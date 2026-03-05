1 Izrael
Írán od soboty vyslal na Izrael rakety v několika vlnách. Exploze zasáhly Jeruzalém i Tel Aviv, při útocích zemřelo dvanáct lidí. K úderu se připojilo i libanonské hnutí Hizballáh. Jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.
Izrael poprvé nasadil do boje Železný paprsek. Laser zničil drony Hizballáhu
Izraelská armáda v odvetě zahájila v Libanonu údery na cíle spojené s Hizballáhem. Izraelské údery na Libanon si dosud vyžádaly asi 75 mrtvých a 437 zraněných.