíitskou zemi vzhledem k významnému finančnímu postavení Dubaje vážná rána.
Po Húsíích další rána pro Trumpa. Perský záliv se začíná usmiřovat s Íránem
Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují
Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...
Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel
V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...
Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal
Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...
Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
Babiš nabídl Bulharsku osm Skyfoxů. A varoval, že emisní povolenky zdraží život
Od naší zpravodajky v Sofii Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve středu navštívili Bulharsko. Babiš po jednání se svým protějškem Rumenem Radevem vyzdvihl přátelské vztahy obou zemí, řešili...
Pavel navštívil i nadšence na horském nádraží. Máme vás rádi, slyšel na uvítanou
Petr Pavel ráno zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to,...
ČT do roku 2030 propustí 12 procent zaměstnanců, uvedl ředitel Chudárek
Česká televize (ČT) plánuje do roku 2030 snížit počet zaměstnanců o 12 procent, tedy téměř o 350 lidí. Opatření vychází z dlouhodobých plánů, které již dříve schválila Rada ČT. Na jejím středečním...
Po Húsíích další rána pro Trumpa. Perský záliv se začíná usmiřovat s Íránem
Státy Perského zálivu se přestávají spoléhat na americké bezpečnostní záruky a hledají nové strategie, jakým způsobem se vypořádat s íránskou hrozbou. Místo konfrontace si vybraly cestu přímého...
Toxickým odpadem na Šumavě se začali zabývat kriminalisté
Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,...
Temelín kvůli závadě odpojil druhý blok
Energetici ve středu odpojili druhý blok temelínské atomové elektrárny. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Po kontrolách technici předpokládají, že blok začne...
Italští lékaři padělali zdravotní certifikáty pro migranty, chránili je před deportací
Prokuratura v severoitalské Ravenně vyšetřuje lékaře, kteří jsou podezřelí, že vydávali falešné zdravotní certifikáty migrantům. Na základě těchto dokumentů nemohli být jejich držitelé umísťováni do...
Zásah v Nymburce. Policie propustila pět zadržených, zajímala se i o bazén a stadion
Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Nymburce a na dalších místech zadržela pět lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah se týkal veřejných...
Ženy s rakovinou prsu mají větší šanci vyhnout se ničivé chemoterapii
Když se Anna z Prahy dozvěděla, že má rakovinu prsu, nejvíc se děsila následků chemoterapie. Podobně je na tom většina pacientek. O jejich léčbě často spolurozhodují genomické testy, které zkoumají...
Za znásilnění nezletilé padlo znovu 5,5 roku. Žalobkyně muže navrhla osvobodit
Zrušením dřívějšího rozsudku a následně vynesením nového se stejným trestem skončilo u olomouckého vrchního soudu projednávání kauzy muže obžalovaného ze znásilnění nezletilé dcery jeho tehdejší...
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Nová zelená úsporám přilákala po změně nad 2000 zájemců, půjčit si chtějí přes pět miliard
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) schválilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) po změně podmínek. Od konce června o ni požádalo přes 2000 zájemců, kteří si chtějí...
Superdebata iDNES.cz: Kandidáti na primátora Ostravy odkryli své bydlení
Zatímco někteří splácejí hypotéku, jiní žijí v městském nájmu nebo vlastní několik domů. Své bydlení popsala v exkluzivní superdebatě, kterou přinesla redakce iDNES.cz, šestice kandidátů na...