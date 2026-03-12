„Náměstí Naqš-e džahán v Isfahánu není jen mimořádnou historickou památkou. Je srdcem a duší každého Íránce. Přežilo nesčetné invaze, ale nepřežilo brutalitu této nespravedlivé války. Tato místa nepatří jen Íráncům, patří lidstvu a jejich zničení nikdy nesmíme akceptovat,“ říká americko-íránská podnikatelka Nasím Alícháníová o svém rodném městě.
Ničení odkazů dlouhé perské historie jí trhá srdce, stejně jako ostatním Íráncům doma i ve světě. Na své milované paláce, mešity a hrady jsou mimořádně hrdí a speciálně Isfahán považují mnozí za nejkouzelnější město v celém Íránu. Óda na město od zpěváka Moeina je nezbytnou součástí íránských večírků a rodinných sešlostí, píše list The New York Times.
|
V Teheránu schytal zásah i slavný palác UNESCO. Lidé trnou a prchají do hor
Stejně jako odborníci tak íránští obyvatelé s hrůzou sledují postup války, kterou na jejich zemi snesli Američané s Izraelci. Ti sice oficiálně míří na struktury nenáviděného teokratického režimu, historické památky jsou však „civilní obětí“ útoků. Vládní budovy a další cíle totiž často sídlí v těsné blízkosti mešit či paláců.
Při tlakové vlně po výbuchu tak utrpěl rozsáhlé škody slavný Golestánský palác v Teheránu, který v minulosti sloužil jako královská rezidence a sídlo perské dynastie Kadžárovců. Poslední íránský šáh Mohammed Reza Pahlaví v něm v roce 1969 uspořádal korunovační ceremoniál. Palác odnesl úder na nedalekou policejní stanici.
V Isfahánu se pak válka těžce podepsala na zmíněném náměstí, „polovině světa“, jak mu lidé přezdívají. Z každé strany ho obklopuje některá z místních dominant, přičemž nejvýznamnější je více než tisíc let stará Šáhova mešita namířená směrem k Mekce. I tato mešita se stala přidruženou obětí útoků, stejně jako palác Álí Qápú na západní straně náměstí. To je samo o sobě rovněž památkou. Se svými téměř devíti hektary patří k největším na světě.
„Cílí na nejstarší symboly civilizace na světě pomocí nejmodernějších zbraní,“ rozčílil se na sociálních sítích guvernér Isfahánu Mehdí Džamálínežád. Seznam poškozených památek navíc dál roste. Přímo v Isfahánu to schytal i palác Čehél Sotún a jeho zahrady, v Chorramábádu zase starověká pevnost Falak ol-Aflák.
|
PŘEHLEDNĚ: Které památky v Íránu by Trump mohl zničit, pokud by chtěl
Na záběrech státní televize z paláců Alí Qápú a Čehél Sotún byly vidět zničené nástěnné malby, rozbité květinové dlaždice, ručně vyřezávané dřevěné panely vyražené ze stěn a stropů. Malá zrcadla uspořádaná do ozdobných hvězd a šestiúhelníků ležela roztříštěná na podlaze.
Poškozené památky jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO. To už proto vydalo „znepokojené“ vyjádření a apelovalo na všechny strany konfliktu, aby je ochránily. Poskytlo jim navíc zeměpisné souřadnice lokalit i národních symbolů s nadějí, že budou ušetřeny. Jen v Íránu se nachází devětadvacet památek UNESCO. Íránské odvetné útoky zase ohrožují významná místa u sousedů.
|
Íránskému režimu zatím kolaps nehrozí, upozorňují americké rozvědky
Íránské ministerstvo kultury a dědictví uvedlo, že v souladu s mezinárodním válečným protokolem nainstalovalo modré vlajky na všechna svá kulturní a historická místa, aby izraelským a americkým letadlům signalizovalo, o co jde. Ale prý bezvýsledně. Izraelská armáda tvrdí, že na památky přímo neútočila.
V Íráncích se ovšem tak jako tak mísí pocity rozhořčení, smutku a strachu. A k vyšší popularitě Američanů či Izraelců to zrovna nevede. „Co se stalo s jejich tvrzením, že se jedná o válku proti režimu a ne proti Íránu a jeho lidu?“ ptá se šestatřicetiletá Lále z Teheránu. „Lžou.“