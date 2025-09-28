OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu

Autor: ,
  7:16
OSN v neděli obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu. Děje se tak poté, co Spojené království, Francie a Německo spustily koncem srpna mechanismus, který umožnil do 30 dnů obnovit sankce zrušené v roce 2015 na základě jaderné dohody s Teheránem. Sankce zahrnují zmrazení íránských aktiv v zahraničí či zbrojní embargo na Írán.
Demonstranti drží vlajky na shromáždění solidarity s Íránem v rámci...

Demonstranti drží vlajky na shromáždění solidarity s Íránem v rámci íránsko-izraelského konfliktu v libanonském Sidonu. (20. června 2025) | foto: Reuters

Íránci a Íránky protestují proti izraelským útokům. (20. června 2025)
Íránci a Íránky protestují proti izraelským útokům. (20. června 2025)
Íránci a Íránky protestují proti izraelským útokům. (20. června 2025)
Íránci a Íránky protestují proti izraelským útokům. (20. června 2025)
8 fotografií

Obnovení sankcí předcházela neúspěšná jednání mezi evropskými mocnostmi, které požadují ujištění ohledně íránského jaderného programu, a Teheránem, který rozhodnutí odsuzuje jako nezákonné. V pátek pak Rusko a Čína v 15členné Radě bezpečnosti OSN neuspěly s pokusem odložit obnovení sankcí proti Íránu o šest měsíců.

Francie, Německo a Británie dnes ve společném prohlášení po obnovení sankcí varovaly Írán, aby nepodnikal kroky, které by vedly k eskalaci, a naopak, aby dodržoval své závazky plynoucí z jaderné dohody. Zdůraznily přitom, že „obnovení sankcí OSN neznamená konec diplomacie“.

Írán v roce 2015 podepsal se Spojenými státy, EU, Británií, Francií, Německem, Ruskem a Čínou dohodu, známou pod zkratkou JCPOA, v níž souhlasil s kontrolami Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve svých jaderných zařízeních. Úmluva měla zpomalit íránský jaderný program a zajistit jeho mezinárodní kontrolu výměnou za zrušení protiíránských sankcí.

Jak Mosad prošpikoval Írán svými agenty. Jsou mezi diplomaty, vědci i běžnými lidmi

Po odstoupení USA od dohody v prvním prezidentském období Donalda Trumpa v roce 2018 a opětovném uvalení amerických sankcí na Írán přestal Teherán dohodu dodržovat. Začal obohacovat uran na 60 procent čistoty a omezil inspekce MAAE. K výrobě jaderné zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok. Írán však dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

Íránský prezident Masúd Pezeškján v sobotu řekl, že Spojené státy požadovaly, aby Írán předal veškerý svůj obohacený uran výměnou za tříměsíční prodloužení pozastavení sankcí. Tento údajný požadavek označil za nepřijatelný.

Soud OSN na žádost Paříže zastavil řízení s Íránem kvůli zadržování Francouzů

Íránský ríjál se nachází na historickém minimu, což dál zvyšuje ceny potravin a ztěžuje každodenní život. Rostou ceny masa, rýže a dalších základních potravin, které patří k tradiční íránské kuchyni. Íránci se zároveň obávají nového konfliktu mezi Íránem a Izraelem a případně i Spojenými státy, protože Teherán patrně znovu buduje raketové základny, které Izrael zasáhl během svých červnových vzdušných úderů. Íránští aktivisté mezitím upozorňují, že íránská vláda může zesílit represe a že letošní počet poprav je v zemi na třicetiletém maximu, poznamenala agentura AP.

Británie, France a Německo uvedly, že „vyvíjely veškeré snahy, aby se vyhnuly spuštění mechanismu obnovení sankcí, přiměly Írán dodržovat dohodu a dosáhly trvalého a komplexního diplomatického řešení“. Írán však podle trojice zemí „nepovolil inspektorům MAAE opětovný přístup k íránským jaderným zařízením ani nevytvořil a nepředal MAAE zprávu o svých zásobách vysoce obohaceného uranu“.

Vstoupit do diskuse

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

Světový den zpravodajských médií letos vyzdvihuje práci skutečných žurnalistů

Na neděli 28. září připadá nejen Den české státnosti, ale i Světový den zpravodajských médií. Heslem letošního ročníku je „Důvěryhodná média jsou klíčová. Podpořte žurnalistiku. Podpořte fakta....

28. září 2025

Celou Ukrajinou zní poplach, Rusko provedlo rozsáhlý útok drony a raketami

Nad celou Ukrajinou byl v neděli od 5:00 SELČ vyhlášen letecký poplach, píše agentura Reuters s odkazem na oznámení ukrajinského letectva. Podle nezávislých pozorovatelů se Kyjev stal terčem jednoho...

28. září 2025  7:29,  aktualizováno  7:54

OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu

OSN v neděli obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu. Děje se tak poté, co Spojené království, Francie a Německo spustily koncem srpna mechanismus, který umožnil do 30 dnů obnovit...

28. září 2025  7:16

Že by si Němci začali na migraci zvykat? Zdání klame, pod povrchem to bublá

Premium

Od naší spolupracovnice v Německu Je to pohoda. Čtvrtek, 26. září. Na titulních stranách online verzí prestižních německých deníků se aktuálně probírá Trump a boj bavorského ministerského předsedy Marcuse Södera za umělou...

28. září 2025

Víno by se nemělo lemtat jako voda, varuje vinař. Radí, jak se při koštování neztrapnit

Premium

Během života hrajeme různé hry, platí to i při návštěvě moravského sklípku. Jak se chovat, když se ve víně úplně nevyznáte, ale nechcete to dát najevo? Poradí vám Magazín Víkend DNES, který si o...

28. září 2025

Nad ruskými taxíky se smráká. Dohled státu nad provozem je čím dál znatelnější

Taxíky v Rusku jsou každým dnem stále více nedostupné. Trh se monopolizuje, mezi zákazníky začíná převládat nedůvěra, a to i kvůli až nesmyslným cenám. Ruské státní zásahy do jejich provozu trhu jsou...

28. září 2025

Anarchisté se drali na Pakul, fotograf dostal dlažební kostkou. Ale stálo to za to

Něco takového jsme do té doby nezažili. Přesně před pětadvaceti lety se k nám sjely hordy levicových radikálů a Praha se změnila v bojiště proti globalizaci. „Na jedné straně byli hoši v plynových...

28. září 2025

Češi pohraničí bránili, ale sami. V Sudetech proběhla krvavá předehra 2. světové války

Premium

Přesvědčení, že Československo o své území s nacistickém Německem nebojovalo, je u nás stále rozšířeným mýtem. Vyvrací ho například 87 let stará málo známá událost z hraniční obce Habartice, kdy se...

28. září 2025

Izraelské útoky v Gaze zabily nejméně 57 lidí, včetně devíti z jedné rodiny

Izraelské útoky a střelba v palestinském Pásmu Gazy zabily nejméně 57 lidí, včetně devíti z jedné rodiny v uprchlickém táboře Nusajrát ve střední části pásma. S odvoláním na zdravotníky to v sobotu...

27. září 2025  21:04,  aktualizováno  21:46

Sýrie vydala zatykač na Asada. Svržený vládce se ukrývá v Rusku

Syrská justice vydala zatykač na svrženého prezidenta Bašára Asada. Bývalý dlouholetý syrský vůdce, který se ukrývá v Rusku, čelí obvinění z vraždy a mučení. Zatykač mimo jiné umožňuje pátrání...

27. září 2025  21:45

NATO zvyšuje ostražitost, kvůli ruským dronům pošle na Baltské moře fregatu

Severoatlantická aliance plánuje v oblasti Baltského moře po nedávných incidentech s drony v Dánsku pokračovat v posilování své bdělosti. V oblasti nasadí nejméně jednu protiletadlovou fregatu,...

27. září 2025  21:10

Rusko se bude vždy bránit, pohrozil Lavrov Západu na Valném shromáždění OSN

Na jakoukoliv agresi proti Rusku bude následovat rozhodná odpověď, prohlásil v sobotu před Valným shromážděním OSN v New Yorku ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, podle něhož je Západ posedlý...

27. září 2025  20:04,  aktualizováno  21:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.