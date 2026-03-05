PŘEHLEDNĚ: Kdo je další na řadě? Írán v odvetě zasáhl už bezmála desítku zemí

Írán po sobotních útocích Izraele a Spojených států spustil odvetné údery. Ty mířily nejen na židovskou zemi, ale i na americké základny v okolních arabských zemích a britskou základnu na Kypru. Íránský dron zasáhl podle Baku také letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan. Jedna raketa zamířila i na turecké území, Íránci však odmítají, že by za tímto útokem stáli.
1 Izrael

Záchranáři a vojenský personál prohlížejí místo zásahu den po íránském...

Írán od soboty vyslal na Izrael rakety v několika vlnách. Exploze zasáhly Jeruzalém i Tel Aviv, při útocích zemřelo dvanáct lidí. K úderu se připojilo i libanonské hnutí Hizballáh. Jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.

Izrael poprvé nasadil do boje Železný paprsek. Laser zničil drony Hizballáhu

Izraelská armáda v odvetě zahájila v Libanonu údery na cíle spojené s Hizballáhem. Izraelské údery na Libanon si dosud vyžádaly asi 75 mrtvých a 437 zraněných.



Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

V Česku si lze objednat stíhání, řekl Babiš. Ukázal strach, ubrečený, míní opozice

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Žádosti o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání projednávají na mimořádné schůzi poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé...

5. března 2026  5:58,  aktualizováno  14:33

Jdu na pivo, řekl muž poté, co ho partnerka bodla do prsou. Případ je u soudu

Ženě hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 vězení. (5. března 2026)

Krvavou hádku mezi partnery řeší českobudějovický krajský soud. Dvaačtyřicetiletá žena je obžalovaná z pokusu o vraždu svého o osm let staršího partnera. Hrozí jí 10 až 18 let vězení. Přítel před...

5. března 2026  14:32

Okamžitě se evakuujte, vyzval Izrael statisíce Libanonců

Kouř stoupá po izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu. (4. března 2026)

Izraelská armáda ve čtvrtek odpoledne vyzvala stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu k okamžité evakuaci. Mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem je...

5. března 2026  14:32

„Stát musí reagovat rychleji.“ Pavel, Řehka či Havlíček hovořili na Hradě o bezpečnosti

Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu

Tradiční debata lídrů a představitelů všech parlamentních stran a uskupení je vrcholem čtvrteční prestižní národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Politici představují...

5. března 2026,  aktualizováno  14:31

Pro polovinu Čechů je dostupnost bydlení hlavní problém, zaznělo na summitu

Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví byly hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Zástupci vlády, Prahy, bank i developerů...

5. března 2026,  aktualizováno  14:24

Tisíce pasažérů stále zůstávají na letištích, akcie aerolinek pomalu ožívají

Muž pracuje vedle zaparkovaného letadla společnosti Emirates na mezinárodním...

Počet letů zrušených od začátku útoků na Íránu už přesáhl 23 tisíc. Tisíce cestujících zůstaly uvězněné na Blízkém východě a aerolinky řeší rostoucí náklady i komplikované přesměrování tras. Jejich...

5. března 2026  14:17

ANALÝZA: Kurdové jako US Army v Íránu. Je to dostatečně šílené, aby to byla realita?

Členové Demokratické strany íránského Kurdistánu (KDPI) na vojenském cvičení...

Ale, ale – najednou se začíná mluvit o novém prvku íránské války: tamní Kurdové by měli být americkými pěšáky táhnoucími na Teherán a k tomu letectvo zvlášť drtí policii a režimní milice, aby Íránci...

5. března 2026,  aktualizováno  14:01

RECENZE: Podraz po moravsku. Ať žije Poberta, konečně český film, co má smysl i vtip

Václav Neužil v roli místního policisty se Stanislavem Majerem coby mafiánem...

Svou celovečerní prvotinu neuspěchal a dobře udělal. Jedenáct let po krátkém hraném filmu Furiant, za který sbíral ceny od Českého lva po festival Sundance, přichází Ondřej Hudeček s krimikomedií...

5. března 2026

Letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan zasáhl dron, Írán obvinil Izrael

Raketový a dronový útok z Íránu zasáhl oblast u letiště v Nachičevanu.

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, uvedlo ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí. V prohlášení informovalo také o dvou zraněných a dopadu jiného bezpilotního...

5. března 2026  9:58,  aktualizováno  13:49

Američané potřebují pomoc proti íránským dronům, prosí Kyjev. Ten chce Patrioty

Íránci v Teheránu slaví 47. výročí islámské revoluce i s drony Šáhed. (11....

Pentagon a nejméně jedna země Perského zálivu jednají s Ukrajinou o nákupu jejích systémů obrany proti dronům, které chtějí nasadit ve válce proti Íránu, píše deník Financial Times. Státy v Perském...

5. března 2026  13:45

Je škoda, že jsme nekoupili větší letadlo, řekl Babiš k letům pro turisty

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Předseda vlády Andrej Babiš řekl poslancům, že Česká republika je jediná země v Evropě, která se snaží dostat turisty domů z Blízkého východu i letouny armády. „A je velká škoda, že jsme v minulosti...

5. března 2026  11:15,  aktualizováno  13:33

Knihovna bude učit, jak poznat lži a manipulace. Progresivní agitka, tvrdí SPD

Brněnský politik SPD Tomáš Skřička kritizuje plán knihovny učit lidi, jak...

Zatímco internet je zahlcený nejrůznějšími manipulativními příspěvky a lživými fotografiemi vyprodukovanými umělou inteligencí, předáci brněnské buňky SPD se postavili proti finančnímu příspěvku...

5. března 2026  13:30

