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Írán a Omán se dohodly na trase plavby v Hormuzském průlivu

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  23:07
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
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Írán a Omán se shodly na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí. Podle něj je společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby v průlivu v konečné fázi přípravy. Baghájí však také varoval před zásahy třetích stran, které by mohly jednání ještě zmařit.

„Byly schváleny zeměpisné souřadnice trasy požadované oběma stranami,“ uvedl Baghájí v prohlášení na síti Telegram. Mluvčí íránské diplomacie dodal, že „společné prohlášení obou zemí“ o pravidlech plavby v Hormuzském průlivu je „v konečné fázi přípravy a korektury“.

„Dohoda mezi Íránem a Ománem sama nemůže zajistit, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí,“ uvedl v prohlášení Baghájí. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují íránské přístavy.

Tankery se Hormuzu dál vyhýbají. Za den jím proplulo jen osm lodí

Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu tvrdými údery, pokud Hormuzský průliv neotevře. Plavba v něm je výrazně omezená od konce února, kdy začaly americké a izraelské útoky na Írán.

V úterý velitelství americké armády CENTCOM na síti X tvrdilo, že jižní část Hormuzského průlivu „je bezpečná a otevřená pro všechny obchodní lodě, které chtějí pro plavbu využít mezinárodní vody“.

Mezinárodní společnost Kpler, která sleduje provoz v Hormuzském průlivu, uvádí, že od začátku srpna jím v obou směrech proplulo zhruba deset lodí denně. Před válkou přitom podle údajů OSN průlivem denně proplouvalo více než 100 lodí.

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