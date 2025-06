Nejprve přišla smršť bleskových zpráv. „Írán vypálil salvu raket na americkou základnu Al-Udajd v Kataru,“ hlásaly titulky většiny médií po celém světě v pondělí večer. Obavy z definitivního rozpoutání velkého konfliktu na Blízkém východě však rychle vzaly za své. Katar následně oznámil, že se jeho protivzdušné obraně podařilo úder úspěšně zachytit a nikdo nebyl zraněn ani nezemřel. Jen o pár hodin později americký prezident oznámil, že Írán souhlasí s příměřím, v úterý ráno se přidal i Izrael.

„Írán odpověděl opravdu slabě, což jsme očekávali. Vypálili 14 raket, 13 zachytil systém protivzdušné obrany, jednu jsme nechali doletět, jelikož směřovala do oblasti, kde nemohla napáchat škody. Žádný Američan nezemřel, stejně tak nevznikly takřka žádné škody. Děkuji tímto Íránu, že nám dal o útoku dopředu vědět. Nyní mohou přistoupit k míru a harmonii v celém regionu. Díky za pozornost!“ napsal Trump s lehce jízlivým tónem na své sociální síti Truth.

Pro většinu světa překvapivě chabá odpověď na destrukci íránského jaderného programu se však nezrodila náhodou, píše list The New York Times. V pondělí ráno zasedla íránská Nejvyšší bezpečnostní rada státu, aby projednala podobu odvetných útoků proti americkým cílům v regionu. Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí ze svého krytu poslal rozkazy k útokům s rázným dodatkem, že „nesmí způsobit otevřenou válku se Spojenými státy“, uvedly zdroje zámořského listu blízké íránským bezpečnostním složkám. „Cílem Íránu bylo zasáhnout americké cíle v regionu, ale zároveň to nesmělo vyvolat další odplatu,“ uvedl jeden z nich.

Divadlo pro Íránce

Velení Íránských revolučních gard vybralo katarskou základnu Al-Udajd ze dvou důvodů. Jde o největší americký vojenský komplex v regionu, tudíž je pravděpodobné, že hrál klíčovou roli při koordinaci útoků bombardérů B-2. Symbolika je v tomto ohledu jasná. Zároveň se nachází v Kataru, se kterým má Írán dobré vztahy, tudíž nehrozila nová diplomatická přestřelka.

Íránská opatrnost tím neskončila, s velkým předstihem o blížícím se útoku Teherán informoval katarské špičky i Američany, připomíná server Axios. Katar preventivně uzavřel svůj vzdušný prostor a v tu chvíli už bylo jasné, že íránská odveta je spíše formální a režim si chce spíše zachovat tvář na tuzemské scéně. Tomu odpovídá i propagandistická rétorika v íránských médií.

Mluvčí íránské armády krátce po odpálení raket hovořil v živém vysílání o odplatě. „Varujeme tak naše nepřátele, že éra podobných jednorázových výpadů skončila,“ hřímal směrem k divákům. Éterem zněly vlastenecké písně, které podbarvovaly záběry íránských raket na katarském nebi. Moderátoři mluvili o „slavném vítězství nad imperialisty“.

Vítězství pro všechny?

Za zavřenými dveřmi však šlo íránskému armádnímu velení o jediné: nenaštvat amerického prezidenta a vstřícným krokem ho uklidnit tak, aby co nejdříve nastalo příměří. A přesně to se také během pár hodin stalo. Ali Vaez, íránský ředitel Mezinárodní krizové skupiny, míní, že všechny strany konfliktu se mohou svým způsobem považovat za vítěze.

„Amerika bude hlásat, že zničila či výrazně zpomalila íránský jaderný program. Izrael se může pochlubit výrazným oslabením svého nepřítele. No a Teherán to všechno může lidem prodat jako příběh, jak se ubránil mnohem silnějším nepřátelům,“ vysvětluje.

Je tedy vše zalité sluncem a lze říci, že Trump ukončil válku na Blízkém východě? Aktuální šarvátku možná, desetiletí nepřátelství však pár shozených bomb nevymaže. Zaprvé není jasné, jak moc americké útoky poškodily íránský jaderný program a jeho zásoby obohaceného uranu. Teherán stále může mít kapacity na výrobu jaderných zbraní. Bude to tváří v tvář dalším útokům riskovat, nebo půjde diplomatickou cestou? Přeci jen, byl to Trump, kdo před lety odstoupil od jaderné dohody.

Varováním budiž slova íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího krátce po teheránské odvetě. V rozhovoru pro íránskou státní televizi tajemně prohlásil, že „válka proti naší vlasti nedosáhla očekávaných cílů“. „Netvrdím, že nám neublížili, určitě nějaké ztráty máme. Ale jejich hlavní cíl, tedy kompletně nás zbavit všech možností, jim nevyšel,“ dodal.